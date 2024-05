V anketě Dítě Česka 2023, kterou pořádá UNICEF ČR, vyhrála sedmnáctiletá Kristýna Kedrová z Českého Krumlova mezi více než dvěma stovkami talentovaných a aktivních dětí. Výuková hra na vyjmenovaná slova, kterou vytvořila. aby překvapila mladšího brášku a pomohla mu s učením, nadchla i porotu. Pro Kristýnu to bylo povzbuzení do další práce. Chtěla by prosadit, aby se ve školách učilo jinak, zajímavěji a zábavněji. „Vypadá to, že školství uvízlo několik desetiletí v minulosti,“ říká studentka 3. ročníku gymnázia.

Kristýna Kedrová, vítězka ankety Dítě Česka 2023. | Foto: se souhlasem Kristýny Slukové

Podle Kristýny jí výhra v anketě Dítě Česka a hlavně to, co následovalo poté, rozhodně změnilo život. „Uvědomila jsem si, že moje práce má skutečný smysl. Že i moje výuková hra pro děti může ukázat, že učit se dá i jinak než memorováním. Třeba to pomůže motivovat rodiče k tomu, aby chtěli výuku svým dětem zpříjemnit a přizpůsobit současným potřebám,“ doufá Kristýna Kedrová.

O svém budoucím směřování má talentovaná studentka jasno.

„Už od mala mě fascinoval lidský mozek a způsob, jakým různí jedinci reagují na stejné situace. Během stáže v rámci programu Otevřené vědy na Psychologickém ústavu Akademie věd jsem si ověřila, že psychologie by mohla být tou správnou cestou pro mě,“ říká Kristýna Kedrová.

Anketa Dítě Česka 2023

Když porota vyhlásila Kristýnu vítězkou ankety Dítě Česka 2023 za dívky, bylo to pro ni, jak říká, neuvěřitelné a vnímá to jako obrovskou poctu. Ze slavnostního předávání jí nejvíce utkvěla atmosféra plná podpory.

„Bylo krásné pozorovat, jak se organizátoři i porotci snažili, aby se každé dítě cítilo zvláštní a oceněné. Jejich péče o finalisty a jejich rodiny nekončila ani po vyhlášení výsledků, kdy se s nimi trpělivě fotili ještě dlouho poté,“ vybavuje si atmosféru Kristýna.

Do ankety přihlásila Kristýnu maminka. Na stránkách města viděla výzvu před uzavřením přihlášek a zaujalo ji, že nejde jen o klasickou soutěž. Zapůsobilo na ni, že anketu pořádá právě UNICEF.

„I já zastávám názor, že Dítě Česka má za cíl hlavně najít nové talenty, které nesobecky dělají něco pro druhé a ukázat jim, že to má smysl,“ souhlasí s maminkou Kristýna. V té době prožívala určitou krizi a vypadalo to, že se vzdá svých snů. Maminka jí tak chtěla pomoct. Místo srovnávání s ostatními dětmi ji vždy vedla k tomu, aby se soustředila na svůj vlastní rozvoj, spokojenost a osobní cíle.

Porotci ankety Dítě Česka 2023:

Na návštěvě u prezidenta

V rámci ankety Dítě Česka 2023 měla Kristýna Kedrová společně s druhým vítězem ankety Matějem Pavlišem možnost si také prohlédnout Pražský hrad a setkat se s prezidentem Petrem Pavlem.

Politika ji do té doby příliš nezajímala, ale jak říká, její názory se značně změnily poté, co měla možnost setkat se s panem prezidentem.

„Během toho setkání mi došlo, jak důležitá, odpovědná a dokonce i zajímavá funkce to je. Obdivovala jsem, jak precizně celý tým na Hradě zvládá své povinnosti. Bylo z nich cítit, že si jsou plně vědomi své zodpovědnosti a každý se snaží vykonávat svou práci co nejlépe,“ popisuje své pocity Kristýna.

Odměnu 15 tisíc korun, kterou za své vítězství získala, si Kristýna uložila na svůj spořící účet. Vzhledem k tomu, že studium na vysoké škole je finančně náročné, je podle ní dobré se na to dopředu alespoň trochu připravit.

Chtěla pomoct bráškovi

Nejprve chtěla Kristýna překvapit brášku originální hrou, nad kterou nebude ohrnovat nos a konečně se naučí vyjmenovaná slova. Šlo jí o to, aby si je zapamatoval zábavnou formou.

Výuková hra na vyjmenovaná slova, kterou vytvořila ve vzdělávacím programu Minecraft Education, je příběh pravěkého chlapce, který se zranil při lovu mamutů. Pouze dítě, které zná vyjmenovaná slova, ho může zachránit.



„Příběh šel celkem snadno, ale jelikož jsem o Minecraftu věděla jen to, že se v něm pracuje s kostičkami (smích), tak programování byla větší výzva. Strávila jsem hodiny sledováním videí v angličtině a slovenštině, poslouchala přednášky a snažila se tyto prvky zábavným způsobem propojit ve hře,“ popisuje svoji tvorbu Kristýna.

Její bratr je fanouškem Minecraftu a už v té době celkem slušně programoval, takže měla laťku docela vysoko, pokud ho chtěla ve hře něčím překvapit.

„Můj brácha je mimořádně chytrý kluk, ale má diagnózu dyslexie, dysgrafie a dysortografie, což ho při vzdělávání dost limituje. Ale to neznamená, že neexistují cesty, jak školu zvládat v pohodě. Právě výukové hry, audioknihy, psaní na tabletu nebo počítači mohou pomoci,“ vysvětluje Kristýna.

