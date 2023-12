Deník pravidelně přináší příběhy lidí, kteří se ocitli v těžkých životních situacích. A mnohdy i v boji o holý život. Pojďme si připomenout deset silných příběhů roku 2023. Vybrala je pro vás redaktorka Kateřina Němcová, která vám nelehké osudy lidí pravidelně přibližuje. A právě díky vám, kteří jim pak finančně či jinak pomáháte, je jejich život o poznání jednodušší.

Těmto lidem jste i díky Deníku pomohli. | Foto: Deník/Kateřina Němcová

Čas letí jako voda a pomalu se blíží konec roku 2023. Někteří z nás ho strávili ve zdraví, jiní bojovali s méně či více závažnými chorobami. Část z vás neváhala pomoci i těm, kteří svůj boj s nemocí pomalu vzdávali. Nevyléčitelné choroby, vážné nehody, ztráty blízkých osob a další trýznivé osudy vám nebyly lhostejné, což jste dokázali i tím, že jste společně s námi v rámci sbírek na potřebné přispívali často nemalými částkami. A za to vám, milí čtenáři, chceme složit obrovskou poklonu. Každá koruna, kterou jste věnovali s úmyslem pomoci, skutečně pomohla změnit životy mnoha lidí.

Srdečný vzkaz od autorky Při psaní těchto příběhů je pro mě těžké udržet si odstup. Často jde o velice pohnuté životní osudy. Někdy se neubráním navázání bližšího kontaktu s tvůrci sbírky a velmi to s nimi prožívám. Jejich nepopsatelná radost a slova díků, kterými pak redakci doslova zasypou, jsou mi velkým zadostiučiněním. Když vidíme, že se některé sbírky i díky Deníku podaří vybrat za pár dní, víme, že jsme se zapojili do dobré věci.

10 SILNÝCH LIDSKÝCH PŘÍBĚHŮ ROKU 2023

1. David spadl při pokládce koberce

Jedním z prvních příběhů letošního roku byl osud Davida Sedláka. Ten při pokládce koberce prodělal těžkou mozkovou mrtvici a následně upadl do kómatu. Z počátku nebyl schopen téměř ničeho, ale postupně s pomocí manželky začal dělat obrovské pokroky. Všem vytřel zrak, když začal skoro bez opory znovu chodit. Pro všechny byla tak velkou ránou květnová událost. Davidovi tehdy praskl šant odvádějící mozkomíšní mok. Mozek se mu zalil krví, což ho vrátilo prakticky na začátek léčby. Operaci se proto nevyhnul.

„Popravdě už nemám sílu ani na to, abych ho kamkoliv přepravila. Všichni doufáme, že nám terapie pomůžou k tomu, aby se manžel dostal alespoň tam, kde byl,“ uvedla v posledním rozhovoru manželka Lenka. Davidovi lidé přispěli prostřednictvím platformy Donio neuvěřitelnými 994 347 korunami, z nichž obdržel 100 %, stejně jako je tomu u všech ostatních sbírek.

2. Hendikepovaná trojčata Viktorka, Amálka a Žofinka

Za srdce vás chytil i příběh hendikepovaných trojčátek Viktorky, Amálky a Žofinky. Předčasně narozené holčičky mají každá jinou diagnózu. Jedna téměř nevidí, druhá nemluví a třetí má epilepsii. Mají i další mnohonásobná postižení. I přesto, že rodičům všichni radili dát děvčátka do ústavu, oni se o ně s láskou starají. Díky vybraným penězům mohou dělat velké pokroky. Se sbírkou tenkrát nemálo pomohla i Nikol Leitgeb, která nedávno založila svůj vlastní Nadační fond Radovan.

„Holčičky díky vám udělaly obrovské pokroky. Moc si této obrovské podpory vážíme. Je to velmi náročné a bez vás bychom to nezvládli,“ poděkovali rodiče, kteří již vyčerpali všechny vybrané prostředky. Na hendikepovaná děvčátka se ve sbírce vybralo i díky vám 536 646 Kč.

