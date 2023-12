Pokožka našeho obličeje vyžaduje v zimě odlišnou péči. Ne každý to však ví, čímž si zadělává na řadu problémů. Na rozdíl od léta je například největší chybou nanášet hydratační či opalovací krém před odchodem z domova. Co na obličej v zimě namazat, jak pleť chránit a jak o ni pečovat poradil Deníku uznávaný dermatolog a český lékař Petr Arenberger.

Suchý vzduch, mráz i vítr pokožku obličeje vysušuje. | Foto: Shutterstock

V zimě prochází naše pleť obrovskou zkouškou. Sychravé dny, suchý vzduch, mráz, vítr i poletující sníh naši pokožku vysušují, a ta bez adekvátní péče doslova trpí. Proto by se mělo o pokožku obličeje v zimě pečovat nejen s láskou, ale dostatečným poučením. Některé krémy, které jsme zvyklí používat, jsou totiž naprosto nevhodné stejně jako část hygienických návyků. Čím si v zimě mazat obličej a jak se v zimě starat o pokožku obličeje radí dermatolog Petr Arenberger. A pokud chcete zjistit, zda je právě váš krém na obličej do zimy vhodný, udělejte si jednoduchý domácí test, který zabere pár vteřin.

Sedm tipů, jak pečovat o pleť v zimě:

Proč v zimě pleť trpí

V období zimy potřebuje naše pokožka především dostatečně ochránit proti chladu a větru. Nepříznivé venkovní podmínky, sušší vzduch i střídání vytápěných prostorů s chladným počasím pleť vysušuje, dráždí a na naší pleti je to velmi brzy patrné.

„Stav naší pokožky je ale důležitý nejen z estetických důvodů, ale také proto, že naše kůže plní řadu úkolů. Chrání tělo před množstvím virů a bakterií, se kterými jsme denně v kontaktu, ale také funguje jako bariéra před ultrafialovým zářením, které poškozuje buňky,“ upozorňuje americký magazín New York Presbyterian.

Na většině plochy naší kůže plní ochrannou úlohu teplé oblečení, ovšem jemná kůže v okolí našeho obličeje zůstane povětrnostním podmínkám napospas. Ženy jsou na tom navíc hůře než muži, jelikož mají kůži obecně sušší a jemnější. Ovšem ani muži nejsou z obliga.

„Naše pokožka vyžaduje po celodenním pobíhání v mrazu a suchém vzduchu dostatečnou péči. Pokud se nám zdá, že se na našem obličeji celodenní pobyt venku podepsal, bude nejvhodnější jemně nanést výživný noční krém,“ radí bývalý ministr zdravotnictví a český lékař specializující se v oborech dermatologie a venerologie Petr Arenberger, který od března moderuje i svůj podcast S Arenbergerem nejen o medicíně.

Co ale dělat, abychom se problémům, které suché a mrazivé zimní počasí způsobuje, ideálně vyhnuli? A jaké jsou nejčastější chyby, které někteří stále dokola dělají?

Aplikace hydratačního krému

Pleť se má především hydratovat, to ví přeci každý. Nebo ne? Jak je tomu v zimě? Je jeho použití vhodné například těsně před tím, než vyrazíme z domova?

„Pokud vyrážíme ven, kde mrzne, fouká vítr a svítí slunce, typicky na horách, nedoporučuje se aplikovat těsně před odchodem z domu hydratační krém. Pro tyto účely se hodí masti, tedy zevní prostředky, s malým obsahem vody,“ upozorňuje kapacita v oboru dermatologie a venerologie Petr Arenberger. Předejdeme tím omrznutí obličeje, které může stav pokožky mnohonásobně zhoršit. Který krém je vhodný, odhalí jednoduchý test na konci článku.



Používání opalovacích krémů

Český lékař nedoporučuje ani používání některých fotoprotekčních krémů během dne. A to ani na horách, kde svítí slunce naplno.

„Může se stát, že jsme si na hory přivezli oblíbenou „padesátku“, která nám zbyla z dovolené u moře, a je nám líto ji proti slunci nepoužít. V tom případě bychom ji měli aplikovat ještě před snídaní v hotelu, aby se všechna voda stačila odpařit ještě v teple a venku nás chránily jen zbývající složky krému,“ radí, na co si dát pozor, uznávaný dermatolog.

Nejdražší krém nemusí být nejlepší

O tom, že zlatá krabička z luxusního obchodu s kosmetikou nemusí být vždy zárukou kvality, jsme se již několikrát sami přesvědčili. I proto Petr Arenberger doporučuje především návštěvu lékárny, o které je přesvědčen, že vám nabídne kvalitní výrobky s obsahem látek, které vaše pleť v zimě potřebuje. Nezatracuje však ani klasické krémy z drogerie a radí, jak se mezi nimi vyznat.

