Jste zvyklí kupovat šampon na vlasy podle toho, jak se vám líbí lahvička, jak vám voní, a hlavně kolik stojí? Levnější šampon totiž většinou vaše vlasy pouze umyje, ale nic moc jim nedodá. Má ale smysl kupovat drahé šampony od kadeřnice? Jaký je hlavní rozdíl mezi levným a drahým šamponem? A opravdu ten dražší na vašich vlasech něco změní?

Nejlevnější šampony vlasy umyjí dobře, to je ale většinou vše | Foto: Shutterstock

Vlasový šampon většina z nás používá především proto, abychom odstranili z vlasů mastnotu, pachy a nečistoty. Ale jsou to právě ingredience navíc, které se starají o to, aby byly naše vlasy zdravé a krásné.

Co by měl tedy každý šampon obsahovat, abychom měli vlasy nejen čisté, ale i zdravé, voňavé, krásné, lesklé a snadno upravitelné?

„Pokud by bylo úkolem šamponu vlasy jen umýt, nebylo by těžké takový vyrobit. Požadavky na šampony jsou však mnohem širší. Šampon by měl umět vlasy udržet zdravé, vylepšit jejich vzhled, dodat jim lesk, hebkost a pružnost, umožnit snadné rozčesávání a následnou úpravu, dodat jim objem, nadýchanost a dlouhodobou vůni,“ tvrdí v bakalářské práci nazvané Řešení problematiky odborné přípravy oboru kadeřník/kadeřnice Kateřina Pojetová Vicenová.

Proč chtít od šamponu víc?

Možná si pomyslíte, že když mastnotu a pachy odstraní víceméně jakýkoliv šampon, proč byste měli kupovat takový, který obsahuje ještě další složky, které navyšují jeho cenu.

Odpověď přináší profesorka farmaceutické analýzy na University of Huddersfield v Spojeném království Laura Waters: „Další ingredience v šamponech jsou tam proto, aby dodaly šamponu nejen barvu a vůni, ale také aby vaše vlasy po umytí nebyly suché, statické či nepříjemné na dotek,“ vysvětluje na ABC Net.

Připomíná také, že některé šampony mohou být dokonce i léčivé, jako například šampony proti lupům či seboree.

Jak se starat o vlasy podle Tomáše Arsova:

Zdroj: Youtube

Podle profesionální stylistky Kristiny Barricelli je také velice důležité, na jaké přísady se zaměříte.

„V nejlevnějších šamponech naleznete především povrchově aktivní látky, které vlasy čistí. Když si ale trochu připlatíte, dostanete s šamponem i další látky, které vlasy zregenerují, vyhladí či jim dodají objem. Šampony z lékárny navíc obsahují více olejů a vitaminů,“ podotýká na webu Byrdie.

Kontrolujte množství vody

Než si koupíte další šampon, zkuste se proto příště soustředit nejen na jeho vůni, ale především na to, co obsahuje. Podle The Cold Wire totiž levné šampony často obsahují daleko více vody než šampony dražší, které naopak obsahují více olejů.

Jak často si mýt vlasy? Podle odborníků záleží na mnoha faktorech. Důležitá je však i následná péčeZdroj: Shutterstock

„Cena výsledného produktu se mimo jiné odvíjí od toho, jaký typ oleje daný výrobce používá. Pokud šampon obsahuje vzácné oleje, produkt bývá dražší,“ vysvětluje William Butterworth. I levnější šampon podle něj vlasy uspokojivě vyčistí, ale rozdíl bývá v tom, že vám déle vydrží nejen šampon, ale i vůně ve vašich vlasech. Nehledě na to, že olej vaše vlasy vyživí, na rozdíl od vody.

Šampon s kondicionérem?

Používání kondicionéru je u žen oblíbené. Vlasy lze po jeho použití snadno rozčesat, více voní a jsou krásně lesklé a poddajné. Tak proč si nekoupit rovnou šampon, který už kondicionér obsahuje, ať je péče o vlasy snazší? Odpověď je podle vlasových odborníků podobná, jako u kteréhokoliv jiného kombinovaného výrobku.

„Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete šampon a kondicionér zvlášť. Ideálně šampon, který již kondicionér obsahuje,“ tvrdí vlasová specialistka na News Week.

O vhodnosti aplikace kondicionéru hovoří i vědecká studie z roku 2015, která tvrdí, že dlouhodobé šamponování vlasů jednotlivé prameny poškozuje a odstraňuje z nich obrovské množství lipidů (až 90 procent), které jsou zodpovědné za silné a zářivé vlasy plné elasticity.

