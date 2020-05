Zaznamenala jsem ohledně vás škatulku „křehká blondýna s názory“, dostáváte v souladu s ní práci?

Právě že vůbec, naštěstí, dostávám většinou protiúkoly. Ani si nevzpomenu, kdy jsem naposledy hrála kladnou postavu, hlavně v divadle převažují záporačky. Se vzhledem to tedy nesouvisí. Když se na mě člověk podívá, tak jasně, jsem blonďatá, to nepopřu, konstitučně křehká nebo někdo řekne hubená – tak jo, křehká blondýna, což jako informace na první pohled stačí. Ale je třeba jít hlouběji.

Bojujete s tím?

Už ne, už jsem si zvykla, a s touhle nálepkou jsem dopadla ještě dobře, protože jsem do tohohle typu herecky nezapadla, což musím zaklepat. Mám poměrně velký rozptyl mezi kladem a záporem, komedií a tragédií. Nikdy jsem nehrála princeznu a nikdy asi hrát nebudu, ale smutnit kvůli tomu nemusím.

A jaké to vůbec je, být „blondýna“?

Je to dobrý, ale nemůžu srovnávat s tím, jaké by bylo být dlouhodobě bruneta. Jsem blondýna od malička, i když jsem zkoušela být na chvíli tmavovláska a různě jsem experimentovala, ale to jsem prostě nebyla já. A nepopírám, že být blondýna mi v některých situacích nepomohlo.

Říká se, že pánové mají rádi blondýny, ale berou si brunety.

Říká se to, ale to jsou přece blbosti. Barva vlasů o lásce nerozhoduje.

EVA RIEGEROVÁ