Patříte k mužům, kteří mají 8. března připravený dárek pro svou ženu, maminku, sestru či kamarádku, protože je Mezinárodní den žen (MDŽ)? Řada lidí na svátek, který se ještě před několika desítkami let hlučně a okázale slavil ve všech institucích, zanevřela. Ale těch, kteří si jej připomínají, je stále dost. Podle majitelů květinářství prodej květin na MDŽ v Česku s přehledem válcuje valentýnský svátek zamilovaných. Pozorností, které ženu na MDŽ potěší, je samozřejmě mnohem víc. Přinášíme vám deset tipů na malé i větší dary, s nimiž byste mohli mít úspěch.

Pozornost věnovaná ženě k MDŽ není jen láskyplným dárkem, ale i vyjádřením úcty a podpory. | Foto: Shutterstock

Většina mužů chce na MDŽ jen potěšit milované ženy a nad původním významem tohoto svátku se příliš nezamýšlí. Pravdou ale je, že 8. březen připomíná boj za záležitosti, které dlouho nebyly samozřejmé – boj za ženská práva a za rovnoprávnost mužů a žen. Ženy dlouho nemohly studovat či pracovat na důležitých pozicích a nesměly ani volit. A i když dnes už si velkou část svých práv vydobyly, v jistém smyslu jejich boj trvá.

Komunistické vedení bývalé ČSSR si tento památný den upravilo k obrazu svému a mnoho lidí jej stále vnímá tímto zkresleným viděním. To však nic nemění na tom, že význam svátku je aktuální i v dnešní době.

Do oslav MDŽ se zapojovali i umělci:

Pozornost věnovaná ženě k MDŽ tedy není jen láskyplným dárkem, ale i vyjádřením úcty a podpory. A je jedno, zda jde o dar malý nebo větší, hmotný nebo zážitkový. Pokud ještě váháte, čím svou milovanou obdarovat, zkuste nahlédnout do našich tipů. Možná vás inspirují.

Připomínat si boj za rovnoprávnost žen a mužů rozhodně není od věci, tím spíše, že stále není u konce.



Například v rámci EU má Česká republika pátý nejvyšší rozdíl ve výdělcích žen a mužů, připomíná organizace Fórum 50 %.



Podle statistik české ženy dostávají o 20 procent nižší výplatu než jejich kolegové.

1. Květiny

Květiny jsou mezi dárky rozhodně na top pozici. I když některé ženy kvůli někdejším socialistickým oslavám MDŽ stále trpí averzí vůči karafiátům - a jejich manželé by na to neměli zapomínat, floristé s jejich prodejem problémy nemají. Milovníci retra si dokonce poroučejí tradiční kytičku ve složení karafiát plus asparágus. K MDŽ se výborně hodí něžné jarní květy, jejichž barvy umějí pozvednout náladu po šedé zimě, například tulipány či frézie, oblíbené jsou i sasanky. Ale pokud někdo zvolí ušlechtilou klasiku, tedy růže, nebo květinu, o níž ví, že ji má jeho láska nejraději, určitě uspěje také.

2. Degustace

Nejhezčí zážitek je sdílený zážitek. Pozvěte ženu na degustační menu. Můžete vycházet z toho, jaký typ jídel má ráda, nebo vsadit na něco nového. To je ovšem potřeba dobře zvážit, aby z plánovaného příjemného překvapení nebylo fiasko. Pokud jste oba milovníci vína nebo piva, je volba jasná, zajímavé bývají i ochutnávky čokolády. Rozhodně je však vhodné mít na zřeteli, že jde především o radost pro ženu, takže překvapení v podobě ochutnávky zabijačkových specialit nebo koštu destilátů by v některých případech nemuselo mít takový úspěch, v jaký dárce doufal.

3. Zážitky

Vstupenka na kulturní nebo sportovní podnik je jedním z nejvděčnějších dárků. Koncert, divadlo, kino, výstava nebo sportovní utkání však nezklame jen v případě, že bude respektovat vkus a zájmy obdarovávané. U párů, které mají společné kulturní a sportovní směřování, je to jednoduché.

Symbol socialismu? Oslavy vyprázdněných svátků

V případě, že se jejich zájmy liší, to bude otázka velkého gesta. Má žena pochopení pro vaši hokejovou vášeň? Co kdybyste ji tedy doprovodil na její milované krasobruslení? Samozřejmě to může být i naopak…

4. Výlet

Společný víkendový pobyt nebo prodloužený víkend nabízejí nespočet možností. Asi se nečeká, že se dárkem k MDŽ stane cesta na konec světa, ale v Česku je hezky a končící zima stále nabízí mnoho příležitostí ke sportovnímu nebo turistickému povyražení.

