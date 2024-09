close info Zdroj: Deník zoom_in

Berani, tohle pro vás nebude úplně klidný týden. Ještě máte plnou hlavu prázdninových cest a zážitků, které nebyly všechny jen pozitivní, a před vámi je pár dnů, kdy byste rádi kdeco změnili. V hlavě vám během prázdnin uzrálo pár plánů a vy se do nich hned zkraje měsíce pustíte. A s vervou, jak je u vás zvykem.

Býci, pro vás prázdniny ještě nekončí. Během léta jste sice strávili nějaký čas se širší rodinou, ale tahle kapitola bude ještě pokračovat. Možná významné narozeniny, možná sraz se spolužáky a možná taky výlet za burčákem. Září pro vás každopádně začne hezky a společensky.

První zářijové dny jsou pro Blížence jako balzám: váš společenský život se konečně vrátí do normálu. Všichni vaši přátelé jsou konečně zpět doma z cest a dovolených a vy je všechny zase potkáte na svých oblíbených místech. Najděte si mezi tím hýřením i nějaký čas pro sebe - potřebujete to jako sůl.

Raci, čas vrcholné sklizně je váš! Nic vás neuklidní tak, jako pohled na úhledné řádky zavařených okurek, rajčatových omáček a nasušených bylin ve spíži. Ale ať vás nenapadne trávit celý týden jenom v kuchyni: vašemu tělu i duši by prospělo pár dní ve wellness hotelu, tak nad tím alespoň přemýšlejte.

Lvi, o vaši pozornost bude pravděpodobně usilovat nějaký zdravotní neduh: bolesti svalů, únava nebo alergie. Sami víte, že jste si během léta sáhli na dno svých sil, tak zvažte, jestli vám stačí naordinovat si osm hodin spánku denně a vitamíny, nebo je čas konečně se objednat na preventivní prohlídku ke svému lékaři.

Panny, tématem vašeho prvního zářijového týdne budou zřejmě peníze. V poslední době jste měli velké a často i nečekané výdaje, a s prázdninami to nekončí. Udělejte si chvíli čas na stručnou finanční rozvahu pro příští týdny a zvažte možnost najít si další zdroj příjmů, ať se váš rezervní polštář zase pěkně zaplní.

Váhy, ne že by vás cestování a prázdninové vybočení z normálu obtěžovalo, ale vy se vždycky tak těšíte domů a na svůj běžný stereotyp! Dává vám klid a jistotu, takže vám žádný problém s přechodem z prázdnin do běžných povinností nehrozí. Dokonce se těšíte i na svoje kolegy, i když byste jim to nikdy nepřiznali.

Štíři, váš první zářijový týden bude poměrně hektický, a to především pracovně. Už během prázdnin jste ohledně své kariéry došli k potřebě změny a taky k cestě k ní. Pusťte se do toho, ale nezapomeňte všechny plánované novinky probrat s nejbližší rodinou. Víte sami, jak takové postavení bližních před hotovou věc dopadá. A vy dusno z duše nesnášíte!

Střelci, první zářijové dny se potkáte s nepochopením u svých nejbližších. Léto jste si užili parádně a dobrudružně, jak se patří a jak to máte rádi, ale možná jste zapomněli alespoň částečně vyslyšet prázdninové představy zbytku rodiny. Je ideální čas to napravit: splňte, co na očích vidíte, a bude to zase dobré.

První zářijový týden pro vás bude ve znamení neodkladných povinností. Cítíte, že váš letní režim je u konce a vy potřebujete pevnou podzimní půdu pod nohama. Vaše pozornost se stáčí k domovu a vašim nejbližším. Pokud se v rodinném kruhu shodnete na nějakých úpravách nebo rekonstrukci domu či bytu, rozdělte a delegujte práci spravedlivě na všechny. Máte sklony dřít za dva a není to dobře.

Vodnáři, jste trochu mimo proud zmatků začátku školního roku a návratů z dovolených. Letošní prázdninové cesty ve vás nechaly vzklíčit myšlenku, že byste rádi prožili pár měsíců nebo možná i let v cizí zemi. Udělejte si čas a napište si na papír všechna pro a proti, ať se nevrhnete do zbytečného dobrodružství.

Ryby, začátek prvního podzimního měsíce není nic pro vás: cítíte, že ztrácíte svoji letní energii a pohled na žloutnoucí listí a ranní mlhy ve vás probouzí splín. Tentokrát ovšem na chandry nebude čas: v práci se podle všeho schyluje ke změnám a vy byste mohli tváří v tvář potkat zajímavou nabídku. Nerozmýšlejte se dlouho - změnu potřebujete už dlouho!