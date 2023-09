Trendy v tetování se neustále mění. Schválně vzpomeňte, co bylo v módě před třiceti lety a jak je to dnes. Námořnické motivy, růže a srdce propíchnutá šípem vystřídalo abstraktní tetování či technika watercolor. Pak je tu ale tetování, které vypadá jako nášivka, skutečně se provádí jehlou, a u nás ho dělá jen několik málo tatérů. Mezi ně patří i Viktorie, která ho "přitáhla" ze zahraničí jako jedna z prvních. Tetování vytváří na míru podle přání svých klientů. V čem je tato technika jiná a používá se při ní také tetovací strojek s tetovacími jehlami?

Je libo vyšívané tetování? Nebo tetované vyšívání? | Foto: Se svolením Viktorie AmazINK

Říká se, že každý člověk má na něco talent, jen musí přijít na co. A jak se můžete přesvědčit v naší galerii, tato mladá žena své nadáni objevila velice brzy a první úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Viktorie tetuje už pátým rokem a jak sama říká, řadí se mezi tatéry samouky. Na její práci ale nepoznáte, že začínala vlastně jako amatérka.

Podívejte se, jak funguje tetování:

Zdroj: Youtube

PŘEČTĚTE SI V ČLÁNKU

* Tetované vyšívání

* V Čechách průkopníkem

* Hojení tetování

* O zážitky není nouze

* S nití nepracuje

V čem je Viktoriino tetování tak jiné? Všechna ostatní tetování vypadají jako kresba či malba, ať už se jedná o barevný či černý motiv. Její tetování však nevypadá jako malůvka, nýbrž jako nášivka. V čem je tato technika odlišná, jaká jehla se používá a jak dlouho se takové tetování hojí? To vše nám prozradila Viktorie, která vytváří tetování na míru přesně podle požadavků klienta.

Vyšívané tetování nebo tetované vyšívání?

Pokud Viktorii sledujete na Instagramu @viktorie_amazink_tattoo, můžete si všimnout, že když tatérka „dovyšívá“, odstřihne nůžkami zbytky nitě, kterou odklidí i s jehlou. Někdo by si tudíž mohl myslet, že nášivku do kůže skutečně našije, což by bylo možná originální, ale prakticky neproveditelné, bolestivé a neudržitelné. I proto ke svým videím přikládá vzkaz: „Důležité – toto je opravdové tetování, doma si nic do kůže nevyšívejte!“

Krásná a celá tetovaná. S depresemi se Amber vypořádala stylově

Jenže jak to tedy funguje? Je to nášivka nebo tetování? Odpověď je jednoduchá: je to vlastně obojí. „Tento styl je určitě mnohem náročnější než například černobílá klasika. Je to technika dost specifická, ale samozřejmě se používá stále tetovací strojek s tetovacími jehlami. Nikoliv tedy jehla a nit na šití, jak si občas někdo myslí,“ směje se Viktorie.

„Je to obrovská piplačka. Hlavně kvůli tomu, že abych viděla detaily, musím tetovat s čelovkou, reflektorem, a v podstatě dělám po celou dobu linku vedle linky. Po každé nášivce mě z toho bolí oči a ruce,“ dodává na vysvětlenou této tetovací techniky mladá tatérka.



Nahrává se anketa …

Proč právě nášivky?

Uspět mezi ostatními tatéry jistě není nic snadného. I Viktorie si uvědomuje, že pokud chce někdo dosáhnout určité úrovně, musí na sobě pracovat a ideálně ještě přijít s něčím novým.

„Tetování ve stylu nášivky se dělají už dlouhou dobu v zahraničí, u nás se k tomu ale nikdo neměl, tak jsem se na to vrhla já. Kromě nášivek dělám už dlouho styl watercolor a chtěla jsem k této technice zkusit i něco nového, abych měla trošku změnu,“ vysvětluje Viktorie důvod, proč zvolila právě tento styl.

Jak sama říká, výhoda je i v tom, že se tyto dvě techniky dají navíc společně krásně kombinovat.

Jak dlouho se tetování hojí?

Pokud byste se rozhodli nechat si nášivku od Viktorie „našít“, společně navrhnete motiv, který vám tatérka předkreslí na papír či v tabletu v podobě nášivky, a následně ho doupravíte k obrazu svému. Její parketou jsou cartoon motivy, anime, pokémoni, pohádkové postavy a občas i zvířátka.

Zázrak jménem tetování. Nádor je připravil o prsa, kresby ženám vrací sebevědomí

„Po schválení návrhu se nalepí obtisk, připravím si věci na tetování a jde se na to,“ energicky vysvětluje tatérka, která si říká Viktorie AmazINK. Pokud však přicházíte s nepovedeným či nechtěným tetováním, které chcete překrýt novým obrázkem, nášivka k těmto účelům vhodná není.

Tetovaná nášivka, kterou Viktorie vytváří kolem čtyř hodin podle velikosti a umístění, se následně hojí stejně dlouho jako klasické tetování.

„Povrchově se motiv hojí zhruba čtrnáct dní, hloubkově se jakékoliv tetování hojí i několik měsíců. To už ale není na oko viditelné,“ vysvětluje umělkyně.

Viktorie se věnuje i watercolor motivům.

Někdy jde i o zdraví

Být tatérem vyžaduje kromě kreativního cítění i jistou míru trpělivosti, vytrvalosti a schopnosti vyjít s každým člověkem, jelikož je s ním tatér v blízkém tělesném kontaktu po dobu několika hodin.

„S klienty je to někdy vtipné. Někteří vypráví vtipy, jiní omdlévají i usínají,“ směje se Viktorie.

Levné a drahé šampony: Jaké mají na vlasy vliv? Rozdíly jsou propastné

„Nejvíc mi ale v hlavě zůstalo to, co se jednou povedlo mně. Součástí tetovacího místa je židle a odpadkový koš, které jsou vedle sebe. Klientku už jsem měla usazenou na křesle, připravenou na tetování. Chtěla jsem si sednou na židli a začít tetovat. No a netrefila jsem se! Místo křesla jsem zahučela do odpadkového koše, který pode mnou jako bonus prasknul,“ vzpomíná s úsměvem od ucha k uchu mladá tatérka.

Vyšívání tetuje, ale s nití nepracuje

Když se někdo zaměřuje na tetování nášivek, možná vás napadne, že se mu věnuje i mimo salon a byt má vyzdobený vyšívanými obrázky, dečkami a každý oděv zdobí alespoň jedna výšivka. U Viktorie tomu tak není. Byť jsou její nášivky na kůži bezchybné, jehlu s nití ve skutečnosti nedržela pomalu nikdy v ruce.

Nejraději tetuje cartoon motivy, pokémony a pohádkové postavy.Zdroj: Se svolením Viktorie AmazINK

„Ráda si dělám srandu z toho, že hlavně, že umím tetovat nášivky, ale něco vyšít nebo si jen zašít kalhoty absolutně nezvládám,“ vtipkuje v závěru na svou adresu mladá tatérka.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová