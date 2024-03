Možná už jste zažili situaci, kdy jdete temnou uličkou a za zády cítíte přítomnost cizího člověka. Intuice vám radí utéct, ale vy ji neposlechnete. Muž se k vám přiblíží a chystá se vás napadnout. Způsobů, jak se v tomto případě zachovat, je mnoho. Předejít násilí lze pomocí taktik, se kterými přišla lektorka Moderní sebeobrany Jasmína Houdek. Na to, co vám řekli doma, však raději zapomeňte. Předstíraný hovor ani paralyzér vám totiž často nepomohou.

V České republice je podle Amnesty International každoročně spácháno přibližně 12 tisíc znásilnění. Každá desátá žena. I přesto, že se jedná o naše matky, dcery, sestry, ženy či babičky, téměř polovina obyvatel našeho státu si stále myslí, že si za to napadené mohou částečně samy. Například tím, jak se oblékají. Ovšem podle Jasmíny a Pavla Houdkových, kteří učí moderní sebeobranu a věnují se lidem, kteří v životě zažili určitou formu násilí, za znásilnění může jen a pouze pachatel.

Na instagramovém profilu @moderni_sebeobrana společně radí ženám, ale i mužům, jak se v případě útoku bránit. Sdílí i postupy, jak násilníka od páchání trestné činnosti odradit.

Jak si agresor vybírá svůj cíl?

Také vám vždy říkali, že nemáte večer chodit ve vyzývavém oblečení, s rudou rtěnkou, krátkou sukní, na vysokých podpatcích, jinak si vyloženě říkáte o to, aby vás někdo znásilnil? Nebo vám bylo doporučeno raději použít paralyzér, boxera či kopnout útočníka mezi nohy? Tyto a mnoho dalších mýtů vyvrací manželé Jasmína a Pavel Houdkovi, kteří učí Moderní sebeobranu.

„Oblečení ani make-up s tím nemá nic společného. Člověk, který chce ženu či muže napadnout, hledá příležitost a někoho, kdo se nebude bránit,“ tvrdí koučka moderní sebeobrany.

Výzkumný tým italských vědců v roce 2023 v rámci studie zabývající se násilím navíc prokázal, že častěji se oběťmi násilí stávají ženy.

O tom, že si agresoři vybírají svůj cíl podle jeho schopnosti bránit se, nikoliv podle vzhledu, hovoří ve své práci Victim selection (Výběr oběti) i doktorka Margrit Averdijk. Na curyšské univerzitě se zabývá vývojem násilného chování jednotlivců.

Podle Pavla Houdka ale s výběrem vhodného cíle souvisí i volba místa, ze kterého potenciální oběť jen těžce uteče. Ovšem zrovna útěk prý není vždy tou nejlepší strategií.

Kdy před agresorem neutíkat

„Rada, že nejlepší obrana je útěk, je správná. Problém je, že pachatel s touto možností počítá. Proto si záměrně volí taková místa nebo situace, ze kterých se utíká obtížně. Příkladem je vlakové kupé, noční jedoucí tramvaj či toaleta v klubu. Nebo si třeba vybere maminku s dítětem. Té se bude utíkat velmi těžce,“ upozorňuje lektor moderní sebeobrany Pavel Houdek.

Situací, ze kterých se dá utéct, zkrátka není mnoho. Navíc v momentě, kdy začnete utíkat, tak agresorovi jasně dáváte najevo, že se bojíte. On pochopí, že si k vám může dovolit cokoliv, protože se nebudete bránit, ani mu dělat problémy. Strategie dát najevo svůj strach proto rozhodně není dobrá.

Manželé Houdkovi o Moderní sebeobraně:

Navíc se násilník stále může rozeběhnout za vámi. „Pokud vás dohoní, budete vyčerpaní a bez energie na obranu. Máte-li ale kam utéct a jste si jisti, že utečete, jděte do toho,“ doplňuje.

Rada č. 1: Dejte na svou intuici

Možná jste čekali, že vás teď zahrneme chvaty a radami, jak se ubránit v případě boje na blízko. Zkusme se ale vrátit o trochu zpět a naučit se udělat vše proto, aby k napadení vůbec nedošlo.

„Pokud se jednou stanete terčem násilí, je velká pravděpodobnost, že se jím stanete znovu. Za svou kariéru jsem mluvil se stovkami lidí, kteří zažili určitou formou násilí. A všichni do jednoho mi zopakovali jednu větu: mě se ten chlap nějak nezdál. Když váš mozek vidí něco netypického nebo zvláštního, tak vás na to upozorní. Intuicí a špatným pocitem,“ hovoří o důležitosti vnímání svého okolí a důvěře ve vlastní pocity Pavel Houdek.

Jakmile se proto ocitnete v situaci, která se vám zdá podezřelá, pokud je to možné, obraťte se a vydejte se opačným směrem do bezpečí. Co když to ale nevyjde?

