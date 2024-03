Už jen necelý měsíc zbývá do prestižní společenské události v podobě finále Miss OK. Uskuteční se v Olomouci a ponese se v duchu kultovního snímku Pulp Fiction.

Dvanáct mladých krásek bude 21. března usilovat o získání některé z korunek v rámci soutěže Miss OK. „V rámci celé soutěže jsme pro všechny připravili předfinálového soustředění. Spočívá v pestrém programu, ale i náročném nácviku choreografií, catwalku a volných disciplín, při kterých každá z dívek odhalí svůj talent,“ popsal ředitel soutěže Roman Štěpánek.

Krásky ze dvou castingů

Všechny dívky postoupily do olomouckého finále ze dvou castingů. Konkrétně jde o tyto krásky:

Estel Gregorová , 2007, Střední škola umění a designu Brno; Brno

, 2007, Střední škola umění a designu Brno; Brno Leontýna Pártlová , 2006, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod; Havlíčkův Brod

, 2006, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod; Havlíčkův Brod Karolína Jelínková , 2007, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži; Hnojník

, 2007, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži; Hnojník Alice Kozáková , 2005, Slovanské gymnázium Olomouc; Příkazy

, 2005, Slovanské gymnázium Olomouc; Příkazy Kateřina Matoušková , 2006, Stojanovo gymnázium Velehrad; Uherský Ostroh

, 2006, Stojanovo gymnázium Velehrad; Uherský Ostroh Karolína Kuhnová , 2007, Gymnázium Hladnov a Jazyková škola Ostrava; Vrbno pod Pradědem

, 2007, Gymnázium Hladnov a Jazyková škola Ostrava; Vrbno pod Pradědem Kateřina Šilhavá , 2008, Pražská taneční konzervatoř Praha 17; Králův Dvůr u Berouna

, 2008, Pražská taneční konzervatoř Praha 17; Králův Dvůr u Berouna Sofie Kábrtová , 2007, Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové; Svinišťany

, 2007, Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové; Svinišťany Linda Hacmacová , 2005, OA Kubelíkova Praha 3; Senohraby

, 2005, OA Kubelíkova Praha 3; Senohraby Marie Chodlová , 2006, Podkrušnohorské gymnázium Most; Most

, 2006, Podkrušnohorské gymnázium Most; Most Denisa Pavlíčková , 2006, Střední průmyslová škola Brno Purkyňova, příspěvková organizace; Sejřek

, 2006, Střední průmyslová škola Brno Purkyňova, příspěvková organizace; Sejřek Aneta Kubátová, 12. 10. 2004, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace; Děčín

Desátý ročník? Velká věc

Finále se uskuteční 21. března v olomouckém Sklubu. Jubilejní desátý ročník ponese téma filmu Pulp Fiction: Historky z podsvětí, kterému se dostalo celosvětového uznání.

„Konec dnešního castingu je jen začátek veškeré práce, kterou máme ještě před sebou, abychom zajistili to nejlepší možné finále pro dívky, návštěvníky i sponzory,“ komentoval situaci po skončení castingu Roman Štěpánek. „Myslím, že to rozhodně stojí za to. Letos je to už desátý ročník, a tedy už velká věc,“ dodává k jubileu ředitel soutěže.

Finálový večer je na úrovni dalších obdobných soutěží krásy. Jak to vypadalo vloni, se můžete podívat v článku níže.

Co je zajímavé na Miss OK? Už se stalo tradicí, že Miss OK nabízí mladým kráskám zkušenosti ve světě modelingu a dodává jim už dlouhá léta sebevědomí.

„Setkávají se se specialisty v oblasti multimédií, PR a marketingu, ale také s návrháři, choreografy, vizážisty a dalšími osobnostmi z odvětví módy a krásy,“ sdělil Roman Štěpánek.



Soutěž Miss OK je určená pro středoškolské dívky všech typů i tvarů a ani není úplně důležité, jaké mají míry. Zkratka OK totiž znamená opravdovou krásu. V hodnocení se nehledí primárně na vzhled účastnic, ale na jejich talent, povahu a charisma.

Lístky pro letošní finálový večer jsou nyní dostupné v prodeji prostřednictvím webového portálu ticket.rpsc.cz.