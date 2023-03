Justýně Koubové je sice teprve devatenáct, ale už teď by mohla být příkladem pro mnoho o desítky let starších lidí. Minimálně v přístupu, že když má člověk nějaký sen, má si za ním jít.

Za každým videem je spousta práce. Hledání zdrojů, psaní scénáře, samotné natáčení i editování zabere mnoho hodin. | Foto: se svolením Justýny Koubové

Bylo jí teprve třináct let, když se rozhodla, podobně jako v dnešní době mnoho mladých lidí, natáčet videa na YouTube. Úspěch celé roky nepřicházel. Protože ale pro mladou slečnu nebyla hnacím motorem touha po penězích ani slávě, ale zkrátka ji to bavilo, pokračovala neúnavně dál. Po třech letech však nastal zlom a její YouTube kanál začal strmě růst.

Just Justýna a její taneční choreografie:

Justýna se ve své tvorbě ponořila do daleko hlubších témat, zlepšila se v editování, vytvořila vlastní kolekci oblečení a v práci na své tvorbě i sobě samé nepřestává pokračovat. „Pořád se mám kam posouvat, ten prostor ke zlepšení tu bude vždycky. Už teď jsem dál, než si moje třináctileté já myslelo, že kdy bude,“ říká Justýna Koubová, která vedle nespočtu hodin věnovaných videotvorbě zvládá úspěšně studovat i závodně tancovat.

Jak byste se představila našim čtenářům, kteří Vaši tvorbu neznají?

Jmenuji se Justýna, je mi 19 let a jsem youtuberka. Téma mého kanálu se mi definuje celkem těžce, protože jich je hned několik – od true crime příběhů (reálné zločiny – pozn. red.), přes videa o životních příbězích slavných osobností, skandálech značek a celebrit, temných zákoutích historie, aktuálních kauzách až po konspirační teorie.

Občas taky zařadím povídací videa nebo vlogy (typ bloku, který zachycuje obsah ve formě videa – pozn. red.). Točím, co mě zrovna zajímá a baví. Líbí se mi ta pestrost témat, která na mém kanále je.

Móda z Oscarů 2023: Dominovaly odstíny bílé, Rihanna vystavila těhotenské břicho

Jak jste se dostala k natáčení videí na YouTube? A jak dlouho se tomu již věnujete?

Už strašně dlouho. (smích) Když mi bylo čerstvě třináct, začala natáčet moje mladší ségra. Všem je asi jasné, jak ta videa vypadala, ale mně se to zalíbilo. Pasovala jsem se do role takového jejího poradce a společně jsme začaly vymýšlet, co k ní na kanál natočíme. Ségru to postupně přestalo bavit, ale mě ne.

Jednoho sobotního odpoledne v roce 2016 jsem natočila svoje první video. Protože jsem v té době neuměla ani editovat, rovnou jsem ho nahrála na YouTube. Pak jsem pár let točila videa, která vlastně nikoho nezajímala, mě to ale moc bavilo. Až těsně před první covidovou karanténou, někdy v listopadu 2019, jsem dosáhla hranice tisic odběratelů.

Krátce poté se na českou YouTube scénu dostalo téma konspiračních teorií, které mě dost chytly. Bylo to něco úplně jiného, než jsem do té doby točila. Předtím jsem měla takový ten klasický „holčičí lifestyle“ kanál - takže vlogy, tutoriály (návod jak na nějakou činnost, například líčení – pozn. red.) , DIY (z angl. do it yourself, udělej si sám – pozn. red.), kterých už v Česku i po světě byly tisíce. Konspirační teorie v té době u nás ještě skoro nikdo netočil. Vlastně jsem ani nechápala, jak velký poprask kolem nich vznikl. Právě konspiračním teoriím vděčím za to, že se můj kanál dostal víc do povědomí. Od té doby to už „jelo“. Z jednoho videa týdně jsem se postupně dostala na tři a změnila i jejich zaměření.

Na YouTube se můžete pochlubit číslem téměř 45 tisíc odběratelů. Počítala jste od začátku s úspěchem?

Spíš to byl dětský sen. Rozhodně jsem s tím nepočítala. Tři roky jsem točila a nic se nedělo…a když se zpětně kouknu na ta videa, ani se nedivím. (smích) Nic jsem nevydělávala, jen mě to zkrátka bavilo. K tomuto číslu vedla opravdu dlouhá cesta. Myslím si, že se na tom odráží právě i to, že mě to baví. Kdyby mým původním záměrem byla touha po slávě nebo penězích, nevydržela bych natáčet ani ty první tři roky.

Leonardo DiCaprio je specifický. Rád bych mu nabídl roli, říká Petr Jákl

Pořád se mám kam posouvat, ten prostor ke zlepšení tu bude vždycky. Už teď jsem ale dál, než si moje třináctileté já myslelo, že kdy bude. Jsem nesmírně vděčná za každého, koho moje tvorba baví. Právě díky mým fanouškům se mohl můj dětský sen stát skutečností.

