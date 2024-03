Je mu 16 let a už toho zvládl tolik, kolik mnozí nestihnou ani za celý život. Student havlíčkobrodského gymnázia Matěj Pavliš je výjimečný v mnoha směrech. V anketě Dítě Česka 2023, kterou pořádá UNICEF ČR, vyhrál mezi více než dvěma stovkami nadaných a aktivních dětí svojí všestranností, cílevědomostí a ochotou pomáhat ostatním.

Matěje Pavliše a Kristýnu Kedrovou, Děti Česka 2023, přivítal na Hradě prezident Petr Pavel. | Foto: se souhlasem UNICEF ČR

Porotci ankety Dítě Česka 2023:

Výčet toho, co všechno Matěj Pavliš z Havlíčkova Brodu zvládá, je neuvěřitelný. V šestnácti letech se stihl stát Osobností města Havlíčkův Brod a Talentem kraje Vysočina. Přestože je zřejmé, že má tenhle mladík ve věcech jasno a přesně ví, co chce, je velmi milý, vystupuje s pokorou a nezapomíná poděkovat všem, kteří ho podporují. „Až při odpovědích na vaše otázky jsem si uvědomil, že je až nepochopitelné, kolik věcí stíhám,“ řekl mi Matěj Pavliš.

Šachy zvítězily

Šachy se Matěj naučil od svého táty, který je občas hrával s dědou. Do šachového kroužku začal chodit až v jedenácti letech, ale už o rok později porazil svého učitele. Bylo zřejmé, že by jeho kariéra mohla vést dál. Vítězství ale zadarmo nejsou.

„Přípravě věnuji opravdu hodně času. Tvrdí se, že to je i důvod mého vzestupu mezi mladou špičku. Díky tvrdé práci jsem se, i přes časovou ztrátu trénování, protože začít hrát až v jedenácti letech je poměrně pozdě, dokázal dostat tak daleko,“ říká Matěj Pavliš.

Matěj Pavliš. Zdroj: UNICEF

Na otázku, jakých svých dosavadních úspěchů si nejvíc cení, má ale překvapivou odpověď: „Já na úspěchy tolik nekoukám, protože vždy hledám pozitivní, ale i negativní části turnaje, ze kterých mohu dál čerpat a rozvíjet se.“

Čeho si ale Matěj dost cení, je vítězství turnaje Krajského přeboru Vysočiny 2023 v klasickém šachu. „Zajímavé je, že dva roky předtím, než jsem turnaj vyhrál, jsem hrál svůj první turnaj v klasickém šachu,“ vysvětluje Matěj.

Svoji lásku k šachům předává Matěj Pavliš dál. Vede šachový kroužek, kde začínajícím šachistům pomáhají v rámci projektu „Šachy do škol“ přijít téhle královské hře na chuť.

„Kroužek mě velmi nabíjí pozitivní energií. Je pro mě opravdu dojemné sledovat, jak se žáci od 1. až po 5. třídu tak moc zajímají o šachy, podobně jako já, jen jsem začal v pozdějším věku. Přibývá více a více zájemců, čehož si velmi vážíme,“ má radost Matěj.

Studenti studentům

Doučovací projekt Studenti studentům, který se spolužáky na gymnáziu založili, pomáhá těm, kteří mají s některými předměty problém. Matěj doučuje češtinu, matematiku, biologii a fyziku. Výdělky z projektu si ale nenechávají.

„Část putuje na pomoc těm, kteří peníze skutečně potřebují. Část nám zajišťuje rozvoj projektu a finanční prostředky na mimoškolní aktivity a sporty. Peníze, které putují na dobrou věc, jdou většinou na nadaci Dobrý Anděl, kterou já i má rodina podporujeme a snažíme se pravidelně finančně pomáhat,“ popisuje využití peněz z doučování Matěj.



Má snaha najít alespoň něco, co by Matějovi nešlo, příliš úspěšná nebyla. „Tak každý má něco, co mu nejde. U mně samotného je to zřejmě angličtina, která mi občas dělá problém. S tím se ale snažím pracovat a každý svůj nedostatek přetvořit v dokonalost,“ má v tom Matěj jasno.

Chce být neurochirurg

Matěje Pavliše ale nejvíc baví biologie s chemií, ve kterých by se chtěl do budoucna rozvíjet co možná nejvíc. I když v tom, kde by chtěl studovat vysokou školu a zda to bude doma či v zahraničí, ještě úplně jasno nemá, co chce studovat už ví dávno. „Určitě vím, že mé kroky povedou na medicínu, přesněji řečeno obor neurochirurgie,“ říká Matěj rozhodně.

UNICEF vyhlásil výsledky ankety Dítě Česka pro rok 2023: Kristýna Kedrová a Matěj Pavliš.Zdroj: UNICEF

Matějova maminka Kamila Pavlišová potvrzuje, že to byl vždycky jeho sen. „Mě tímhle Matěj opravdu od malička odrovnává. Už ve 2. třídě nám řekl, že půjde na gympl a od 5. třídy se začal zajímat o medicínské obory a tvrdit, že půjde na medicínu. Vůbec nevím, kde se ten zájem u něj vzal, ale vždycky věděl, že by chtěl pomáhat,“ vypráví.

