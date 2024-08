K fatálnímu rozhodnutí sáhnout si na život musí mít člověk silnou motivaci. Ať už jde o vážné zdravotní problémy, problémy finanční či ve vztazích, nebo prostě o ztrátu smyslu života. Nečekané odchody známých osobností pak dokáží zasáhnout celou společnost, tak jako se to stalo v případě smrti herce Karla Heřmánka. Český filmový a divadelní svět přišel o velkou hvězdu. Stejně překvapivá byla sebevražda Vlastimila Brodského v roce 2002. Vlastní rukou ze světa odešli také herec Martin Štěpánek i sestra Lídy Baarové herečka Zorka Janů. Za sebevraždu byla ze začátku pokládána i tragická smrt Jana Třísky.

Karel Heřmánek ale není bohužel jediný. K dobrovolnému odchodu ze života se rozhodla i řada dalších slavných českých herců. Jejich rozhodnutí nemusíme chápat, ale měli bychom ho respektovat. I když po nich zůstalo prázdné místo a chybí nejen svým blízkým a přátelům, ale i nám divákům, kteří jsme je obdivovali a měli rádi.

Duše umělců je křehká a její bolest, stejně jako bolest těla, může být někdy nesnesitelná. Co se odehrává v hlavě člověka, který se rozhodne vydat na cestu, z níž není návratu, nikdo jiný než on sám neví. K pocitu štěstí někdy ani úspěch, sláva, umělecké ceny, peníze a láska milující rodiny a přátel nestačí.

Karel Heřmánek (†76) se střelil do spánku

Jen těžko uvěřitelná zpráva o dobrovolné smrti herce a někdejšího principála Divadla Bez zábradlí Karla Heřmánka všechny šokovala. V sobotu 24. srpna 2024 se na střelnici Placy u Višňové na Příbramsku střelil do spánku. U zážitkové agentury si koupil střelecký kurz a pak obrátil zbraň proti sobě. Navzdory snahám o jeho záchranu herec svým zraněním na místě podlehl.

„Cítím, že stáří je neúprosné,“ přiznal Karel Heřmánek v rozhovoru pro Vlastu. „Nejspíš i proto se na sklonku roku 2020 rozhodl principál předat otěže mladším – svým synům Karlovi a Josefovi. V divadle hrál dál, ale sílu na jeho vedení už neměl,“ uvedl Deník v článku Radosti i pády Karla Heřmánka.

Ať už za rozhodnutím stála únava, zdravotní komplikace nebo cokoli jiného, jisté je, že skvělý herec a charizmatický gentleman bude mít v našich srdcích nezastupitelné místo navždy. A na filmy Fešák Hubert, Smrt krásných srnců, pohádku S čerty nejsou žerty a mnohé další se budeme vždycky těšit.

Vlastimil Brodský (†81) se zastřelil na chalupě

Herec Vlastimil Brodský se zastřelil na své chalupě ve Slunečné u České Lípy 20. dubna 2002 ve věku 81 let. Bróďa, jak mu říkali přátelé, o smrti mluvil celý život. Měl rád černý humor. Že se ale rozhodl skončit život vlastní rukou, zaskočilo i jeho nejbližší.

close info Zdroj: se svolením KVIFF.TV zoom_in Vlastimil Brodský ve filmu Babí léto.

Národem milovaný herec se dlouhodobě potýkal s depresemi a úzkostí, prodělal velkou mozkovou mrtvici a představa, že by mohl zůstat nemohoucí, pro něho byla zřejmě nepřijatelná. „Myslím, že tatínek se bál, aby se ta situace neopakovala. Taky ho zasáhlo, když viděl pana Horníčka v nemocnici, kde za ním byl se Stellou Zázvorkovou a viděl tu bezmoc těch lidí. Když je člověk odkázaný na pomoc druhých. A to si myslím, že tatínek nechtěl,“ uvedla Tereza Brodská pro TV Prima.

Že nešlo o náhlý zkrat, ale herec měl vše promyšlené, je zřejmé i z toho, že svého milovaného jezevčíka Huga svěžil své známé předtím, než odjel na chalupu. Tady se ještě celý večer dobře bavil se svými přáteli a ráno se pak zastřelil.

Krátce předtím získal Českého lva za svůj výkon ve filmu Babí léto. Po herecké legendě nám zůstal bezpočet komediálních, ale také vážných rolí. Jeho herecký um budou navždy připomínat snímky Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti, Až přijde kocour, Jakub lhář nebo Všichni dobří rodáci. Vlastimila Brodského si budeme pamatovat i jako Karla IV. z Noci na Karlštejně, dědka Drchlíka z Návštěvníků nebo pana učitele z filmu Ať žijí duchové.

I Martin Štěpánek (†63) se rozhodl pro zbraň

Herec, novinář a také ministr kultury Martin Štěpánek se zastřelil 16. září 2010 ve své pracovně. Bylo mu 63 let. Důvodem, proč se rozhodl vzít si život, byla zřejmě rakovina, se kterou bojoval poslední čtyři roky svého života.

„Nejdříve mu operovali rakovinový národ na krku, při druhé operaci mu vzali ledvinu. Ty dvě operace překlenul poměrně dobře. Nakonec Martina trápily nejvíce nohy. Do svých potížích mě příliš nezatahoval, nesvěřoval se. Jen tu a tam si postěžoval, že má silné bolesti, které šly od nervů a kyčlí,“ přiblížila TV Prima po jeho smrti manželka Jaroslava Tvrzníková.

Martina Štěpánka podle ní trápilo, že už se nemohl pořádně hýbat ani dělat věci, na které se obvykle moc těšil. Strach z pomalého umírání, z bezmoci a krutých bolestí ho asi dohnaly k tomu, že si ve svém bytě v Praze na Vinohradech prostřelil hlavu.

