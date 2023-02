„Vždy jsme sledovali lidi, kteří drželi tyto rekordy. A když jsme se podívali na máminy nehty, věděli jsme, že má delší,“ vysvětlila Reina.

A nepletli se. Měření ukázalo, že nehty Diany Armstrongové dosáhly délky 13,066 metru. To bylo výrazně víc, než činil předchozí rekord, který od roku 2008 držela jiná žena ze Spojených států. Lee Redmondová si nechala nehty narůst do celkové délky 8,65 metru.

Novináři po zveřejnění nového rekordu spočítali, že Dianiny nehty jsou delší než školní autobus.

Je zřejmé, že údržba takových nehtů není žádná selanka. Podle toho, co Diana prozradila zástupcům Guinnessovy knihy rekordů, trvá nalakování jednoho nehtu přibližně pět hodin. Dalších pět hodin trvá pilování, které provádí elektrickým pilníkem na dřevo. Na nalakování všech nehtů Diana spotřebuje 15 až 20 lahviček laku. A samozřejmě potřebuje pomoc někoho z rodiny.

„V nehtovém salonu jsem nebyla asi 22 let. Nechtějí mé nehty upravovat, proto se o ně starají moje vnoučata,“ řekla Diana deníku Daily Star.

Vzpomínka na Latishu

K tomu, aby si Diana Armstrongová nechala narůst třináctimetrové nehty ji však nevedl rozmar, ale tragédie, která se odehrála v její rodině. Na hezké nehty si vždycky potrpěla a s manikúrou jí pomáhala její dcera Latisha. V roce 1997 však Latisha v noci zemřela na astmatický záchvat. Měla pouhých šestnáct let.

„Byl to nejhorší den mého života,“ uvedla po letech pro média Diana. Navíc jí prý dcera krátce před svou smrtí dělala manikúru. „Den předtím mi leštila a lakovala nehty,“ svěřila se Daily Star nešťastná matka.

Zdroj: Youtube

Po Latishině smrti nebyla schopná smířit se s tím, že by jí nehty upravoval někdo jiný, a přestala si je stříhat. Novinářům řekla, že deset let bojovala s depresemi a nechala si narůst nehty, aby si svou zesnulou dceru uchovala v myšlenkách. U své rodiny našla pochopení.

I ve chvíli, kdy obdržela certifikát o rekordu, vrátila se myšlenkami k Latishe. „Myslím, že by na mě byla hrdá,“ řekla.

Jak se žije s rekordními nehty?

Život s třináctimetrovými nehty však není jednoduchý. Diana musela přestat pracovat a nemůže ani řídit auto, protože se do něj její nehty nevejdou a musely by viset z okénka. Má problémy s oblékáním, zejména se zapínáním zipů, i s hygienickými úkony. Pokud musí na veřejnou toaletu, hledá největší kabinku, protože v těch normálních je pro ni příliš málo místa. Nepořádek na podlaze se naučila uklízet nohama a počet jídel, které je schopná připravit, je omezený.

Dalším problémem je podle mynorthnews.org pozornost, kterou na sebe Diana Armstrongová kvůli svým nehtům strhává na veřejnosti. Lidé narušovali její soukromí, chovali se k ní prý jako k nějakému exponátu a některé komentáře byly velmi zraňující. „Řekli o mně, že jsem odporná,“ svěřila se Diana.

Rodina proto začala být opatrná. Pokud s babičkou někam jeli, vezli si jídlo s sebou, aby nemuseli do restaurace, pokud si potřebovali něco koupit, raději si to objednali domů.

Ovšem když Dianu zdvořile oslovili lidé a požádali ji o dovolení pořídit si fotografii jejích mimořádných nehtů, její vnučka se jich zastala. „Mají tě rádi, nech je fotit,“ pobídla babičku.

Dlouhé nehty muži znetvořily ruku

Nejen ženy mají trpělivost na extrémně dlouhé nehty. Ind Shridhar Chillal si nehty na levé ruce začal pěstovat už jako teenager a neostříhal si je od roku 1952. Při posledním měření byly celkem devět metrů dlouhé. Na rozdíl od paní Armstrongové neměl na provádění manikúry žádné ochotné vnučky, takže nehty byly různě zakroucené, zakulacené a taky zažloutlé. Ale i tak se díky nim dostal do Guinnessovy knihy rekordů.

Shridhar Chillal si nehty přestal stříhat, když mu bylo 14 let. Tehdy spolu s kamarádem nedopatřením zlomili dlouhý nehet svému učiteli, který se velmi rozzlobil.

„Shridar a jeho přítel dostali od učitele výprask. Když se ptali, proč se tak zlobí, učitel odpověděl: Dokud si nenecháte narůst dlouhé nehty, nikdy nepochopíte, jakou péči si vyžaduje, abyste si je nezlomili,“ píše se v Guinnessově knize rekordů. Chillal si to zřejmě vzal k srdci a nehty si několik desítek let nestříhal.

„Při posledním měření měly jeho nehty celkovou délku 909,6 centimetru, takže byly stejně dlouhé jako londýnský autobus,“ napsal deník The Guardian.

Zdroj: Youtube

Nejdelší nehet, který měl Ind na palci, měřil téměř dva metry. Jenže abnormálně dlouhé nehty Chillala dost omezovaly. Kvůli nim nemohl třeba spát - často se prý probouzel, aby je zkontroloval a ověřil si, že se mu neulomily. Navíc čelil stále větším zdravotním potížím. Váha nehtů mu znetvořila prsty a znehybnila ruku. Ind dokonce tvrdil, že mu poškodila nervy na levé paži a způsobila hluchotu levého ucha.

Na druhé straně se často objevoval v novinách i v televizi, a když si v roce 2018 nechal nehty odstranit, vzalo si je jako exponát newyorské muzeum Ripley's Believe It or Not.