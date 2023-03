Poslední dobou se takzvaně roztrhl pytel s weby, které prostřednictvím sbírek pomáhají lidem, kteří se ocitli v kritické životní situaci. O pomoc často žádají matky, které s malými dětmi zůstaly na vše samy. Jak jim sbírky pomáhají a do jaké míry dokážou štědrost využít?

Mnohým rodinám pomůže i drobný příspěvek. | Foto: Shutterstock, se svolením Zuzany Šafářové

Kdo má fungující rodinu, pravidelný příjem a zdravé děti, nemůže si ani s vysokou mírou empatie představit, jak těžký může život být. Neustálý strach, zda i příští měsíc zbyde na nájem, jídlo, oblečení nebo léky. Fyzické i psychické vyčerpání a někdy i strach o život vlastního dítěte.

To jsou pocity, které denně řeší matky samoživitelky. Jestli bude k večeři alespoň chleba s máslem, u některých z nich někdy opravdu zálěží na tom, zda dostanou malé příspěvky od štědrých dárců.

Nepotřebují mnoho

Jste zvyklí kupovat svým dětem nepromokavé boty s goretexovou membránou? Tašku do školy, která je šetrná k zádům? Šunku s nejvyšším možným obsahem masa? Zajistit jim kroužek na každý den, aby se nenudily? Stěžujete si, že vaše dítě má neustále (jen) rýmu a nemůže do školky? Pak jste pravděpodobně šťastný člověk, který si může leccos dovolit.

Vánoce u samoživitelů: Mnohdy jsou smutné, třeba jen s čočkovkou a kaší

Matky, které žijí z minima a někdy se i starají o postižené dítě bez otce, který situaci zkrátka vzdal, by daly cokoliv za to, aby se mohly vašim starostem alespoň vzdáleně přiblížit. O nepromokavých botách se totiž jejich dětem může jen zdát, v obyčejném batohu do školy někdy nemají ani pastelky. Místo šunky mají na rohlíku pouze margarín. A i tak mluví o štěstí. Ani to však samoživitelkám nepřipadá jako velký problém. Jsou často rády, že jejich děti mají kde bydlet a co jíst.

I malý příspěvek se počítá

Dobročinné sbírky mají proto (nejen) pro tuto skupinu žen obrovský smysl, samoživitelky cítí k přispěvatelům neskutečnou úctu a díky vybraným penězům se často mohou posouvat dál a někdy i změnit své životy od základů.

„Byli bychom rádi, kdybychom mohli každé ženě pomoci tak, aby mohla žít podle svých představ, ne na hranici chudoby, aby neměla starost, z čeho zaplatí dětem obědy, nebo třeba taneční kroužek. Bohužel to někdy není v našich možnostech. Aby se člověk zvedl od pomyslného dna, potřebuje stálou a velkou finanční, ale rovněž psychickou podporu,“ vysvětluje Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě.

Dodává však, že se se svými sbírkami snaží rychle a účinně pomoci tam, kde je stát či druhý rodič momentálně v prodlení.

Nevědí, kým jsou, ani komu se narodily. Odloženým dětem pomůže speciální kufřík

„I když naše příspěvky nejsou samo spásné, slýcháme obrovské množství vděku. To je samozřejmě motivace k tomu pomáhat dále, protože vidíme, že to má smysl. I pět tisíc korun zajistí, že některé rodiny nezůstanou v nejkritičtější chvíli například úplně bez prostředků na základní potraviny, nebo bez tepla a vody,“ říká Zuzana Šafářová.

Matky cítí ohromný vděk

V souvislosti s tímto tématem jsme oslovili maminky, o kterých jsme psali před Vánocemi a kterým jste i vy přispěli na to, aby mohly se svými dětmi prožít hezké svátky a mít na talíři kapra se salátem. Jejich slova vděku, která směřují i k vám, si můžete přečíst níže.

