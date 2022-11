„Někdy je opravdu těžké sladit moji profesi s rodinným životem, ale nechci fňukat,“ říká moderátorka ČT Jana Peroutková. Matka dvou dcer, Johany (6) a Isabely (3) přiznává, že bez ústupků jejího partnera, bývalého profesionálního fotbalisty Jakuba Podaného, by to nešlo.

Ačkoliv je profese moderátorky hlavní zpravodajské relace časově náročná, Jana Peroutková ji má ráda a vnímá ji jako poslání.

„Samozřejmě vím, že základem úspěchu je umět oddělovat práci od soukromého života a nenosit si ji domů, ale ne vždycky se mi to daří,“ přiznává moderátorka a současně oceňuje svého partnera, bývalého profesionálního fotbalistu Jakuba Podaného, který se o děti spolehlivě postará.

„Se sportovní kariérou už skončil, nebylo to nadále udržitelné. Ráno odvedl děti do školky, odjel na trénink, po příjezdu jsme si maximálně dali pusu a já odjížděla do práce a vracela se až v noci. I tak někdy samozřejmě cítím napětí, když od partnera přijde otázka: Ty zase nebudeš doma? Ale na druhou stranu dělám maximum, abychom byli jako partneři co nejvíc spolu, jezdíme třeba v Modřanech na inliny, máme to kousek z domova. Nebo jdeme do fitka,“ dodává.

Žehlička na pleť

Jak už Jana zmínila, z práce se občas vrací až kolem půlnoci, kdy je už dost unavená a na pečující rituály nemá energii. „Na rovinu říkám, že mám sílu maximálně setřít z tváře vlhčenými ubrousky make-up, což určitě není ideální,“ přiznává moderátorka, která si na sebe ale jindy čas udělá.

„Když mám volné dopoledne, ráda si užiju pleťovou masku, ovšem s tím, že potřebuju tyhle chvíle s někým sdílet. To se pak vyfotím, pošlu foto kamarádce, aby si se mnou taky udělala hezkou relaxační chvilku. Je to taková příjemná společná atmosféra, i když na dálku.“

Pokud jde o kosmetiku obecně, Jana do salonů nechodí a ani není ochotná investovat do ní moc velké peníze. Těší se na Vánoce a na narozeniny, protože ví, že kosmetiku dostane jako dárek, třeba od lidí, kteří tomu rozumějí.

„Hodně dám na rady našeho televizního maskéra Aleše, který má skvělý přehled, umí číst složení produktů a dává super tipy. A jak můj partner vidí, že nejsem úplně opečovávací typ, tak si vždycky dá záležet a nakoupí mi věci, které jsou spojené s péčí o pleť a tělo. Naposledy mi třeba daroval galvanickou žehličku a ta mi dělá moc dobře, používám ji skoro denně. Mám vlastně muže snů,“ usmívá se moderátorka, která si před časem ve spojitosti s pletí prošla několikaletým traumatem.

Chtěla jsem zmizet

„Po vysazení hormonální antikoncepce pro mě začalo temné období. Objevilo se mi těžké akné, otevřené bolestivé krvácející ranky v obličeji, záněty… Začala jsem se izolovat od lidí, připadala jsem si hrozně a nechtěla jsem ani chodit na společenské akce. Měla jsem pocit, že se na mě všichni dívají a chtěla jsem nejraději zmizet,“ popisuje Jana své trápení.

Dokázaly ji rozhodit i věty typu: "Zase se ti to zhoršilo, viď", ale i "Máš to teď trochu lepší". „Prostě jsem se o tom vůbec nechtěla bavit. Dokonce jsem si tehdy myslela, že s takovým obličejem mě asi nikdo nebude chtít,“ vzpomíná.

Po nějaké době jí zabrala alternativní medicína, kdy začala tělo vnitřně pročišťovat, například omezila cukry a pila speciální čínské čaje.

„Jenže pak jsem otěhotněla a hormonální změny se na pleti zase projevily. Nakonec jsem se k hormonální antikoncepci zase vrátila. Nijak ji nezatracuji, kromě toho mi pomohla i zdravotně s velmi bolestivou periodou,“ dodává moderátorka, která má po letech života s akné dodnes na tváři viditelné jizvičky.

„Trochu zmírnit se daly pomocí laseru, ale vidět jsou pořád, i když jsem na obrazovce, ale nevadí mi to. Naopak mě štve, když mě někde nepřirozeně vyretušují. Když nad tím zpětně přemýšlím, asi to celé pro mě byla nějaká lekce, abych si uvědomila, že jsou v životě důležitější věci, a tolik neřešila vzhled… Kdo ví,“ myslí si Jana.“

Když už je řeč o vzhledu, vracíme se deset let zpět k vítězství Jany v soutěži Miss Hasička.

„Požární sport jsem dělala od dětství. Daly jsme u nás dohromady holčičí družstvo a jezdily jsme na soutěže. Byla jsem ‚proudař‘, to znamená, že jsem běžela dopředu a sestřelovala proudem vody terč. Jednou se kamarád zmínil, že existuje i Miss Hasička a my si s holkama řekly: Jasně, jdeme do toho!“ Hlavním hnacím motorem byla soutěživost.

„Já ráda vyhrávám, jsem soutěživý typ. A pak mi taky Miss Hasička přivedla do života moji nejlepší kamarádku Dášu. Za to jsem moc vděčná,“ říká milovnice hasičského sportu.

Spálené vlasy

Nakonec probíráme vlasy, které si moderátorka Událostí České televize nechala nedávno výrazně zkrátit.

„Stalo se to dokonce nadvakrát. První krácení byla nutnost, při tepelném stylingu mi totiž vlasy v maskérně spálili. Za jiných okolností by mi to vadilo, ale je fakt, že jsem v té dobře přemýšlela o změně, takže nakonec jsme z toho udělali veselou historku,“ směje se Jana a dodává, že definitivní zkrácení přišlo záhy, když chtěla ustřihnout ofinu.

„Nakonec mi můj kadeřník navrhnul střih v současné délce. Miluju to! Hodně lidí to komentovalo, někteří tvrdili, že to působí příliš pánsky, ale většina to hodnotí tak, že jsem konečně našla svůj styl. Asi je to pravda,“ uzavírá moderátorka.

Jana Peroutková moderuje hlavní zpravodajskou relaci Události na České televizi od října 2020, kde nahradila Danielu Písařovicovou. Moderuje také pořady Interview a Události, komentáře na ČT24. Díky své práci se setkává s řadou významných osobností, nedávno např. se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.