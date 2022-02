Den zamilovaných je velkým byznysem a v době před tímto svátkem jsou vidět reklamy na každém rohu, což může pro mnohé lidi bez partnera vyvolat celou řadu problémů jako jsou deprese, úzkosti a pocit osamění. Podle autorky knihy Zdraví ženy Terezy Lerch Davídkové je důležitá sebeláska. „Každou ženu potěší něco jiného. Někdo si dopřeje wellness, někdo zajde do kina, nebo si naopak dopřeje odpočinek od práce a udělá si hezké chvíle po svém. Je to velmi široké a individuální téma. Důležité je udělat si svátek lásky sama pro sebe. Valentýn je oslava lásky. Samozřejmě se vyzdvihuje ta partnerská, ale například i já v době, kdy jsem byla sama, tak jsem to spíše pojala jako oslavu sebelásky a prožívala jsem to tím, co mi dělá radost. Ta je totiž nesmírně důležitá,“ uvádí s tím, že je možné si na Valentýna udělat i rituál na přivolání ideálního partnera.

„Samota je pro někoho zraňující, takže je hezké věnovat energii v tomto čase tomu, jak by měl váš pan božský vypadat. Na rituály je sice lepší čas novoluní nebo úplňku, ale proč bychom i Valentýna nemohli takto prožít,“ pokračuje spisovatelka, maminka čtyř dětí a porodní asistentka Tereza.

Tip: Rituál na přivolání lásky

Připravte si útulné, klidné, uklidňující prostředí, vám příjemnou hudbu, růžovou svíci a kameny jako je například růženín. Růžová barva i růženín otevírá srdce a láskyplné naladění, která pomáhá vibracím lásky. V internetovém vyhledávači lze najít olejíček a čaj na Rituál přivolání lásky, které by neměly chybět. Olejíček aplikujte na kůži a čaj při rituálu pijte. V okamžiku, kdy máte všechny propriety připravené, opakujte afirmace například typu: „Miluji a jsem milován“.

Další důležitou částí je na růžovou svíci napsat své přání. To můžete například i fixem a nezapomeňte, že je důležité psát odspoda směrem nahoru. Nahoře vedle knotu napište jméno, a to ve směru hodinových ručiček. Pokud je takto vše připravené, postavte svíčku na talířek nebo kovový tácek, vedle toho i kameny, olej a přiložte i osobní věci jako náramky a podobně. Po zapálení svíčky začíná samotný rituál. Ruce si položíte nad svíci a vizualizujete přání. Při tomto procesu je důležité pociťovat štěstí a radost. Představujte si, že se vaše přání už vyplnilo.

Dejte si na to tolik času, kolik potřebujete. Po skončení rituálu je dobré nechat svíčku hořet ještě dvě hodiny. Pamatujte na to, že svíčka musí zhasnout sama, anebo speciálním zvoncem či hrnečkem. Po rituálu je také důležité věnovat pozornost znamením a být otevřena novým záležitostem.

Redaktorka, kmotra knihy Zdraví ženy a také příznivkyně osobního rozvoje Dominika Bártová doporučuje mimo jiné i sílu astrologie a hvězd. „Můžete si také nechat udělat životní horoskop, který vám nastíní a odkryje důležité životní milníky. Pokud ale partnera máte nebo máte někoho, jak se říká, vyhlídnutého, můžete si udělat partnerský horoskop, abyste zjistili, jak se podle hvězd k sobě hodíte, co byste měli vyladit, nebo na co si dát pozor, dále jak pracovat s protějškem, a podobně. Doporučuji například astrologa pana Zdeňka Nováka. Co se týče astrologie, tak bych také doporučila udělat si životní horoskop, do toho zapojila, co mě čeká tento rok, na co si například mám dát pozor, nebo také, kde bych lásku mohla potkat. Myslím si, že následovat tyto vyšší energie a hvězdy se vyplácí,“ usmívá se Dominika.

Partnerské horoskopy fungují tak, že se udělají vzájemné rozbory dvou lidí, kteří spolu jsou nebo plánují spolu být. „Podle těch vlastností se vyhodnocuje to, na co si mají mezi sebou partneři vzájemně dávat pozor, dále s čím musí ten druhý vždy počítat. Další záležitost je velmi podstatná všeobecně, že je potřeba, aby mezi sebou ti dva komunikovali. To je někdy právě trochu zádrhel, protože jeden by rád komunikoval o všem a druhý zase nechce. Na vztahu se musí pracovat. Dále má každý člověk nějakého kostlivce ve skříni a musí ho v sobě zpracovávat sám. Čili můžeme se bavit i o tom, na čem by každý z toho vztahu měl sám pracovat,“ vysvětluje astrolog Zdeněk Novák.

Pokud jste příznivci nových směrů a líbí se vám poznávat nové věci, můžete se pustit i do četby zajímavé literatury. Jednou z nich je i tajná havajská technika, která vytváří hojnost, zdraví, mír, ale především lásku ve všech aspektech, a to díky jednoduchým formulkám a návykům, které po aplikování do života přináší mnoho krásných zážitků, ale především zázraků. Tato kniha se jmenuje “Svět bez hranic“ a autorem je světový spisovatel Joe Vitale a Ihaleakala Hew Len.

V případě vztahu, který kolísá můžete tento čas také využít pro to, abyste začali znovu a lépe. Den sv. Valentýna je pro nastartování vašeho vztahu jako stvořený. Pomoci může totiž párová terapie, vztahová poradna či analýza společného soužití. Ať už tomu říkáte jakkoliv, svěřte se do rukou odborníků z projektu Servisu vztahů. Terapeutická pomoc může být užitečná pro každý vztah, a tak proč nezačít právě teď na Svatého Valentýna.

Statistiky prokazují, že téměř polovina manželství se rozpadá. Zařaďte se do skupiny těch, kteří jsou ve vztahu šťastní. V čem konkrétně vám může pomoci párová terapie?

V rámci bezpečného prostoru si můžete vyjasnit vzájemná nedorozumění a nalézt cestu ke shodě

Podíváte se na svůj vztah z vyšší perspektivy

Naučíte se porozumět hlubším mechanismům, které se ve vašem vztahu možná nepříjemně zacyklily

Eliminujete potenciální zdroj konfliktů a zefektivníte komunikaci

Naučíte se pojmenovat své emoce a potřeby ve vztahu tak, abyste jim oba porozuměli

Sladíte své sny a to, kam společně směřujete

Vyšperkujete svůj vztah, aby vám v něm oběma bylo dobře

Takto vám může pomoci obecně prospěšná organizace Women for women. Využít také můžete první bezplatnou konzultaci se vztahovým poradcem, který vás vyslechne a nabídne řešení na míru vašemu vztahu a aktuální situaci. První sezení může proběhnout osobně, formou videohovoru či telefonicky.