Temné kapitoly dějin, zajímavosti ze života celebrit, skandály známých značek i lidí, konspirační teorie či krimi příběhy. Témata Vaší tvorby jsou velmi pestrá. Blízká jsou Vám jistě všechna, ale co Vás baví nejvíce?

Momentálně je to série Skandály. Obzvlášť mě baví dělat videa, kde rozebírám módní značky. Myslím si, že spousta lidí má opravdu hodně oblečení a věcí obecně, které vlastně ani nepotřebuje. Kupuje je jen proto, že jsou zrovna trendy, byly v akci…těch důvodů je spousta. Koupí si pátý svetr, protože se jim prostě líbí, ale reálně z těch pěti pak nosí dva. Fast fashion (rychlá móda – pozn. red.) vnímám jako velký problém; ať už mluvíme o dětské práci, znečištění planety a dalších úskalích, které si člověk většinou neuvědomí, když ten svetr kupuje.

Nechci si hrát na osvícenou. Sama jsem nad tím dřív nepřemýšlela; prostě jsem brala, že to tak je, protože jsem o tom toho tolik nevěděla. Jakmile jsem se ale o toto téma začala víc zajímat, zjistila jsem, že situace je mnohem horší, než jsem si myslela.

Just Justýna o slavné značce Victoria's Secret, která má na svém kontě mnoho úspěchů, ale také skandálů:

Jako první jsem natočila video o značce Shein, o které se zrovna všude mluvilo. Pak jsem přirozeně pokračovala dalšími módními značkami jako Victoria's Secret, H&M, Nike a další. Naposledy jsem zpracovávala Zaru. Nesnažím se lidi přesvědčit, aby tam už nikdy nic nekoupili. To by ani nefungovalo. Spíš chci ukázat, jaká je skutečná cena oblečení ve fast fashion řetězcích. Zároveň se snažím divákům nabízet i alternativní varianty, kde oblečení nakupovat šetrněji za přijatelnou cenu.

Vy sama máte kolekci oblečení a doplňků Justýna's wear. Jak vznikla, jaké kousky obsahuje a dbáte na to, aby byla výroba a použité materiály udržitelné?

Původní návrh první kolekce jsem vytvořila už v roce 2019. V té době jsem ale ještě neměla ani těch tisíc odběratelů a nebylo pro mě reálné něco takového sama vytvořit. Pak ale přišel začátek roku 2021 a další karanténa. Měla jsem spoustu času a – protože všechno bylo zavřené – dokázala jsem si našetřit svoje první peníze, které mi z natáčení přišly.

Byla to vlastně moje mamka, kdo mě popostrčil, protože já se bála. Jsem jí za to ohromně vděčná. Přepracovala jsem původní návrh. Pak přišla spousta zařizování. První kolekce obsahovala trička, mikiny a plátěnky. Od té doby přibyly i šaty, čepice, náušnice a scrunchies (typ gumiček do vlasů – pozn. red.).

Petra Bučková, hvězda Sex O´clock: Proměny miluju, jinak jsem spíš konzerva

Musím přiznat, že co se udržitelnosti týká, pořád je co zlepšovat. Snažím se najít přijatelný poměr mezi cenou a kvalitou. Třeba šaty nebo scrunchies byly šité ručně v Česku. Stejně tak i šperky jsou vyráběné u nás, z čehož mám obrovskou radost. Má to pro mě přidanou hodnotu. Momentálně pracuji na nových kolekcích a už teď můžu prozradit, že nové kousky jsou opět vyráběné u nás.

V dnešní době jsou velmi populární krimi příběhy, jimž se také věnujete. Proč jsou podle Vás lidé fascinovaní smrtí a násilím?

Myslím si, že obecně chtějí být lidé šokováni, chtějí pocit vzrušení. Proto jsou plná kina, když vyjde nový horor. Videa o vrazích a zločincích jsou jen další způsob, jak toho dosáhnout. Podle mě je to pro spoustu lidí silnější, protože se tady bavíme o příbězích skutečných lidí. Alespoň já to takhle mám. Do hororů jsem se nikdy nedokázala vcítit, protože to je jen film. Krimi příběhy se ale opravdu staly. Jsou za nimi skutečné osoby, což lidi fascinuje.

Jaký z případů, které jste zpracovávala, Vámi nejvíce otřásl a proč?

Rozhodně případ o rodině Turpinových. Rodiče několik let týrali svých třináct dětí. Bili je, škrtili, odpírali jim jídlo, děti se nemohly ani třeba vysprchovat. Nedokážu pochopit myšlení člověka, který ublíží dítěti, natož svému vlastnímu. V jejich případě si myslím, že dvacet pět let vězení, které dostali, je málo. Dětem se nakonec podařilo zachránit díky jedné ze sester, která vyběhla z domu a zavolala policii. Musím říct, že když jsem viděla rozhovory s ní, fakt mě dostaly.

Miluši Bittnerovou trápí častá nemoc dcery ve školce. Neví, co s tím

Sledujete konkurenční české tvůrce jako například populární Opravdové zločiny, nebo se tomu raději vyhýbáte, aby Váš obsah nebyl tímto ovlivněn?

