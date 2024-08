Kristýna Černá dnes 19:00

Šestadvacetiletá baculka Lindsay McGlone se rozhodla ve velkém hájit práva lidí s nadváhou a to po celém světě. Je za to často velmi kritizována. Poslední vlna kritiky se na ni snesla při cestě do Bulharska. Podle názoru řady lidí si měla koupit v letadle rovnou dvě místa, když je tak korpulentní.