3. Romanovi podcenili bulku na ruce

V únoru jsme informovali například o příběhu Romana Čelikovského, který se po svatbě chystal založit s manželkou rodinu. Lékaři však u něj podcenili bulku na ruce, o které si mysleli, že jde jen namožení. Jednalo se však o zhoubný rhabdomyosarcom, neboli rakovinu měkké tkáně. Roman to nehodlal vzdát a vybíral peníze na to, aby mohl podstoupit nákladnou léčbu v Texasu. Ta mu nabízela léčbu ušitou na míru. Peníze se nepodařilo vybrat dostatečně rychle a Roman po usilovném boji svůj boj bohužel prohrál.

„S obrovským zármutkem oznamujeme, že Roman 17. 4. podlehl po usilovném boji svému onemocnění. Nevyužité finance ze sbírky půjdou na pomoc nemocným dětem, čímž uctíme Romanovu památku. Přesně takto si to přál. Všem vám z celého srdce děkujeme za pomoc a slova podpory, která jste po celou dobu Romanovi psali a dodávali mu tak odvahu a sílu dál bojovat a nikdy se nevzdat,“ napsala rodina zesnulého na webu Znesnáze. I díky vám však dokázal Roman vybrat 3 032 973 Kč. Velkou část, celých 201 000 korun, pak darovala rodina do sbírky na nemocného Martínka (viz níže).

4. Tomáš přišel o nohy kvůli neštovicím

Sedmnáctiletý Tomáš byl ještě před letošními prázdninami zdravý mladík. Pár dní před jejich začátkem však dostal plané neštovice. Nebyl očkovaný a nemoc mu naplno ukázala, co dovede. Ocitl se na hranici života a smrti. Po dvou týdnech v umělém spánku se probudil s amputovanými dolními končetinami, nefunkčními ledvinami a lékaři mu nedávali téměř žádnou šanci na přežití. Dnes je však i díky vám v domácí péči a může si dovolit rehabilitace, na které by jinak jeho rodina nedosáhla.

„Všem dárcům velké díky za podporu. V současné době je již Tomáš v domácím léčení a rehabilituje,“ uvedla jeho maminka v listopadu pod sbírkou. Na léčbu se podařilo vybrat 2 002 200 korun.

5. Míra zemřel šest dní od diagnózy

Tatínek šesti dětí Míra Houdek začal mít náhle bolesti břicha. Jak bohužel brzy poznal, byl to typický průběh rakoviny slinivky břišní. Až do poslední chvíle necítí nemocný žádnou bolest a nepozoruje žádné příznaky. Kdyby Míra odhalil rakovinu včas, mohl se uzdravit. Toto onemocnění je nevyzpytatelné právě proto, že ho současná medicína včas odhalit nedokáže. Milující otec tak zemřel šest dní poté, co se svou diagnózu dozvěděl. Zabezpečení rodiny zůstalo na mamince dětí, která byla v té chvíli na rodičovské dovolené s nejmladším synem.

Pozůstalé rodině se podařilo vybrat krásných 513 260 korun.

6. Kamile začalo krvácet znaménko

Že se rakovina nevyhýbá ani mladým lidem, poznala na vlastní kůži Kamila Tomášová. Na svém uchu objevila znaménko. Než dostala termín na kožní vyšetření, začalo krvácet. Ze znaménka se vyklubal maligní melanom, kvůli němuž se mladá maminka tříleté holčičky ocitla v boji o holý život. Následně objevila i další bulku na krku a podstoupila operaci. Má však stále zvětšené uzliny, nález na plicích a gynekologický nález.

„Jste neuvěřitelní a moc vám děkuji. Pečlivě jsem si přečetla vzkazy všech dárců a měla slzy na tváři. Moc si toho vážím a děkuji. Přeji hlavně všem zdraví. Mě čekají další vyšetření,“ uvedla ke konci roku v aktualitách pod sbírkou. Kamile Tomášové jste prostřednictvím sbírky přispěli 193 949 Kč.

