Jana Norková ze Zlína se živí tím, co nejvíc miluje – tancem. Věnuje se mu od svých pěti let a nyní vede taneční školu, ve které se potkávají různé generace. Nejmladší tanečnice ještě ani nechodí do školy a nejstarší je přes sedmdesát. Prozradila, jak pohyb a láska k němu pomáhá protančit se životem i těm, kteří si myslí, že jsou ta největší „polena“.

Jana Norková, tanečnice a vedoucí taneční školy | Foto: se svolením Jany Norkové

Co může člověku přinést do života?

Každému tanec přinese něco jiného. Pro někoho je to forma pohybu, která mu vyhovuje. Někdo může díky tanci získat sebevědomí a více poznat sám sebe. Pro jiného to může být do jisté míry terapie nebo řešení zdravotních problémů. Každopádně do života přináší radost.