Martin Štěpánek, člen slavného hereckého rodu Štěpánků, byl členem činohry Národního divadla v Praze, Činoherního klubu i Divadla na Vinohradech.

„V roce 1981 s rodinou emigroval a požádal o politický azyl v Rakousku. Hrál pak v rakouských a německých divadlech a stal se také spolupracovníkem Rádia Svobodná Evropa. V rádiu zůstal i poté, co se stanice z Mnichova přestěhovala do Prahy,“ uvedl Deník v článku Smutná zpráva.

Po návratu do Prahy v roce 1994 se vrátil Martin Štěpánek znovu k divadlu jako herec a režisér, hostoval ve Vinohradském divadle, pracoval pro film, televizi i dabing. V roce 2006 přijal nabídku premiéra Mirka Topolánka (ODS) na funkci ministra kultury v jeho menšinové vládě. Do politické kariéry herce však záhy zasáhla nemoc. Martin Štěpánek byl známý svou zálibou ve střelných zbraních. Právě tu proto zvolil na svoji cestu do hereckého nebe.

Zorka Janů (†26) ztratila smysl žít

Divadelní a filmová herečka Zorka Janů, vlastním jménem Zora Babková, byla mladší sestra slavné Lídy Baarové. Měla prý větší talent než její starší sestra. Měla ale deprese a psychické problémy, které se s přibývajícím věkem zhoršovaly, a trpěla pocitem méněcennosti. Ve filmu debutovala v roce 1933 coby dvanáctiletá holčička v komedii Madla z cihelny. Angažmá získala v Městských divadlech pražských a divadlo milovala.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, volné dílo zoom_in Česká herečka Zorka Janů, sestra Lídy Baarové.

„Po válce však byla její sestra Lída nařčena z kolaborace a ze styku s nacistickými pohlaváry a celá rodina byla perzekuována. Na Zorku se hledělo jako na „sestru té zrádkyně Baarové“ a nesměla už do divadla. Její deprese se začaly zhoršovat, sestra Lída byla ve vězení, maminka zemřela na mrtvici při výsleších v říjnu 1945 a tatínek přišel o nohu. Jediné východisko viděla v sebevraždě,“ popsal web ČSFD.

Zorce Janů bylo 26 let, když 24. března 1946 vyskočila z okna v rodinné vile na Hanspaulce.a po převozu do nemocnice zemřela.

Jana Rybářová (†21) doplatila na nešťastnou lásku

Jana Rybářová byla talentovaná herečka, jejíž kariéra i život skončily příliš brzy. Sebevraždu spáchala v pouhých 21 letech. V divadle i ve filmu hrála naivní a nesmělé dívky. Největší slávu získala díky roli ve filmu Stříbrný vítr. Hrála i krásnou Širín v Legendě o lásce nebo květinářku Fatmu v pohádce Labakan. Její poslední film režíroval Otakar Vávra. Obsadil ji v dramatu Proti všem.

„Osudným se Janě Rybářové stalo setkání s o devatenáct let starším hercem Přemyslem Kočím (†85). V Bulharsku spolu natáčeli film Legenda o lásce. Zatímco herec byl ženatý a z jeho strany šlo jen o platonické city, Rybářová se hluboce zamilovala. Okamžitě se vyrojila spousta pomluv, které herečka nesla velmi těžce. Nebyla se svým kolegou těhotná, nechtěla ho odlákat od rodiny. Tlak lidí ale neustála,“ uvedl web ČSFD.

Jana napsala dopis na rozloučenou a pustila si plyn. Rodiče ji našli příliš pozdě.

Úmrtí, nad nimiž zůstal viset otazník

Jan Tříska (†81)

I v případě tragické smrti herce Jana Třísky se nejprve spekulovalo, že by mohlo jít o sebevraždu. Policie ale smrt vyhodnotila jako nešťastnou náhodu. Jan Tříska zemřel 23. září 2017 po pádu do Vltavy, kam se zřítil z Karlova mostu. Pád z mostu ale nikdo neviděl. Herci bylo 81 let.

Herec na Karlův most chodíval pravidelně v době, než mělo začít natáčení nového filmu režiséra Jiřího Mádla. Ten s Janem Třískou počítal pro hlavní roli. Tříska před pádem z mostu posedával u sousoší Svatého Norberta, Václava a Zikmunda. Jestli zavrávoral a zřítil se dolů do Vltavy, nikdo neviděl. I když se pro něj vrhli dva turisté z výletní lodi, která proplouvala kolem a herci poskytli první pomoc, než se dostal do péče záchranky, svým zraněním v nemocnici podlehl.

Jiří Hrzán (†41)

Také v případě herce Jiřího Hrzána nešlo o dobrovolnou smrt, ale o nešťastnou nehodu. Jiří Hrzán byl nejen talentovaný herec, ale i bonvián a milovník života. S oblibou se pohyboval po nejrůznějších vysokých římsách, okapech a hromosvodech a při natáčení nebezpečných scén se nenechával zaskakovat kaskadéry.

„Den 22. září 1980 mu byl v životě osudný. Večer odešel z divadla pod vlivem alkoholu za svou přítelkyní. Spadl z výšky, když nebezpečně šplhal po budově za ženou, kterou miloval. Bylo mu pouhých 41 let,“ uvedl web ČSFD. Ani tento tragický pád ale nikdo neviděl.

Osudný pád z pátého patra, když lezl za svojí přítelkyní, nebyl ojedinělý incident podobného typu. Již v roce 1976 se mu podobná nehoda stala v Ostravě, kde spadl z římsy hotelu.

Ztráta sebekontroly ve spojení s alkoholem se Jiřímu Hrzánovi ale tentokrát už staly osudnými.