Rada č. 2: Použijte slova jako zbraň

Vyhledat bezpečí a vzdálit se od podezřelé osoby není bohužel vždy v našich možnostech. Proto přistupme k dalšímu kroku, kdy je potřeba od sebe agresora odradit.

„Dejte nohy na šířku ramen, ramena dolů a mírně dozadu a nastavte ruce před sebe v silném gestu. Způsob, kterým hovoříme, musí být jasně čitelný i z našeho postoje. Pak použijte váš hlas jako zbraň. Musíte to říct přísně a důrazně. Například: nechte mě, nebo: to se mi nelíbí. Nebo jasné, ale úderné: NE,“ ukazuje možnosti sebeobrany hlasem Jasmína Houdek.

TIP koučky: Nenechte se paralyzovat pocitem, že nejste na situaci připraveni. Nouzovou větu si natrénujte dopředu. Musí být jednoduchá a snadno zapamatovatelná, abyste si ji vybavili v moment, kdy ji budete potřebovat. Natrénujte si ji třeba doma před zrcadlem.

Pokud váš sebevědomý postoj násilníka neodradí, budete se muset připravit na určitou formu fyzického kontaktu. Manželé Houdkovi však od některých způsobů obrany odrazují. Jsou to bohužel téměř všechny rady, které nám v minulosti v dobrém úmyslu někdo dal. Pojďme se podívat na ty nejčastější.

Rady a pomůcky, které jsou k ničemu

Kopnout mezi nohy

Jedna z nejčastějších rad zní: „Kopni ho do rozkroku, tam mají muži nejslabší místečko.“ Podle Jasmíny Houdek je tento krok však obrovskou chybou, a to hned z několika důvodů.

„Nekopejte agresora do rozkroku. Takovou věc musíte mít dobře natrénovanou. Pokud nemáte, hrozí problémy. Ten člověk na vás může spadnout, a to je to poslední, co chcete. Navíc stojíte pouze na jedné noze, což je nestabilní a můžete opět skončit na zemi. A pokud bude útočník posilněn alkoholem, drogami, nebo bude mít vysokou dávku adrenalinu, tak to neucítí,“ vysvětluje ošemetnost metody. Zmiňuje také, že agresor tento způsob obrany očekává a místo si chrání.



Použít paralyzér

A co takový paralyzér? Jistě si vybavíte, jak se ve filmech policista dotkne výtržníka, který okamžitě padne k zemi a zmítá se v křečích. To prý ovšem nelze od osobního paralyzéru očekávat.

„Problémem je, že takový paralyzér vůbec neparalyzuje. Maximálně silněji štípe. Má sice 2,5 milionu voltů, ale v případě obrany je úplně k ničemu. Navíc je potřeba držet ho pět až deset vteřin na kůži. Ale to každý za tu dobu ucukne. Nikdo nebude držet a čekat, až vy to doděláte,“ hovoří o obraně elektrickým šokem.

Paralyzér je proto podle ní jen těžítkem v kapse, na které se nelze spoléhat.

Osobní alarm

Další možností obrany je takzvaný osobní alarm, který má v případě potřeby vydávat hlasitý signál. Když ho někdo uslyší, může vám přispěchat na pomoc. Jenže to se podle Jasmíny Houdek většinou nikdy nestane.

„Zkusili jsme hodit nejhlasitější alarm na trhu v parku do keře a čekali jsme, co se stane. Nikoho to nezajímalo. Lidi se ani nezastavili. Osobní alarm proto nebrat. Nikdo vám nepomůže a v očích agresora budete vypadat jako snadná kořist, která se strašně bojí. Nespoléhejte se na ostatní. Vy buďte ten, kdo něco udělá,“ radí sebevědomě koučka.

Po nějaké době se navíc alarm při testu vybil. A pokud vám upadne, může se rozbít.

Klíče mezi prsty, boxer, bodačka

Boxer, bodačka nebo jednoduše proplést klíče mezi prsty? Váš úder pak bude silnější, že? Ani to však není pomůcka pro někoho, kdo se chce ubránit agresorovi. Tyto zbraně vám totiž blokují ruku. To znamená, že s nimi můžete dávat pouze údery. Tedy za předpokladu, že umíte úder dát a máte ho natrénovaný. V opačném případě se to nevyplácí.

„Propletené klíče mezi prsty se vám vyvrátí a zraní vás. Při použití boxera či bodačky musíte být opravdu blízko agresora, a to, pokud možno, nechcete. Lepší je bránit se něčím, co vám umožní udržet si odstup. Navíc pokud nedáte boxerem opravdu velkou ránu, což netrénovaný člověk nejspíš nedá, nemusí útočník v návalu adrenalinu bolest vůbec cítit,“ varuje Jasmína Houdek.

