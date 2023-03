Soutěž Miss OK hledá skryté krásky. První casting je už 9. března

Úspěšná soutěž krásy Miss OK vstupuje do 9. ročníku. Tato celorepubliková soutěž krásy je unikátní tím, že hledá opravdovou krásu. Krásu, která není viditelná na první pohled, ale naopak se skrývá uvnitř. Letos se finálový večer ponese v duchu rušných 20. let.

Brněnské Semilasso - casting Miss OK 2019. | Foto: Deník/Attila Racek