Kristýna Kedrová z Českého Krumlova studuje 3. ročník gymnázia. Snaží se prosadit, aby se ve školách učilo jinak.Zdroj: se souhlasem Kristýny Kedrové

Jak ale říká, těch materiálů je aktuálně v češtině málo a většinou ho nebaví. Její motivací je proto zkusit pro děti s podobnými obtížemi se vzděláváním vytvořit více materiálů pro výuku nejen do češtiny. Ráda by ale nejdříve absolvovala vysokou školu, aby mohla vytvořit hry, které budou lépe přizpůsobeny pedagogickým i psychologickým potřebám dětí.

Učila je doma maminka

Kristýna se v rámci základní školy vzdělávala individuálně doma. „Moje mamka se rozhodla učit mě i bráchu doma, za což jí jsem vděčná. Díky tomu jsem se mohla vzdělávat moderním a interaktivním způsobem,“ říká Kristýna.

Odpoledne trávila na různých kroužcích. Několik let jezdila na koni, chodila na výtvarku, tvůrčí psaní, 3D grafiku, tenis a plavání. Měla tak možnost vyzkoušet si mnoho zajímavých aktivit.

„Ve 4. třídě jsem začala navštěvovat nepovinné on-line hodiny na mé základní škole ZŠ Březová, kde byla velmi přátelská atmosféra a stihli jsem probrat mnoho látky za mnohem kratší čas než je obvyklé. Učitelé na Březové jsou velmi inovativní a vidím to i dnes na on-line hodinách bráchy, že se nebojí žádných moderních postupů ani technologií,“ chválí učitele Kristýna.

Setkání s ministrem školství

Vítězství v anketě Kristýně umožnilo také setkat se s ministrem školství a jeho spolupracovníky a mluvit o možnostech, jak zlepšit aktuální školní systém.

„Moje očekávání, když jsem na ministerstvo šla, nebylo příliš vysoké. Usuzovala jsem, že "ryba smrdí od hlavy" (smích). Na setkání s panem ministrem školství a jeho spolupracovníky mě ale překvapilo, že oni s našimi návrhy v podstatě souhlasili. V problematice školství se velmi dobře orientovali a aktivně hledali řešení. Bylo vidět, že v podstatě o všem, o čem jsem mluvila, moc dobře věděli a dokonce jsme se v mnohém shodli. Na ministerstvu mi došlo, že skutečný problém netkví v tom, že by školy a učitelé neměli možnost dělat změny, ale prostě to nedělají,“ má jasno Kristýna.

„To, co jsem se snažila prosadit, se odráželo i v mé řeči, kterou jsme s Matějem oba měli jako vítězové ankety. Body, které jsem zdůrazňovala, jsem dlouho promýšlela. Nechtěla jsem, aby to byly pouze výtky, ale aby to byly zkušenosti, konstruktivní návrhy na změny, o kterých jsem z domškoly věděla, že mají smysl a v zahraničí jsou běžně aplikovány,“ popisuje své vystoupení Kristýna.

UNICEF vyhlásil Děti česka pro rok 2023.Zdroj: se souhlasem UNICEF ČR

Považuje za nutné, aby se ve školách učilo jinak. V dnešní době už podle ní nemá smysl drtit se všechny informace nazpaměť, když jsou jednoduše dohledatelné na internetu. Důležitější je podle ní klást důraz na kritické myšlení a schopnost dedukce, která ta informace je validní a která ne.

Známky při učení nepotřebovala

Změna přístupu učitelů k žákům by podle Kristýny také hodně pomohla. „Ve stresovém prostředí je těžké, aby se člověk cokoliv naučil. Nervový systém mu to zkrátka neumožní, protože zrovna přemýšlí, kudy utéct (smích). Proto pro mě bylo jednoduché si od mamky i na hodinách vše jednoduše zapamatovat, protože mi nikdo nehrozil trestem, byť je to pouze číslo - známkou - když si nic pamatovat nebudu,“ vysvětluje Kristýna Kedrová.

Z domškoly byla také zvyklá běžně používat moderní technologie.

„Už ten pocit, že držím v ruce tablet s tužkou mi dělal učení zábavnější, než se učit jen s učebnicí a sešitem. Navíc mamka vždy hledala nové a praktické způsoby, jak mi látku podat jednoduše a zábavně. Například dějepis jsem studovala převážně sledováním filmů a dokumentů a čtením knížek, třeba historickou sérii od Veroniky Válkové. Mamka pak vždy přišla a jenom to shrnula nebo doplnila informace. Tak jsem měla vše v souvislostech a spolu jsme o všem diskutovaly, mohla jsem se doptávat,“ popisuje výhody domácího učení Kristýna.

Byla zvyklá učit se jeden předmět tak dlouho, dokud s maminkou neuzavřely celé jedno téma. Konkrétně v dějepise byly schopné věnovat se druhé světové válce celý týden v kuse, protože to bylo důležité téma a bylo hodně co probrat.

„Chápu, že ve škole to takto není úplně možné, ale osobně zastávám názor, že dvouhodinové bloky by dávaly smysl. Nejen, že se pak netříští pozornost, což vede k lepšímu zapamatování učiva, ale také je tím více času na nějakou práci studentů. Ti pak ten den nemusí myslet na dalších šest předmětů, ze kterým mohou zrovna psát test,“ dává další z praktických tipů jak vylepšit výuku gymnazistka Kristýna Kedrová.