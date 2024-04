Jaro přináší novou energii a možnosti pro osobní rozvoj a seberealizaci. Každá žena má své jedinečné vlastnosti a touhy, které jsou podpořeny vlivem hvězd. Co čeká na jaře jednotlivá znamení zvěrokruhu? To se dozvíte v horoskopu pro ženy 50+.

Horoskop pro ženy. Co vás na jaře čeká? | Foto: Shutterstock

S každým teplým dnem nabírají Berani více energie a odvahy k tomu, aby se pustili do nových projektů. Ženy, i když vám už bylo padesát, nebojte se začít s novým koníčkem nebo navázat nové přátelství.

Pro ženy po padesátce ve znamení Býka je jaro obdobím, kdy mohou najít rovnováhu mezi prací a osobním životem. Může se objevit příležitost k cestování nebo k rozšíření svých obzorů. Hledejte vnitřní klid v přírodě.

Blíženci, děti vám už vyletěly z hnízda a vy jste to rozjeli na všechny strany. Na poli práce i koníčků. A teď přemýšlíte, jak to časově zvládnete a jestli by nebylo dobré malinko ubrat. I proto, že cítíte už i jistá zdravotní omezení.

Ženy ve znamení Raka, pro vás je nadevše domácí pohoda a pokud je doma všechno v pořádku, tak vám ke štěstí nic nechybí. Rády s rodinou trávíte společný čas u stolu či v přírodě.

Lvicím jaro přináší šanci zazářit ve své kariéře. Ani v nejmenším nepomýšlejí na to pomalu se připravovat na důchod nebo jakkoli pracovní záležitosti upozaďovat. Ačkoli by potřebovaly více procházek jarní přírodou jako sůl.

Pro Panny je jaro skvělým časem pro zahájení nového fitness režimu nebo stravovacího plánu. Po zimě vnímáte naplno své nedostatky v kondici a uvědomujete si také, že vymlouvat se na cokoli, jen abyste se cvičení vyhnuly, už nepřichází v úvahu.

Váhy mohou v jarním období najít harmonii ve svých mezilidských vztazích. Je to také čas pro umělecké a estetické aktivity ve dvojici. Choďte třeba do divadla, nebo si s partnerem projděte nějakou zajímavou naučnou stezku.

Ženy ve znamení Štíra mohou v jarním období prožívat intenzivní proměnu. Buďte otevřené změnám ve svém životě a nebojte se opustit staré vzorce chování, které vám již neposloužily. I po padesátce se dá zahájit nová životní etapa.

Střelkyním přináší jaro silnou motivaci něčemu novému se naučit. Nebojte se přihlásit do některého ze široké nabídky kurzů či workshopů, nebo na univerzitu třetího věku. Nemáte co ztratit.

Kozorozi, v pracovní oblasti se vám daří, v té osobní už méně. V manželství pociťujete jakousi stísněnost a obavy o budoucnost. Ale stále věříte, že má cenu za vztah bojovat a čekat na lepší zítřky.

Vodnáři, přestaňte se moc zaměřovat na své zdravotní problémy a zkuste se zapojit do nějakých komunitních projektů, nebo humanitárních aktivit. Pomůže vám to cítit se lépe.

Ryby

Pro Ryby je jaro obdobím péče o sebe a své blízké. Vnoučata jsou u nich na prvním místě, i přes všechny zdravotní neduhy vám nedělá problém se obětovat a věnovat jim veškerý čas.