Jediná pomůcka, která funguje

Jednou z pomůcek, kterou by manželé Houdkovi doporučili, je pepřový sprej. I pro něj však platí určitá pravidla. Pokud nejsou dodržena, je vám i „pepřák“ k ničemu.

„Taška, batoh, ani kabelka nepřipadají v úvahu. Mějte ho po ruce. Ideálně v kapse. Dobré je si také pořídit cvičný sprej a vyzkoušet si, jak funguje. Třeba jak daleko dostříkne, či jakou sílu je potřeba na zmáčknutí použít,“ doporučují trenéři moderní sebeobrany, kteří pravidelně pořádají kurzy i přednášky.

Důležité je také myslet na to, že než nastoupí účinek, trvá to několik vteřin. Proto je dobré si ještě chvíli po použití spreje udržovat dostatečný odstup. Až pak se dát na útěk.

Jak se bránit v případě napadení?

Pokud se dostanete do situace, že se budete muset ubránit vlastním tělem, naučte se několik zásad. Hodit se vám budou zejména tyto čtyři:

Raději dlaň než pěst

Útok pěstí do obličeje se zdá být na první pohled jako metoda, která agresora odradí a vám umožní snadný útěk. Ovšem pěstní souboj je potřeba dobře natrénovat. V opačném případě zraníte pouze sebe.

„Když bouchnete pěstí do něčeho tvrdého, jako je třeba hlava, máte velkou šanci, že se zraníte. Dobrý úder pěstí se trénuje opravdu dlouho. Vy ale potřebujete znát něco, co funguje hned,“ tvrdí Pavel Houdek.

TEST PĚSTÍ: Zkuste si jednoduchý test. Dejte ruce v pěst a silně s nimi udeřte do sebe. Pak zkuste udělat totéž dlaněmi. Jak si sami ověříte, dlaněmi jste schopni mnohem většího úderu, který vám nezpůsobí bolest.

Jeho žena doplňuje, že existuje i další dobrý důvod, proč pěsti nepoužívat: „Když zvolím dlaně, působím, že se nechci prát. V sebevědomém postoji s pěstmi naopak útočníka prakticky vyzývám k souboji. Chci útok deeskalovat, ne ho ještě žhavit.“

Místo pěstí proto radí lektoři používat buď dlaně, nebo i své prsty. Zamiřte s nimi a zprudka píchněte útočníka do očí. Jeho oko nejspíš trvale nepoškodíte, ale on po vašem zásahu chvíli neuvidí. V tu chvíli máte čas z místa zmizet.

Jak se vyprostit z pevného sevření

Co dělat v případě, že vás někdo chytí zezadu a chce vás odtáhnout pryč? „Nahmatejte jeho prst. Chytněte jej a škubněte směrem pryč. Úchop povolí a vy máte čas na útěk,“ radí koučka s postupem, který není potřeba nijak dlouze trénovat.

Co když vás agresor chytí za ruku nebo vlasy

Pokud se s agresorem setkáte čelně a chytí vás za ruku nebo vlasy, přirozenou reakcí bývá použít druhou ruku k jeho odtlačení. To ale fungovat nebude. S největší pravděpodobností je totiž mnohem silnější než vy.

„Raději využijte volnou ruku k úderu. Můžete násilníka udeřit dlaní, nebo ho píchnout do očí. To funguje spolehlivě,“ radí lektorka moderní sebeobrany. Stačí tak jeden pohyb a jste na svobodě. Je však potřeba si ho dobře nacvičit.

Co dělat při útoku nožem?

Jedním z nejobávanějších a nejkrajnějších typů přepadení je útok nožem. Ostrý předmět, který je schopen způsobit smrtelné zranění, budí velký respekt. Proto pokud se vám někdo nezdá, dejte na svou intuici a vzdalte se. Pokud to nejde, zvolte následující postup.

„Pokud to jde, házejte po útočníkovi jakékoliv předměty, které máte po ruce – knihu, láhev s vodou, klíče, peněženku. Cokoliv, aby se k vám nepřiblížil. Použijte štít, kterým může být kabelka, batoh, taška, židle či odpadkový koš. Pevně ho chyťte a dělejte s ním údery směrem k útočníkovi,“ radí s postupem v bezprostředně život ohrožující situaci lektorka.

„Pokud dojde na nejhorší a agresor se dostane do vaší těsné blízkosti, svalte se na záda a kopejte ho do kolen, aby se k vám s nožem nedostal,“ dodává.

Doporučuje však připravit se psychicky i na to, že budete muset zastavit masivní krvácení. Tlakem, přímo na ránu.

Žádný z těchto postupů vám nezaručí stoprocentní jistotu, že se nestanete obětí agresora. Mnohonásobně však zvýší pravděpodobnost, že násilníka odradíte, nebo se mu ubráníte.