Střih, délka vlasů, barva i účes dokážou mnohé. Když žena ví, jaký účes jí sedí a dokáže jej sladit i se svým vnitřním nábojem, může se z nevýrazné bytosti stát skutečnou bohyní. Podle odbornice na vzhledové proměny Martiny Odstrčilové však nejde jen o barvu a střih. Účes musí ženě vyhovovat a musí zvýraznit její krásu, a ne z ní dělat někoho jiného. Martina Odstrčilová prozradila, jaké střihy vás udělají krásnější, komu sluší ofina a jak odhalit, který účes sedí právě vám.

Proměny Martiny Odstrčilové berou dech. Působí jako počítačem upravené, ale jsou reálné. | Foto: se svolením Martiny Odstrčilové

O Martině Odstrčilové, která si založila svůj první kadeřnický salon už v 18 letech a slaví úspěchy i na světové scéně, jsme vás informovali už dříve. Její proměny vás velice zaujaly, a proto jsme se odbornice na objevování vnitřní krásy zeptaly, zda je možné projít proměnou i v domácích podmínkách.

Do celkových změn by se prý bez zkušeností nepouštěla, ale některá drobnější rozhodnutí, která mohou mít obrovský efekt, lze učinit podle ní i doma.

Studio Marteena - proměna:

Zdroj: Youtube

CO SI V ČLÁNKU PŘEČTETE:

* Který účes vám ubere pár kilo

* Ofina. Ano nebo ne

* Komu sluší krátké vlasy

* Větší proměny svěřte odborníkům

Tvarů obličejů je široká škála. Asi znáte ty základní: ovál, čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník. „Obvyklým cílem je se co nejvíce přiblížit oválnému tvaru obličeje, který se zdá být pro lidské oko nejkrásnější díky své symetričnosti. Dnešní doba ale holduje originalitě, proto se toto pravidlo začíná porušovat,“ vysvětluje kadeřnice Martina Odstrčilová.

O tom svědčí i fakt, že některé světově známé modelky či herečky svůj specifický tvar obličeje dávají hrdě na odiv.

Někdy si je žena vědoma svého stylu a hledá pro sebe přesně to pravé. Jindy však jde špatným směrem, protože hledá přesný opak sebe. Modroočka chce mít hnědé oči, bruneta kouká na blond a naopak.

„V takovém případě je třeba klientku naučit, že je krásná taková, jaká je, a že existují účesy přímo pro ni, které bude ráda nosit a bude v nich vypadat i cítit se skvěle. I proto mám ráda, když mi klientky ukazují obrázky stažené z internetu, protože mi to nastíní, kam směřují, co se jim líbí, a já se snažím přijít na to, proč to tak je,“ popisuje svou každodenní práci kadeřnice Martina.

Důležité však podle ní je, aby ženy hledaly obrázky nejen podle toho, co se jim líbí, ale také aby jim byla modelka na obrázku podobná barvou pleti, očí, tvarem obličeje a hustotou a kvalitou vlasů. Zkrátka nehledejte někoho, kým nejste, ale objevte krásu, která je schovaná hluboko uvnitř vás.



Který účes vám ubere pár kilo

Délka vlasů by měla podle Martiny Odstrčilové, která je nejen majitelkou kadeřnického salonu Studio Marteena , ale i vizážistkou, fotografkou a patronkou organizace @svetloautismu, zapadnout do životního stylu. Romantická žena se bude nejlépe cítit v dlouhých vlasech, sportovní typ ženy zase často dává přednost vlasům krátkým.

„Pokud bych to ale měla vzít z estetického hlediska, tak dlouhé a krátké vlasy zeštíhlují, naopak délka po ramena může opticky přidat pár kilo. Někdy je to žádoucí. Třeba u extrémně štíhlé ženy s podlouhlým obličejem je mikádo ta nejlepší volba. Naopak žena, která potřebuje opticky zeštíhlit, by měla mít dlouhé či krátké vlasy,“ vysvětluje Martina Odstrčilová. Samozřejmostí je podle ní také vzít v úvahu kvalitu vlasů.