Jejich nedostatek pak způsobí, že vlasy působí matným dojmem a bez života. „Složky kondicionéru se absorbují na povrch vlasů a působí zde jako ochranná vrstva, která zabraňuje jejich poškození,“ tvrdí studie.

Zástup přírodních ingrediencí

V reklamách často slyšíte, že šampony obsahují výtažek z oliv, obilí, semen, hub, levandule, fíků a dalších rostlinných částí. Jak ale poznat, jestli se nejedná jen o trik obchodníků, kteří se snaží svůj výrobek ozvláštnit a dodat vám tak pocit, že právě jejich produkt je přesně to, co potřebujete?

„Většinou je to tak, že ti, kteří používají syntetické ingredience, si mohou dovolit nabídnout spotřebitelům nižší cenu. Přírodní složky jsou mnohem dražší, a proto se jejich používání na výsledné ceně znatelně projeví. Obecně jsou však považovány za zdravější,“ stojí na webu The Cold Wire.

Vzácné vůně a parfemace

U vůně šamponu je to podobné jako u vůně aviváže. Nejlevnější aviváž nenabízí našim čichovým receptorům zrovna příjemný zážitek, ale naštěstí v prádle nevydrží moc dlouho. S nejlevnějšími šampony to bývá podobné. A i když je vůně příjemná, z vlasů rychle vyprchá.

„Vůně dražších šamponů bývá dlouhotrvající. I přesto, že už cítíte, že je potřeba vlasy umýt, často i přesto stále voní, jako byste právě vylezli ze sprchy. Pro některé lidi je vůně jeden z nejdůležitějších faktorů,“ myslí si William Butterworth.

Speciální požadavky

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu šamponů, jsou speciální požadavky spotřebitelů. Pokud si vystačíte s obyčejným šamponem, který vaše vlasy pouze umyje a vám to tak vyhovuje, ideální pro vás. Některé ženy i muži však zohledňují i faktory jako životní prostředí či nechtějí, aby byla kosmetika, kterou kupují, testována na zvířatech či obsahovala syntetické složky. Takovým příkladem mohou být organické šampony, veganské či ekologické produkty vlasové kosmetiky.

Jednoduchý přírodní šampon si můžete během chvilky vyrobit i doma.

Cena podle obalu

Někdy je však jediným důvodem lahvička, díky které šampon objevíte v regálu. Obchodníci vsázejí na to, že pokud právě jejich produkt vybočuje z řady svým jedinečným vzhledem, zaujme zákazníky na první pohled a někteří si budou ochotni i připlatit, aniž by je zajímalo, co se ve skutečnosti schovává uvnitř.

Obaly některých šamponů jsou záměrně nabízeny s cílem vyvolat v zákazníkovi pocit luxusního produktu. Za některými lahvičkami dokonce stojí více či méně známí návrháři či je propagují celebrity z různých oblastí, což má na výslednou cenu šamponu rovněž obrovský vliv.

Na co si dát pozor při výběru

Důležité je uvědomit si, že každý máme jiný tip vlasů, ale i rozdílné požadavky a očekávání, která by měl šampon splňovat. Proto nelze jednoduše říci, co by měl obsahovat, jelikož potřeby každého člověka jsou rozdílné.

Podle dTestu je však dobré podívat se před koupí šamponu na jeho obal a zaměřit se především na to, aby neobsahoval látky, které mají neblahý dopad na životní prostředí. Jsou to především:

· BHT (butylhydroxytoluen)

· Sloučeniny thiazolinonu: methylchlorisothiazolinon, methylisothiazolinon

· Formaldehydové uvolňovače: DMDM hydantoin a dyazolidynil urea

· Sloučeniny založené na bázi ethanolaminu: MEA, DEA, TEA, EDTA

· UV filtry: ethylhexyl a methoxycinnamát

· Povrchově aktivní látky s lauretem, paretem, tridecetem

· Parabeny

· Limonen, geraniol, butylphenyl methylpropional

· Linalool, citronellol, amylcinnamal

· Vazelína: kopolymer, polyquaternium, propylenglykol, polysorbát

Pokud bychom se to tedy pokusili shrnout, levnější šampony dle odborníků vlasy sice vyčistí, ale skutečné problémy a požadavky řeší jen takové, které obsahují více aktivních složek. Jak říká i Kristina Barricelli: „když kupujete dražší šampon, připlácíte si za kvalitní ingredience, technologii a výzkum, který vedl k vývoji šamponu, jež právě držíte v ruce. Bez ohledu na to, kolik za šampon utrácíte, lze konstatovat, že vyšší cena má často svůj důvod.“