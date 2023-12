Koho by Veronika Žilková viděla nejraději vedle dcery Agáty? Proč skončila Olga Šípková na psychiatrii? Jaké starosti řeší po rozvodu Alex Mynářová? Co dělá Martina Preissová pro to, aby vypadala tak skvěle? A jaká je šance, že se Josef Laufer probere z kómatu? Tato témata patří v magazínové rubrice společnost k těm, která vás v roce 2023 zaujala nejvíc.

Kariéru Josefa Laufera násilně přerušila operace, která měla fatální následky. | Foto: Shutterstock

Rubrika společnost na webu denik.cz/magazin patří podle ohlasů čtenářů Deníku mezi nejoblíbenější. Příběhy známých a slavných osobností, jejich úspěchy i pády jsou tím, co bude lidi vždy zajímat. Kdo je čerstvě zamilovaný, kdo se právě rozešel a komu znějí svatební zvony? Mají slavní také problémy se svými dětmi, co dělají pro to, že vypadají dobře, drží nějaké diety a jak často obměňují svůj šatník? Tato a mnohá další témata se v oblíbené rubrice společnost probírala v letošním roce nejčastěji.

Další rozchod Agáty Hanychové

Vztah Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa vzal po roce a půl za své. I když má modelka se známým podnikatelem dceru Rozárku, dohodli se, že půjde každý svou cestou. O tom, že mezi nimi není vše tak úplně v pořádku, si už dlouho předtím štěbetali vrabci na střechách.

O krachu dalšího vztahu Agáty Hanychové jsme psali v tomto článku:

Agáta Hanychová se rozešla. Veronika Žilková ví, koho by vedle dcery ráda viděla

Agáta HanychováZdroj: Profimedia„Obě jsme si přály vzít prvního vážnějšího partnera a být s ním do konce života, ale úplně to nevyšlo. Musely jsme jít dál. Ani jedna nechtěla mít víc partnerů. Ale do jejich výběru nemluvím já jí ani ona mně,“ vyznala se matka Agáty herečka Veronika Žilková.

Zlomové momenty Olgy Šípkové

Život Olgy Studničkové Šípkové se před pár lety otočil vzhůru nohama. Zažila vyhoření a marně hledala recept na radost a štěstí. To se změnilo ve chvíli, kdy se seznámila se svým současným manželem Milanem Studničkou. Rozvod, nový partner i svatba byly zlomové momenty, které jí ukázaly cestu k sebepoznání a radosti ze života.

O tom, jak se Olga Šípková naučila víc si vážit sama sebe, jsme psali v tomto článku:

Olga Šípková: Skončila jsem na psychiatrii. Přišel rozvod, nový partner a svatba

Olga ŠípkováZdroj: Ladislav Křivan / CNC / Profimedia„V devětatřiceti letech jsem skončila na psychiatrii a téměř v padesáti byla stále nešťastná. Na krku mi mohlo viset deset medailí, ale vnější zázraky vám nedají, co potřebujete. Bezpečí přišlo, až když mi to, jak žije můj současný manžel, dávalo smysl. Když zraněná žena potká muže, který jí poskytne jistotu bezpečí, může se vedle něj cítit lépe, začít si sama sebe víc vážit,“ říká Olga Studničková Šípková.

Alex Mynářová má o rozvodu jasno

Zatímco média spekulovala, zda se bude moderátorka Alex Mynářová rozvádět s manželem, bývalým kancléřem prezidenta Vratislavem Mynářem, ona měla o celé situaci jasno. Rozvod prý není na pořadu dne.

O tom, jaké má Alex Mynářová plány a jak se baví, jsme psali v tomto článku:

O rozvodu s manželem má Alex Mynářová jasno, starosti jí dělá třetí dítě

Alex MynářováZdroj: se svolením Alex Mynářové„Sázím na sebe. Služeb stylistů jsem zatím ještě nikdy nevyužila. Ale přiznám se, že mě to láká. Třeba by mi ten jejich pohled otevřel oči, a to, co si myslím, že mi sedí, by mi třeba stylista upravil a v něčem by mi i poradil, takže se tomu nebráním. Ale zatím to nikdy nebylo nutné,“ smála se Alex Mynářová.

Martina Preissová investuje do sebe

Jako jedna z mála žen má Martina Preissová štěstí, že nikdy nemusela řešit problémy s pletí. Co se ale herečce stává s železnou pravidelností? Zavře se v koupelně a někdo ihned něco potřebuje. Manžel a dva synové jsou sice co se týče pobytu v koupelně velmi střídmí, ale špatně snášejí, že ona je tam dlouho.

Jak o sebe Martina Preissová pečuje, jsme psali v tomto článku:

Martina Preissová nikdy nevypadala líp. Naučila jsem se do sebe investovat, říká

Martina PreissováZdroj: se svolením Martiny Preissové„Tím, že mám obden na tváři nějaký make-up, někdo mě neustále přepudrovává, líčí a já nejsem úplně schopná ovlivnit, co mi na obličej nanáší, tak svůj večerní očistný rituál dodržuju s železnou pravidelností. A nechám si ráda i poradit, protože ne všemu v kosmetice rozumím, říká herečka Martina Preissová.

Josef Laufer dál čeká na zázrak

Byla to plánovaná operace srdeční chlopně s dobrou prognózou. Tehdy osmdesátiletý Josef Laufer kvůli ní přerušil své účinkování v Divadle Broadway a všichni věřili, že se zase brzy vrátí. Právě totiž s kamarádem dopsali nový muzikál. Operační zákrok však skončil fatálně. Objevily se problémy, pacient se neprobral z narkózy a od roku 2020 leží v pražské Nemocnici Na Homolce. Je v kómatu a ani léčba, ani rehabilitace mu k návratu do normálního života nepomohly.

O životě Josefa Laufra jsme psali v tomto článku:

Josef Laufer stále čeká na zázrak, v kómatu je už třetí rok

Josef Laufer na koncertu v Ústí nad Orlicí.Zdroj: se svolením Lukáše ProkešeJosef Laufer se v roce 1939 narodil ve Francii českému lékaři a španělské zdravotní sestře. Za druhé světové války rodina z Francie odešla do Velké Británie, kde otec začal působit jako lékař ve službách RAF. Když se v roce 1947 Maxim Laufer vrátil se ženou a dvěma syny do Československa, žádné příbuzné už zde nenašel. Rodinu s židovskými předky nacisté vyvraždili. „Jedna z otcových sester byla operní pěvkyní, ale bohužel zahynula v koncentráku,“ vzpomínal v rozhovoru pro Deník Josef Laufer.