Jaké 3 věci byste v zimě svým vlasům nikdy neměli dělat: Opatrnost se vyplatí

Zima je pro lidské zdraví velmi náročným obdobím. Nízké teploty škodí i vlasům, proto bychom jim měli věnovat zvláštní péči. To, co jim prospívá v létě, v zimě nemusí platit. Některé stylingové postupy, které vlasy v jiných ročních obdobích zpravidla snášejí dobře, by je v zimě mohly dokonce poškodit. Jak chránit vlasy před mrazem? Proč elektrizují? A jak v zimě správně pečovat o vlasy?