Možná ho prý ovlivnil francouzský vzdělávací animovaný seriál Byl jednou jeden… život. Dokázal totiž dětem velmi srozumitelnou formou vysvětlit stavbu a funkce jednotlivých částí lidského těla a Matěj se od jeho sledování nemohl odtrhnout.

Píská fotbalové zápasy

„Jsme sportovně založená rodina. Manžel je bývalý hokejista, ale nikdy nechtěl, aby se Matěj věnoval hokeji profesionálně. Matěj hrál fotbal, ale když začal hrát šachy, strašně ho to chytlo a dal je na první místo. Ale ani fotbal nezavrhnul a dělá i rozhodčího. Jeho čtrnáctiletá sestra zase hraje závodně volejbal,“ má ze svých dětí radost Kamila Pavlišová.

Matěj oceňuje, že je rodiče od mala vedli ke sportu. Říká, že ho baví fotbal, který pro něj hodně znamená. Ale také hokej, tenis, volejbal i basketbal. „Sport rozvíjí mnohé a emoce s radostí jsou někdy fantastické,“ tvrdí Matěj.

„Jsme rádi, že sportují a netráví čas jen s počítačem a mobilem v ruce. Dětství uteče strašně rychle, chci, aby si to co nejvíc užili,“ přidává se i jeho maminka.

Dítě Česka 2023

Z vítězství v anketě Dítě Česka 2023 má Matěj velkou radost. S návrhem přihlásit ho do ankety, kterou vyhlašuje UNICEF ČR, přišla jeho třídní učitelka a spolužáci. Podle Kamily Pavlišová jsou ve třídě dobrá parta, hodně se stmelili a drží spolu.

„Každý den s nimi je super. Výlety a společné zážitky jsou něco, co mi asi bude na vysoké škole dost chybět. Moc si jich vážím a děkuji za jejich velkou podporu. Občas bych rád byl více s nimi, ale mám i své povinnosti, a tak nemohu být jen s nimi,“ říká na adresu svých spolužáků Matěj.

Matěj při vyhlášení vítězů ankety Dítě Česka pro rok 2023. Cenu předali výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba a youtuber Kovy.Zdroj: UNICEF

Na anketu Pavlišovi úplně zapomněli a moc mile je překvapilo, když se o Matějově úspěchu dozvěděli. Když jsem se Matěje i jeho maminky zeptala, co jim ze slavnostního předávání utkvělo nejvíc v paměti, shodli se.

„Asi hlavně můj proslov, který jsem neměl vůbec připravený a bylo to tak trochu z rukávu. Ale celkově jsem z toho celého dne ještě teď překvapený a trochu pyšný sám na sebe, protože jsem moc nevěřil, že jsem něčeho takového schopný,“ zněla Matějova skromná odpověď.

„Zapůsobila na mě Matějova řeč. Je výřečný a udělal dobrý dojem svým vystupováním. U jeho vrstevníků to není obvyklé, že by bez problémů mluvili tři minuty bez ostychu a nervozity. Matěj je lepší řečník než já s manželem dohromady. Je všestranný, můžete se s ním bavit o různých tématech, má na svůj věk opravdu zdravý názor na spoustu různých věcí,“ zhodnotila vystoupení Kamila Pavlišová, která je na svého syna právem pyšná.

Výhru 15 tisíc korun, která byla s vítězstvím v anketě spojená, se Matěj rozhodl věnovat kočičímu útulku Mikeš, který pomáhá opuštěným a týraným kočkám na Vysočině.

Matěj Pavliš na vyhlašování výsledků Dítě Česka pro rok 2023.Zdroj: UNICEF

„Mám moc rád zvířata. Od mala jsem vyrůstal se dvěma pejsky. Dnes už žije pouze jeden, kterému je 16 let. Ale díky nim jsem prožil moc hezké dětství a v mém srdci si našli svoje místo napořád. I po letech budu vědět, že i když mi nemohli nic říct, vždy jsem jim rozuměl,“ vysvětlil své rozhodnutí Matěj. Chtěl by tím k pomoci opuštěným zvířatům inspirovat i ostatní.

Na Pražský hrad nezapomene

V rámci ankety Dítě Česka 2023 měl Matěj možnost si také prohlédnout Pražský hrad a setkat se s prezidentem Petrem Pavlem. Co ho nejvíc překvapilo?

„Překvapilo mě celkově prostředí a prostě pan prezident, protože na to se nezapomíná. Navždy si budu pamatovat tento okamžik a nikdy na něj nezapomenu. Pražský hrad uvnitř je velmi krásné místo a rád bych se tam podíval někdy znovu, klidně i za panem prezidentem,“ popisuje nezapomenutelný zážitek sympatický gymnazista.