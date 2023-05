Volná kůže pod bradou patří k estetickým problémům, které přicházejí s přibývajícími roky. Není však výjimkou, že ochablý podbradek začne trápit ženy už po třicítce. Povolená kůže na krku může způsobovat i efekt dvojité brady, a ničit tak sny o mladistvém krku i dekoltu. Naštěstí existují neinvazivní opatření, kterými lze labutí šíji získat zpět.

Kožní řasa v podbradku je noční můrou každé ženy. | Foto: Shutterstock

Jak na ochablý podbradek? Listujte článkem:

Proč kůže na krku vadne

Cviky, které pomohou

Vyplazování jazyka v záklonu

Široký úsměv pro krásnou bradu

Přeložené rty

Účelné samohlásky

Pořádně se štípněte

Zázračný retinol

Každá žena se jednoho dne podívá do zrcadla a uvědomí si, že je něco jinak. Nejprve je to patrné jen pod určitým úhlem, později je to vidět na první pohled. Říká se tomu ochablý krk, povolená kůže v podbradku, dvojitá brada nebo volná kůže pod bradou či volátko, ale význam i důvod zůstává stejný. Nejčastější příčinou tohoto kosmetického problému je stárnoucí pokožka, ubývající množství kolagenu a snižující se elasticita kůže.

A pokud nechcete takzvaně „pod kudlu“ a v úvahu pro vás nepřicházejí ani nejrůznější výplně, nezbývá, než se spolehnout na jednoduché domácí cviky, které ovšem s povolenou kůží zatočí stejně, a to už po dvaceti týdnech, jak uvádí například studie z roku 2018.

Jak na povolenou kůži na krku:

Zdroj: Youtube

Proč kůže na krku vadne

Příčinou povolené kůže pod bradou je s největší pravděpodobností rostoucí věk a s ním spojovaná ztráta či nedostatečná produkce kolagenu, což vede ke snížení pružnosti pokožky. „Nedostatek kolagenu a pružnosti pokožky nutně vede ke ztrátě objemu kolem dříve tučných oblastí, jako jsou tváře a čelist, ale i ochabování kůže kolem krku a brady,“ vysvětluje hlavní příčinu web Skin Cancer Centres.

Jaké těžké nemoci vás ohrožují? První menstruace o ženě dost prozradí

Svou roli však může hrát také genetika, životní prostředí, stres, opakující se obličejové návyky, životní styl i kouření či časté používání počítačů či mobilních telefonů. Rizikových faktorů je ale daleko více, patří mezi ně i časté slunění, chronická dehydratace, špatná hygiena kůže, nebo naopak přílišné čištění pleti, extrémní úbytek hmotnosti či některá onemocnění, ale i nedostatek cvičení.

Cviky, které pomohou

Jakékoliv cviky, které provedete, ať už na vnitřní stehna, povolené paže v oblasti tricepsů či břicho, jsou lepší, než když neděláte nic. A v případě povadlého podbradku to není jiné. Vhodné jsou cviky, které protahují obličejové svaly rovnoměrně bez jejich nadměrného používání.

Ideální je také cvičit pravidelně a každé cvičení opakovat alespoň osmkrát až dvanáctkrát a vydržet v pozici pět až 20 sekund. Pojďme se nyní podívat, jak se volného podbradku konečně zbavit.



Nahrává se anketa …

Vyplazování jazyka v záklonu

„Postavte se, nebo se posaďte rovně, podívejte se na strop a zakloňte hlavu úplně dozadu. Hlavu držte v klidu a jazykem se snažte dotknout horní části rtů. Měla byste cítit mírnou bodavou bolest v oblasti krku kvůli stahování svalů. Opakujte pětkrát po zhruba 30 sekundách,“ radí na webu Be Beautiful Sumona Bose.

Na obličejové józe je krásné, že je velmi efektivní a snadná. K dokonalému procvičení čelistí a svalu, který se nazývá platysma a při nedostatečném protažení vede k nevzhledné kožní řase, stačí málo.

I další cvik se provádí v záklonu. Opět se pohodlně usaďte, nebo si stoupněte, jak je vám to nejpříjemnější. Podívejte se do stropu a už v tuto chvíli nejspíš ucítíte jemné tahání. Zhluboka se nadechněte a pokuste se dofouknout až na strop. Nikoliv před sebe, ale směrem vzhůru.

Ucítíte, jak vaše svaly pracují. Opět několikrát opakujte. Foukání můžete po několika sériích zaměnit za žvýkání opět směrem nahoru.

Široký úsměv pro krásnou bradu

Stoupněte si před zrcadlo a usmějte se na sebe tak široce, jak jen to jde. Ovšem není nutné dostat se do křeče. Každé cvičení by mělo být příjemné a nemělo by způsobovat bolest či příliš nepříjemné pocity. Hlavou se následně naklánějte ze strany na stranu. Ucítíte, jak se svaly na vašem krku krásně zapojují a cesta k pevnému a ladnému krku se krátí.

Přeložené rty

Při tomto cviku si možná budete připadat trochu směšně, ale faktem je, že jeho provedení posune sen o mladistvém podbradku zase o kousek blíž. „Přiložte spodní ret na horní a provádějte pomalé záklony. V místě, kde vás budou svaly táhnout nejvíc, se zastavte, chvilku vydržte a vraťte se zpět. Několikrát opakujte,“ radí na webu Medical News Today.

Účelné samohlásky

Kůži v oblasti krku a brady může posílit i samotné mluvení či zpěv. Je ale potřeba soustředit se na určité hlásky víc než obvykle. V tuto chvíli tudíž není důležité, co řeknete, ale jak to řeknete. Cvik je dobré z počátku provádět před zrcadlem, postupem času si můžete zazpívat i u stolu. Toto cvičení spočívá ve vyslovování hlásek „o“ a „e“, ovšem s použitím větší síly než obvykle a až s přehnaným pohybem úst.

Pořádně se štípněte

Štípance asi nikdo v oblibě příliš nemá. Tyto štípance si ale zamilujete, protože jsou něčím, co by se dalo nazvat domácím a neinvazivním liftingem.

K tomuto cviku budete potřebovat obě ruce. Ukazováček a prostředníček přiložte na horní část brady, kterou zespoda stiskněte palcem. Poté stiskněte a přesuňte se o centimetr dál po spodní čelisti směrem k uchu. Znovu stiskněte, uvolněte a přesuňte se opět o kousek dál. Takto postupujte až k ušnímu lalůčku a pak zpět k bradě. Několikrát opakujte.

Šedivění lze zastavit a vlasy budou růst zase tmavé. Má to ale malý háček

„Tento cvik nejen zpevní, ale i uvolní svaly v okolí čelistí. Uvolnění tlaku je velice důležité, a toto je skvělá cesta, jak jej docílit,“ říká ve svém videu světová jednička v obličejové józe Danielle Collins.

Zázračný retinol

Pro dermatoložku Robertu Del Campo je také jedním z nejlepších prostředků, jak přispět ke zpevněnému krku, vitamin A neboli retinol. „Pomáhá urychlit buněčný obrat a zvyšuje produkci kolagenu. Používá se i pro léčbu či prevenci vrásek a jeho účinnost je prokazována vědecky po desetiletí,“ vysvětluje na webu Byrdie kožní lékařka, která se opírá například o studii z roku 2006.