Zrovna Opravdové zločiny byl snad první true crime pořad, který jsem začala sledovat. Natáčím to, co mě samotnou baví sledovat. Právě z toho důvodu, že mě podcast Lucie Bechynkové a Báry Krčmové baví, začala jsem i já sama takový obsah tvořit. Občas mě některý případ z Opravdových zločinů pohltí natolik, že ho chci taky zpracovat. Při psaní scénáře už však nevycházím z jejich pořadu, ale informace hledám jinde.

Protože zpracovávám i aktuální kauzy, občas se logicky stane, že se střetnu i s jinými tvůrci. Nevidím na tom ale nic špatného; myslím, že si zachovávám svůj styl. Sama se ráda podívám na zpracování od jiných lidí.

Justýna Koubová zpracovala i aktuální případ unesené Maddie McCann:

Zdroj: Youtube

Jak dlouho Vám průměrně trvá příprava podkladů pro jeden díl, jeho natočení i následná postprodukce?

Hodně záleží na tématu. Ke každému videu mám scénář. Ten se někdy píše skoro sám, za dvě hodiny mám hotovo, ani nemrknu. Jindy je potřeba více „šťourání“ v článcích lokálních novin, procházení videí a podobně. Stává se také, že mě konkrétní téma extrémně chytne a pak píšu klidně celé dopoledne jeden díl. Snažím se, aby se finální video vešlo do třiceti minut, ale ne vždy se to povede.

Natočení je ta úplně nejkratší část, většinou mám hotovo za pětačtyřicet minut. Nejvíce času mi zabere bezesporu editování. Běžně do videí přidávám okolo stovky ukázek z jiných videí či fotografií. Jen tohle všechno najít a postahovat z internetu trvá i dvě hodiny. Poté dalších šest až osm hodin edituji, někdy i víc. Půl hodiny až hodinu vytvářím miniaturu (náhledová fotka videa – pozn. red.), ale to už je jenom taková třešnička na dortu.

Polka tvrdí, že je Maddie McCannová, dívka ztracená před 15 lety. Chce testy DNA

Musím přiznat, že většinou na videu strávím více času, než jsem si původně naplánovala. Vždycky totiž můžete video ještě nějak vylepšit. I proto jsem si nastavila, že každé úterý, čtvrtek a neděli vydám jeden díl, který do té doby musí být připravený.

Umíte si představit, že by natáčení videí bylo něco, co by Vás v budoucnu živilo?

Momentálně ještě studuji, ale jednou bych byla moc ráda, kdyby mě natáčení na YouTube živilo. Pro mě je to práce snů, která je zároveň i mým koníčkem. YouTube vám navíc dává obrovskou volnost v tom, kdy a kde můžete pracovat. To vidím jako obrovskou výhodu.

Můžu klidně natáčet videa z druhého konce Země, když budu chtít. Nechtěla bych se ale dostat do situace, kdy by byl YouTube můj jediný zdroj příjmů. Dělám všechno proto, aby to tak v budoucnu nebylo. Může se stát spousta věcí. Jak se říká, kdo je připraven, není překvapen.

A když se úplně odkloníme od tématu natáčení…čemu se ráda věnujete ve volném čase?

Pokud zrovna nepracuji na videích nebo nejsem ve škole, dost pravděpodobně mě zastihnete na tanečním tréninku. Tancuji závodně a také trénuji svoji skupinu dětí. Tanec je spolu s YouTube mým největším koníčkem. Také ráda chodím do fitka nebo běhat. Miluju pohyb a ten pocit po…když si po tréninku dáte sprchu, bolí vás svaly, jste vyčerpaní a nabití energií zároveň.

Endorfiny hold fungují. Baví mě i čtení. Jako dítě jsem toho přečetla opravdu hodně. Na vyšším gymplu jsem knížky trochu zanedbávala, nebyl na to čas. Co jsem ale odmaturovala, vrátila jsem se k nim. Mám teď takový rituál, kdy jsem před spaním nahradila telefon právě knížkou.

Co vám udělalo v poslední době největší radost?

Celkem spontánně jsme se s kamarádkou rozhodly, že poletíme na pár dní do Osla, protože jsem našla opravdu výhodné letenky. Než jsem odletěla, stihla jsem všechnu práci, takže jsem výjimečně nechala doma notebook. Bylo moc hezké se pár dní jen procházet po muzeích či galeriích a nasávat atmosféru města.

Medailonek Justýny Koubové:



Věk: 19 let

Místo pobytu: Pardubický kraj

Největší dosažené úspěchy: Za svůj největší úspěch považuji to, že dělám, co mě baví. A baví mě to čím dál tím víc.

Vzor: Moje mamka. Nikdy jsem se moc nevzhlížela v celebritách, sportovcích a dalších osobnostech, ale moje mamka mi každý den ukazuje, co všechno může jeden člověk zvládat

Koníčky: moje největší koníčky jsou natáčení na YouTube a tanec

Kam pro více informací: YouTube, Instagram