Ofina. Ano nebo ne?

Po dobu své patnáctileté praxe specialistka na proměny a objevování vnitřní krásy zjistila, že ofina je něco, co sluší absolutně každému.

„Jen se musí zvolit správný tvar, délka a hustota. Ofina je velice dobrý pomocník v korekci asymetrického obličeje, skrytí různých nedokonalostí pleti či jako ozvláštnění nudného účesu. V dnešní době jsou v oblibě culíky a drdoly, a právě k nim se mi moc líbí jakýkoliv tvar ofinky,“ radí nadaná kadeřnice, která svou práci miluje a každou zákaznici vyloženě hýčká.

Zároveň si myslí, že v dnešní době je trendy všechno od extravagantních střihů, retro účesů, barevných vlasů i přírodních vlasů. Jde jen o to trefit správný účes na správnou ženu, a aby jej ta žena nosila se vztyčenou hlavou.

„Bohužel však není moc žen, které by věděly, co je pro ně vhodné a co ne. A další věc je profesionální nářadí a postupy. Obávám se, že všechno není tak úplně možné realizovat doma sama na sobě. Tyto příběhy mívají konce zalité slzami,“ varuje kadeřnice Martina Odstrčilová.

Komu sluší krátké vlasy?

Krátké střihy jsou u žen vždy speciální. Důležité je však především, aby je žena nosila s hrdostí.

„Pokud se bude žena vnitřně cítit, jako by lvu ostříhali hřívu, tak to nebude nikdy vypadat dobře. Krátké vlasy doporučuji ženám, které mají velmi jemné dívčí rysy. Pokud má žena rysy tvrdé, je nutné celý vzhled zjemňovat ženským oblečením, barvami, líčením a také šperky. Jinak by taková žena velmi zmužněla,“ myslí si dvojnásobná finalistka světové kadeřnické soutěže.

Krátké vlasy také doporučuje ženám s nadváhou. Ze své praxe ví, že ženy plnějších tvarů se krátkých účesů často velice bojí a snaží se do dlouhých vlasů schovat. To ale většinou nefunguje, a naopak si podle ní spoustu kil ještě přidávají.

Větší proměny svěřte odborníkům

Pokud chce žena udělat velkou změnu, neměla by se do ní pouštět v domácích podmínkách a měla by raději vyhledat ověřeného odborníka. Ten by z ní ale neměl udělat někoho, kým není, ale naopak by měl ženě pomoci s objevením vnitřní krásy a přijetím sebe sama.

„Uvědomuji si, že ne každý kadeřník je schopen poradit si s větší změnou. Také ale vím, že spousta žen právě po tomto touží. Proto píšu knihu, ve které bude možné pochopit principy proměny. Žena najde svůj styl a pochopí, jak je důležité se ho držet. Zjistí, jaká barva vlasů je pro ni vhodná a jaký střih jí bude slušet. Zároveň se ale také naučí využívat triků s pěšinkou a různými účesy,“ prozrazuje Martina Odstrčilová.

Díky těmto radám bude každá žena schopná svůj vzhled výrazně zlepšit i sama v domácích podmínkách. Zároveň se úspěšná kadeřnice chystá pořádat školení pro klientky i kadeřníky ve své akademii. Momentálně zaměstnává čtyři kadeřnice a jednu asistentku. Každý měsíc přijme zhruba 20 nových klientek a jejich počet neustále narůstá.

„Ráda bych našla další kadeřníky, kteří budou schopni odvádět práci podle mé filozofie, bude na ně spoleh a budeme tak moci uspokojit touhu po proměně více ženám. Je to ale jako hledat jehlu v kupce sena. Já však věřím, že ji najdu,“ dokazuje svůj celoživotní optimismus sympatická Martina. Sama zastává názor, že krása je ukrytá uvnitř každé ženy, jen ji musí objevit.