Paní Helena: „Chtěla bych vám nesmírně a srdečně poděkovat za schválení finančního příspěvku. Moc nám to pomohlo. Nakoupila jsem jídlo i oblečení pro děti. Jste moc hodní a je to od vás krásné.“

Paní Dana: „Z celého srdce vám děkuji za krásnou, milou i povzbudivou zprávu. (Schválení příspěvku, pozn. red.) I slzička mi ukápla. Chtěla bych vám všem co nejsrdečněji poděkovat za sebe, ale především za Petříka a za krásnou pomoc, jejíž velikost se nedá slovy vyjádřit. Díky vám si mohl Petřík na Štědrý den pochutnat na svém oblíbeném řízku a celkově u nás byly Vánoce opravdu Vánocemi. Děkuji za ta krásná světýlka radosti a štěstí v jeho očích. Děkuji, že aspoň na pár okamžiků jsme mohli zapomenout na naše životní nástrahy a výzvy, se kterými se díky handicapu denně potýkáme. Děkuji, jak jen máma může děkovat za radost svého dítěte.“

Bílý odlesk v oku málem připravil dívku o život. Dnes má umělé a ráda ho ukazuje

Maminka se čtyřmi dětmi, která obdržela dar ve výši osmi tisíc korun: „Chtěla bych moc poděkovat za sebe i za děti ze srdce Nadaci Naše dítě. Penízky nám moc pomohly v naší tíživé situaci a použily jsme je na potraviny a na malé dárečky pro mé děti. Děkuji mockrát.“

Olga se dvěma dětmi obdržela příspěvek pět tisíc a tři tisíce korun na pleny pro syna s hendikepem. „U nás konkrétně šlo o pomoc pro syna Georgika, který má 3. stupeň inkontinence. Stát poskytuje prostřednictvím pojišťovny pouze 1 700 Kč, či 150 kusů plen na měsíc, což u syna je už nedostatečné. Část jsem využila na nákup plen, které mají velkou savost, a tak se nestávají nehody, jako s plenami, které mám přes pojišťovnu," uvedla Olga.

„Druhou část jsem využila na nákup oblečení. Děti často dostávají věci z druhé ruky a dědí po sobě. Chtěla jsem ale, aby měl každý i něco nového, co bude jen a pouze jejich. Sama vím, jak jsem se v dětství cítila, když jsem nosila jen staré věci po někom. Ale samozřejmě neříkám, že mít věci z druhé ruky, je obecně špatné. Ale občas se dětem spolužáci posmívají za to, co mají na sobě,“ dodává Olga.

Maminka s pěti dětmi: „Děkujeme vám mnohokrát, velice si toho vážím a v této nelehké době, kdy každý cítí finanční problémy, obzvláště.“

Pro rodiče, kteří si neví rady v otázkách rodinného práva poskytuje Nadace Naše dítě také službu Linka právní pomoci. Linka je aktivní jedenkrát v týdnu, a to ve středu od 14.00 do 18.00 na telefonním čísle 777 800 002, tazatelé ale mohou napsat také e-mail, nebo vyplnit kontaktní formulář na webu nadace. Nejčastější dotazy se týkají nastavení péče o společné potomky po rozvodu či rozchodu rodičů, neplacení výživného nebo bránění ve styku s dítětem. Bezplatné poradenství poskytují advokáti z České advokátní komory – specialisté na rodinné právo.

Přispívejte pouze na ověřených webech

Když vidíme, jak moc dokáže i malá částka pomoci, chtěli bychom vám, naši čtenáři, velmi poděkovat, jelikož se těchto i jiných sbírek pravidelně účastníte, a i díky vám mohou ženy nakrmit své děti, nemocní odjet do zahraničí vyléčit své u nás neléčitelné choroby, pořídit si zdravotní pomůcky či docházet na rehabilitace.

Vždy je však důležité přispívat pouze na ověřených webech do ověřených sbírek a neposílat své peníze nikam, kde si nemůžete ověřit, zda na daný účet skutečně dorazily. Sbírky, na které odkazujeme my, patří mezi ty, na jejichž zadavatele se můžete vždy spolehnout. Maminkám, které se ocitly na všechno samy, můžete přispět ZDE.