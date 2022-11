„Asi třikrát za svou dlouholetou praxi jsem zažila, že přišla žena a měla naprosto perfektně padnoucí podprsenku. Obecně se odhaduje, že osm z deseti žen nosí špatnou velikost podprsenky,“ říká brafitterka, neboli specialistka na spodní prádlo, Zdeňka Sahulová z prodejny společnosti Astratex.

Záludná kostice může způsobit cysty

Je hodně překvapující, že si tolik žen škodí nesprávnou velikostí podprsenky. „Kostice podprsenky nesmějí zasahovat do prsních žláz, a to se stává, když si vyberete malou podprsenku. Velký tlak kostice může výjimečně podporovat až tvorbu cyst či nádorů,“ říká brafitterka.

K největším podprsenkovým hříchům podle ní patří právě výběr malých košíčků s následně tlačícími kosticemi, a také to, když váha prsou spočívá na ramínkách, místo na pevném obvodu podprsenky.

Nebylo by tedy jistější podprsenku vůbec nenosit? To ale budeme podle odbornice záhy chodit s prsy až u pasu, protože gravitace na ně prostě působí. Váha prsou není zanedbatelná. Průměrné prso váží kolem půl kila a tvoří 4–5 procent z celkového množství tělesného tuku. Takže se doporučuje nosit podprsenku i doma, byť nevyztuženou, třeba lambádu.

Jak vybrat správnou podprsenku:

Prso z košíčku venku

Jsou dva způsoby, jak si správně oblékat podprsenku. Buď si ji nejprve zapnete vzadu, dáte si ji pod prsa, a pak si natáhnete ramínka. Nebo si natáhnete ramínka, do košíčků vložíte prsa a zezadu si ji zapnete. Bohužel spousta žen si nejprve zapne podprsenku vepředu, a pak ji točí dozadu.

„Tím se podprsenka zbytečně ničí. Dejte si také pozor, aby kostice byla až pod prsem. Mnoho žen říká: já to nezapnu! A přitom jim část prsa kouká dole ven z košíčku,“ upozorňuje Zdeňka Sahulová.

Když už je podprsenka zapnutá, uchopíte boční část kostice, nebo výztuže, mírně ji odtáhnete a táhnete košíček dozadu. Druhou ruku vložíte do košíčku, prsty co nejdál pod prso, vezmeme ho celé do dlaně a jemně ho vtahujete do košíčku, tedy směrem dopředu. Pak přiložíte kostici a prso pustíte. Totéž uděláte s druhým prsem. Krásně se tak vyplní dekolt.

Návod na správný nákup podprsenky Správná velikost košíčků perfektně padne.Zdroj: Se svolením Astratex



• Důležitý je obvod podprsenky, ten musí být pevný a měl by držet až 80 % váhy prsou. Pokud ne, přenáší se váha na ramínka podprsenky a na ramenou se vytvářejí žlábky. Když si je tam žena bude takto tvořit 30 let, těžko se pak vyhladí, když si konečně koupí správnou podprsenku. Když drží váha na ramínkách, jsou také stále stažené trapézové svaly a trpí krční páteř.

• Velikosti podprsenky, tedy obvodu i košíčků, se u jednotlivých výrobců liší. Při první koupi určité značky je třeba podprsenku vyzkoušet a netrvat vždy na číslování, které jste zvyklé kupovat. Každopádně platí, že když budete chtít obvod podprsenky zvětšit, tak to znamená, že musíte košíček zmenšit, aby měl odpovídající míru k prsům. Třeba pokud bude mít žena velikost 75 D a bude jí obvod malý, tak si musí vybrat 80 C - o číslo menší košíček.

• Při zkoušení je třeba obvod podprsenky stáhnout tak, aby se mezi ni a tělo vešel jeden prst, ne víc. Není třeba se bát, že je podprsenka na začátku pevnější a víc stahuje, protože postupně povolí. S podprsenkou to je jako s novými džíny. Je z látky, takže reaguje na pot, na deodoranty a postupně povoluje při praní.

• Svou aktuální velikost podprsenky zjistíte třeba v on-line poradně Astratexu.