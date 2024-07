Spánek v úmorných vedrech? Otáčíte peřiny i polštáře, abyste našli chladnější stranu, převracíte se, nebo peřinu úplně odhazujete. Vše marně. Jak se ale v letních nocích ochladit a co dělat, když je v noci vedro? Pokud nemůžete kvůli horku spát, zkuste metodu s vlhkou přikrývkou, kterou používali už staří Egypťané. Ochladí vás ale i pytlík s rýží, a pokud se na to cítíte, můžete strčit i hlavu do mrazáku.

Večerní úmorná vedra většinou příjemný spánek nenavodí. Pokud však nemáte doma klimatizaci, musíte se s tropickými nocemi vypořádat jinak. V opačném případě vás čeká převalování, časté buzení a možná i půlnoční studená sprcha. Nepříjemným nočním aktivitám, které zasahují do ničím nerušeného spánku, se však můžete vyhnout. Zkuste ulehnout do postele tak, jak spí Egypťané. Ti, kterým by se metoda nelíbila, mohou vyzkoušet i další tipy, které v letních dnech zaručeně schladí.



Spěte jako Egypťani

Dát si studenou sprchu a pak doufat, že vám chladivý efekt vydrží až do rána, je bláhové. Zejména při tropických nocích se na těle objeví nové krůpěje potu ještě dříve, než dojdete ze sprchy do ložnice. Dávní Egypťané moc dobře věděli, jak nepříjemné je uléhat s tělem pokrytým potem. Proto začali praktikovat metodu, kterou si nemohou někteří lidé vynachválit i v dnešní době.

„Vezmeme-li v úvahu, že jen jarní teploty v některých částech Egypta dosahují až 45 stupňů Celsia, je pochopitelné, že už dávní Egypťané věděli, jak si s horkem poradit. Aby se jim v noci spalo pohodlněji, namáčeli kdysi své přikrývky do vody. Do mokré přikrývky se zabalili a těsně před spánkem se ještě přikryli suchou dekou. Celou noc se voda z přikrývek odpařovala, což je příjemně ochlazovalo,“ vysvětluje starodávnou metodu zahraniční prodejce matrací s 60letými zkušenostmi Verlo.

O tom, jak důležitou roli hraje tepelné prostředí při usínání, hovoří i studie s názvem Účinky látky na spaní a ložní prádlo na spánek při okolní teplotě 17°C a 22°C z roku 2016.

„Tepelné prostředí je důležitým faktorem, který ovlivňuje lidský spánek. Například nástup spánku je normálně zahájen snížením tělesné teploty,“ vyzdvihuje potřebu chladu před usínáním výzkumný tým.

Zavěste mokré ručníky

Deyan Dimitrov, odborník na praní prádla a generální ředitel společnosti, která se praním prádla zabývá, radí, že domácnost pocitově ochladí i rozvěšené mokré prádlo.

„Můžete použít čerstvě vyprané ručníky nebo jakýkoliv čistý ručník namočený do studené vody. Nezapomeňte ho však vyždímat. Tato metoda umožňuje, aby se zachycená voda odpařila z povrchu textilie a ochladila vzduch proudící ve vašem domově,“ říká pro britský zpravodajský web The Mirror odborník. Jedná se o metodu, která se může hodit každému, kdo nemá klimatizaci nebo ventilátor.

Specialista dodává, že tato metoda nejlépe funguje ve větrném prostředí, ve kterém poskytuje ještě větší chladivý efekt. Radí proto zavěšovat ručníky do otevřených oken či dveří, aby mohl vzduch lépe proudit.

Jaká je nejlepší poloha při spaní:

Lepší rýže nežli led

Pomoci ochladit místnost nebo prostor, ve kterém uléháte, může i obyčejný sáček s rýží. Váš domov totiž skvěle osvěží. Nemusíte mít přitom doma ani rýži v pytlíku. Suchou rýži lze nasypat i do jakéhokoliv látkového sáčku.

„Dejte trochu rýže v sáčku do mrazáku a po několika hodinách vyjměte. Zchlazený sáček umístěte na pohovku, nábytek nebo dokonce na postel ve chvíli, kdy se chystáte jít spát. Rýže je navíc mnohem účinnější než led. V mrazáku nenavlhne, a proto nezanechá skvrny na nábytku,“ radí italský specialista na domy a byty Idealista.

Nedoporučuje se však dávat jakýkoliv zmražený předmět do těsné blízkosti k tělu. V případě usnutí totiž mohou hrozit omrzliny. Pokud se bojíte, že rýže zanechá na vašem nábytku sebemenší skvrny, můžete sáček položit na ručník.

Dejte hlavu do mrazáku

A máte-li odvahu, můžete zkusit i metodu, kterou propaguje psycholog z Kalifornské univerzity v San Franciscu doktor Aric Prather. Jeho návod sice přímo nepředchází spánku, ale má s ním také mnoho společného.

Spočívá v tom, že pokud si především v odpoledních hodinách dopřáváte kávu, můžete mít ve večerních hodinách problémy s usínáním. A to nejen v úmorných vedrech. Vynecháte-li svůj odpolední šálek, procesu usínání to jen prospěje.

„Pokud pravidelně saháte po kávě, abyste přes den získali energii, raději si dopřejte svižnou procházku nebo zapojte mozek do jednoduchého úkolu. Poslechněte si například píseň nebo přeorganizujte poličku. To může nabít váš mozek potřebnou energií. A máte-li odvahu, můžete na pár vteřin strčit hlavu do mrazáku. Tento krátký šok z chladu zafunguje na vaše tělo jako startovací kabely na autobaterii,“ vyjádřil se pro The New York Times zkušený lékař.

Jeho kontroverzní způsob však není pro každého. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás metoda vhodná, raději si před spaním namočte žínku do studené vody a položte si ji na čelo. Skvěle vás ochladí.