„Lékárenské produkty obvykle obsahují to, za co platíme, a cena tak do určité míry garantuje vhodnost, a to i pro citlivější pleť. Staré a osvědčené krémy našich maminek a babiček, které dnes dostanete v drogerii, nebo dokonce v některých hobby marketech, vůbec nemusí být špatné a kůži mohou velmi dobře zvláčňovat a chránit. Jen je potřeba stále myslet na to, že příjemný a „lehký“ krém nebo pleťové mléko obsahuje velké množství vody, a proto se nehodí do mrazivého a větrného počasí,“ varuje před nevhodnými produkty přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK v Praze.

Na konci článku vám poradíme, jak pomocí jednoduchého testu zjistit, že krém, který používáte, je do zimy vhodný, nebo vám může naopak uškodit.

Nedostatečná péče o rty

A když je řeč o pleti a pokožce obličeje, neopomínejme ani péči o rty, které mají tendenci v extrémních podmínkách praskat a vysušovat se. Stejně jako celý obličej jsou totiž v zimě v přímém kontaktu s chladem, větrem a mrazem a neustálé střídání tepla domova s těmito podmínkami jim také nepřidává.

„Především se vyvarujte olizování či okusování rtů ve snaze je zvlhčit či odstranit suché části. Raději aplikujte vhodné přípravky na rty s přísadami, jako je ricinový olej, ceramidy či minerální oleje. Tyto produkty by však měly být bez parfemace, kafru, mentolu, eukalyptu a vody, aby nedošlo k poškození rtů. Mnohem lepší je vazelína, která dokáže uzamknout vlhkost o něco déle,“ doporučuje Americká dermatologická asociace. Rty pak doporučuje promazávat během dne, ale i večer před ulehnutím do postele.

Omývání obličeje horkou vodou

Krémy a masti nejsou jedinou věcí, kterou je potřeba v souvislosti s pletí hlídat. K suché pokožce bez života mohou vést i jiné úkony, které jsme zvyklí běžně dělat. Jedním z nich je například omývání obličeje vodou nevhodné teploty. Možná vás při příchodů domů z mrazivé procházky či cesty z práce láká ponořit své tělo včetně obličeje do horké koupele.

To ovšem může vaší pleti uškodit stejně tak, jako nanesení nevhodného krému. Péče o vaši obličejovou pokožku by totiž měla být komplexní, a ani aplikace sebelepšího krému není samospásná.

„Osprchovat se nebo si umýt obličej horkou vodou může být během zimy velmi lákavé, ale bohužel to je to nejhorší, co můžete pro svou pleť udělat. Horká voda poškozuje buňky na vnější vrstvě pokožky, zvyšuje suchost a činí pokožku náchylnější k poškození. Může také zvýšit zánět, podráždění, zarudnutí a svědění,“ varuje zahraniční prodejce kosmetiky Mama Earth.

Čím a jak se tedy mazat?

Pokud si stále nejste jisti, zda je váš krém, který už doma máte, do zimního počasí vhodný, pomoci vám může tento jednoduchý test, který vychází z vlastností složek zimních pleťových krémů. Jak jsme si už totiž ujasnili, vodu by obsahovat neměly a měly by být naopak silné a výživné. Často také obsahují stearát hořečnatý, který se do zimních krémů přidává pro zlepšení konzistence, textury a stability.

Stearát hořečnatý zvyšuje hustotu tukové části produktu a dodává mu jemný mléčný odstín. „Tato látka může být rozpustná v horkých alifatických uhlovodících, horkém arénu a horkém tuku, ale nikoliv ve vodě. Rovněž má vynikající přilnavost k pokožce s vynikajícími lubrikačními vlastnostmi,“ tvrdí o časté složce zimních kosmetických výrobků Periodical Knowde - periodikum poskytující informace o složkách pro výrobce produktů.

Zda je krém na vaši pokožku v zimě vhodný, pomůže odhalit jednoduchý testZdroj: Shutterstock

A právě této informace můžete využít k jednoduchému domácímu testu. Když si totiž natřete krém, který používáte, na hřbet ruky a po chvíli se ho pokusíte smýt vodou bez mýdla, nepochodíte. Krém získá typické bílé zbarvení a na ruce bude držet jako přilepený. Jestliže se vám naopak podaří krém smýt, složku neobsahuje a do zimy pravděpodobně vhodný není.

Pokud o koupi zimního krému, který vaši pleť ochrání před mrazem a větrem, teprve uvažujete, nezapomeňte se v obchodě podívat na jeho složení. Kromě této složky by totiž podle specialisty na kosmetické produkty FOREO měl obsahovat také další přísady:

„V zimě by měly krémy obsahovat ingredience, které v tomto období výrazně přispívají naší pleti. Nezbytnými ingrediencemi jsou proto například kyselina hyaluronová (zabraňuje ztrátě vlhkosti), ceramidy (uzamykají vlhkost v pokožce), niacinamind (posiluje bariéru pokožky), retinol, vitamin C (snižuje podráždění a vytváří ochranný štít), kyselinu glykolovou a kyselinu mléčnou (zvyšují produkci kolagenu).“

Jestliže je však venku skutečně silný mráz, vichr, nebo dokonce sněhová bouře a vy jste zrovna na lyžích, běžkách, nebo jen na cestě z práce domů, není na škodu si kolem obličeje ještě omotat šálu, která vaši pleť ochrání další vrstvou.