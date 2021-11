„Zájem o fotovoltaické elektrárny je skutečně obrovský. Meziročně registrujeme čtyřnásobný nárůst poptávky,“ potvrzuje mluvčí společnosti innogy Pavel Grochál.

Zájem Čechů o domácí solární elektrárny potvrzuje i tuzemský energetický gigant ČEZ. Zatímco za celý loňský rok nainstaloval na střechy domů 660 solárních elektráren, letos toto číslo překonal již koncem července. „Pro srovnání, ČEZ Prodej letos v měsíci říjnu podepsal o 85 procent více smluv na fotovoltaiku, než tomu bylo v červnu. Lze očekávat, že pokud se ceny elektřiny a plynu udrží vysoko, bude se pro pořízení fotovoltaických elektráren rozhodovat stále více zákazníků,“ říká mluvčí ČEZu Roman Gazdík.

Za topení ve starém kotli bude pokuta. Lidé mezitím vykupují kamna

I když firmy kvůli rostoucí poptávce rozšířili své pracovní týmy, dodržet standardní dodací lhůtu z minulých let se jim i tak nedaří. Noví zájemci o solární elektřinu tak musí čekat na realizaci i více než půl roku.

„Ještě nedávno byla průměrná doba dodání čtyři měsíce od objednávky. Samotná instalace sice většinou zabere pouhé dva dny, ale nějaký čas zabere vyřízení potřebné administrativy a je nutné načasovat i kapacitu instalačního týmu. Vzhledem k aktuální situaci na trhu, kdy je extrémní nárůst poptávky, se ale čekací doba prodloužila na 6 až 7 měsíců,“ popisuje realitu posledních týdnů jednatel firmy S-Power Energies Jaroslav Šuvarský. Firma na enormní vytížení upozorňuje i na svých webových stránkách.

Omezení dovozu

Prodloužené dodací lhůty ovšem není jediný problém, se kterým se firmy potýkají. Tím dalším může být nedostatek solárních panelů. Celosvětová pandemie koronaviru totiž zásadním způsobem omezila dovoz z Asie.

„S materiálem je to samozřejmě složitější. Zatím situace ale díky dobrým dodavatelským vztahům zvládáme perfektně. Jediné, čemu nejsme schopni zabránit, je zdražování materiálu. Jsme nuceni alespoň částečně jej promítnout do koncových cen našich zákazníků,“ přiznává realitu jednatel společnosti Green Home Energy Jan Minařík.

Drahota a dlouhé čekání. Ceny uhlí i palivového dřeva prudce vzrostly

Pořízení domácí elektrárny není levnou záležitostí. Domácnost žijící v běžném rodinném domě musí počítat s částkou vyšší než 400 tisíc korun. Ovšem investice si i hned po svém spuštění začne takzvaně na sebe vydělávat. „Naši zákazníci mohou při aktuálních cenách energií ušetřit za elektřinu v průměru 15 až 30 tisíc korun ročně. Záleží ovšem na velikosti pořízené elektrárny, kolik elektrické energie spotřebují ve své domácnosti a dalších faktorech,“ upozorňuje Minařík.

Návratnost investice nezávisí jen na možnostech pořízené elektrárny, ale i na chování obyvatel domu. „Pokud je fotovoltaika využívána efektivně, tedy bez velkých přetoků do sítě, dokáže snížit spotřebu ze sítě až o polovinu. Návratnost se pak odvíjí od toho, jak se daná domácnost s fotovoltaikou sžije. Je dobré přizpůsobovat načasování spínání spotřebičů a podobně,“ vysvětluje Šuvarský.

Státní podpora



Dalším neméně podstatným důvodem solárního boomu v posledních týdnech jsou volnější podmínky pro získání dotace z programu Zelená úsporám. Ty začaly platit od října a majitelé rodinných domů mohou získat až 200 tisíc korun. Z dotačních pravidel navíc vypadla povinnost týkající se nutnosti spotřebovat většinu vyrobené energie či o velikosti solárních panelů. Nově je pro získání dotace pouze určující celkový výkon elektrárny. Ten nesmí přesáhnout 10 kWp.

PŘEHLEDNĚ: Jak vybrat dodavatele energií na webu? Nevěřte prvnímu v pořadí

„Podmínku, že 70 procent vyrobené energie se musí využít pro vlastní spotřebu v daném domě, jsme zrušili, abychom do budoucna umožnili vznik energetických společenství a komunit. Cílem dalších změn byla snaha dotace žadatelům co nejvíce zjednodušit a otevřít je většímu okruhu žadatelů. Výrazně se proto zjednodušil i systém výpočtu dotace, který je nově daleko flexibilnější a umožňuje žadatelům podpořit systém skutečně na míru jejich potřebám, navíc již není nutné dokládat rozsáhlé výpočty, ale postačí doložit výstup z výpočtového nástroje, který jsme připravili ve spolupráci s kolegy z ČVUT,“ přibližuje podstatné změny z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová.

DATA Z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM FVE (Fotovoltaické elektrárny)



Vyplacené dotace

Rok 2019 – proplaceno 2 908 žádostí za 317 360 763 Kč

Rok 2020 – proplaceno 4 882 žádosti za 607 146 510 Kč

Rok 2021 – proplaceno 5 579 žádostí za 751 000 000 Kč



Výše podpory: Výše podpory na FV systém se odvíjí od parametrů systému, rozhodující je zejména instalovaný výkon a kapacita akumulace. Majitelé rodinných domů mohou dosáhnout na dotaci až 200 tis. Kč, v případě realizace v Moravskoslezském, Ústeckém nebo Karlovarském kraji až 220 tisíc korun.



Vyčleněná částka

V nových výzvách spuštěných v říjnu je k dispozici 11 miliard korun z Národního plánu obnovy a příjem žádostí běží do do 30. 6. 2025 nebo do vyčerpání alokace. Do roku 2030 počítá ministerstvo životního prostředí se zapojením dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu. Celkem tak bude program v následující dekádě disponovat částkou minimálně 39 miliard korun.

Zdroj: MŽP ČR