7. Renáta skončila po banální operaci v kómatu

Další příběh se týká paní Renáty. Měla podstoupit banální operaci a po ní se vrátit domů k rodině a prvnímu vnoučkovi, který se měl narodit každým dnem. Místo toho však upadla kvůli komplikacím do vigilního kómatu. Rodině lékaři sdělili, že se z něj už nejspíš neprobudí. Její blízcí se však rozhodli to nevzdat a snažili se ji vrátit zpět do reality. Dcera Veronika s maminkou denně rehabilitovala, masírovala ji a brzy začala pozorovat pozitivní výsledky – maminka si začala vzpomínat. I proto se rodina rozhodla vzít si Renátu domů a kvůli nespokojenosti s péčí ve zdravotnickém zařízení pokračovat s léčbou v domácích podmínkách.

Na paní Renátu se podařilo vybrat 501 127 korun. O jejím dalším osudu nevíme.

8. Petru málem uškrtil ex-partner

V září rezonovala českými médii zpráva o Petře Wojaczkové, kterou málem udusil její bývalý partner. Před rokem byla nadaná studentka odhodlaná odjet do zahraničí a začít nový lepší život. To jí však překazil její bývalý partner, se kterým se krátce předtím rozešla. On to však neunesl. Počkal si, až bude doma sama, vnikl k ní do bytu a tam ji zběsile mlátil a rdousil. Petra přežila, ale následky si ponese celý život. Je odkázána na neustálou péči.

„Byla moc statečná. Tak dlouho se bránila, ale neměla šanci. Útočník byl silnější a zákeřný. Chmátl po kulmě a začal ji škrtit elektrickým kabelem, až z toho upadla do bezvědomí. Nikdo nevíme, jak dlouho takhle ležela, než se mu jí zželelo a zavolal pomoc,“ popsala děsivé okamžiky maminka dívky.

Sbírka pro Petru Wojaczkovou se nedávno změnila na dlouhodobou. Petra totiž bude potřebovat finanční podporu po zbytek života. Do sbírky je stále možné přispívat ZDE. Aktuálně je tam částka 3 918 596 Kč.

9. Martínek a jeho stomilionová léčba

Asi nejúspěšnější sbírka tohoto roku, na které se Deník od samého začátku přímo podílel a na kterou jste vy, naši čtenáři, ochotně přispívali. Martínek je dvouletý chlapec, který trpí genetickým onemocněním s názvem AADC syndrom. Děti s touto diagnózou se většinou nedožívají více než sedmi let; pokud ovšem nedostanou včasnou dávku léku, který může tento osud zvrátit. Proto se rodiče usměvavého chlapce rozhodli zkusit nemožné. Požádali veřejnost 100 milionů nutných na tento lék. Do sbírky se zapojila opět Nikol Leitgeb. Měla obrovský podíl na tom, že se požadovaná částka vybrala prakticky za pár dní. A nejen to, vybralo se dokonce o 51 milionů více.

Do sbírky přispělo celkem 307 079 lidí. Díky nim může Martínek odjet v lednu na kliniku do Francie.

10. Letušce Lence už v Čechách nepomohou

Poslední příběh, který jsme vybrali, se týká armádní letušky Lenky Růžkové. Když si nahmatala na břiše bulku, neočekávala, že to bude závažné. Následná vyšetření však přinesla kruté zjištění. Bulka byla následkem výskytu nejagresivnější formy rakoviny kůže – maligního melanomu. Onemocnění je u ní v posledním (čtvrtém) stádiu. Lékaři jí sdělili, že pro ni v České republice už neexistuje žádná možnost léčby. Jisté naděje však nabízí klinika v Německu. Pro Lenku byla proto založena sbírka na platformě Donio.

Požadovanou částku se podařilo vybrat téměř za 24 hodin. Do této chvíle se pro Lenku vybralo přes 6 milionů a sbírka stále běží.

A jak je na tom Lenka dnes? „Nedávno jsem absolvovala první sérii léčebných terapií v Německu. Jsou sice psychicky i fyzicky velmi náročné, nicméně mám díky vám a vaší podpoře velkou motivaci bojovat. A to i ve chvílích, kdy mi zrovna není do zpěvu,“ děkuje v aktualitách pod sbírkou. Do Německa bude Lenka Růžková nyní dojíždět na léčbu jednou měsíčně. Po půl roce bude možné vyhodnotit její efektivnost. Statečná žena absolvovala také magnetickou rezonanci, která naštěstí dopadla tentokrát dobře.