5.Wellness a masáže

Milé bývají i dárky pečující. Poukaz na wellness, voucher na masáž klasickou, reflexní, relaxační nebo orientální, na baňkování či jiné procedury ženu určitě potěší. Opatrnost je však na místě v případě poukazů na masáž zeštíhlující či anticelulitidní… I přes nejušlechtilejší úmysly by to obdarovaná mohla pochopit tak, že dárce má vůči jejímu vzhledu jisté výhrady.

6. Šperk

Dárek v podobě šperku je sázka na jistotu a nemusí jít zrovna o zlato a brilianty. Potěší i náramek nebo přívěsek z léčivých polodrahokamů, šperky vycházející ze ženské symboliky a astrologického znamení či řetízek na kotník.

7. Parfém

Voňavý dárek je krásný, ale jeho výběr bývá ošemetný. Pokud víte, jakou vůni má vaše žena ráda, není to problém. Pokud si nejste jistý, není marné zkontrolovat ženinu poličku v koupelně a poradit se s jejími kamarádkami. Šance na úspěch se tím podstatně zvýší.

Emdéžet versus Den matek. Ženské hnutí se komunistům náramně hodilo do krámu

8. Sportovní vybavení

Jste sportovní pár? Potom určitě dobře víte, co by vaše manželka či přítelkyně přivítala. Zima ještě nekončí, jaro je za dveřmi a léto na dohled, takže možností čím potěšit nadšenou sportovkyni, je nespočet.

9. Světlo a vůně

Pro řadu mužů MDŽ není příliš významným svátkem, ale přesto by ženu rádi potěšili. Mezi oblíbené maličkosti patří například voňavé svíčky, zajímavé svícny a lampičky nebo třeba i pěna do koupele a věci pro domácí wellness.

10. Víno a čokoláda

Možná je to trošku klišé, ale květiny, víno a čokoláda jsou důkazem, že na svou milovanou myslíte s láskou a pozorností. A rozhodně to nemusí být jen na MDŽ.

Proč slavíme MDŽ?

Mezinárodní den žen má svůj původ v době sociálních krizí a příprav států na nadcházející světovou válku. V této době se začaly ženy zasazovat o svá práva a pronikat tak do veřejného života. Počátky můžeme spatřovat v roce 1907, kdy se konal první mezinárodní sjezd socialistických žen ve Stuttgartu. Právě zde padl návrh, aby se ženy určitý den v roce scházely a požadovaly volební právo.

Této konference se účastnilo téměř 60 delegátek z 15 zemí. „Důvodem proč se měly ženy v boji za svá práva scházet v jeden určitý den, byla snaha upozornit na tuto problematiku širokou veřejnost, jak ženy, tak také muže,“ připomíná Fórum 50 %.

Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Ačkoli ženy tvoří více než 50 % populace, jejich zastoupení v politice je průměrně pouhých 20 % a ve vedoucích pozicích ještě méně. „Chceme, aby rozhodovací procesy byly vyváženější a zahrnovaly názory a životní zkušenosti nejen mužů, ale i žen,“ uvádějí představitelé organizace.

V roce 1908 se pak sešlo několik tisíc žen a pochodovalo ulicemi v New Yorku. Demonstrovaly za zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy. Od tohoto roku se pak ve Spojených státech začal slavit poslední únorovou neděli „Národní den žen“.

V Evropě byl Den žen zaveden o dva roky později, v roce 1910, na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani, kdy se z tohoto dne stal mezinárodně oslavovaný den na návrh Clary Zetkinové, německé socialistky a zakladatelky dělnického ženského hnutí. Clara Zetkinová prosadila pořádání mezinárodního svátku za účelem boje za volební právo žen. V Kodani tak došlo k proklamování Mezinárodního dne žen na počest boje žen za svá práva a dosažení volebního práva. Poprvé se ženy takto organizovaně sešly o rok později, v roce 1911, v několika evropských zemích, mimo jiné také v Rakousko-Uhersku.

Car abdikoval, volební právo ženám bylo schváleno

Později se dnem žen stal 8. březen, který se ustálil po první světové válce a to především vlivem demonstrace žen a jejich protestních akcí proti 1. světové válce konaných v Petrohradě 23. února roku 1917. Po abdikaci cara byla ustavena prozatímní vláda, která schválila volební právo žen. Podle gregoriánského kalendáře je 23. únor vlastně 8. březen, a proto se tento den ustanovil jako Mezinárodní den žen. „Dnes je MDŽ demonstrací za odstranění diskriminace a lepší pracovní podmínky žen a připomínkou boje za jejich rovnoprávnost,“ uvádí Fórum 50 %.

MDŽ byl oficiálně uznán OSN v roce 1975, což byl Mezinárodní rok žen. V tomto roce MDŽ uznalo také mnoho národních vlád. V roce 2001 vydal generální tajemník OSN u příležitosti MDŽ poselství, kde zdůrazňuje problém současné doby - nerovnoprávné zastoupení žen v politickém životě. Upozornil na to, že je třeba do rozhodovacích procesů zapojit více žen, neboť jejich přístup může v mnohém přispět v předcházení konfliktů a zajišťování míru.