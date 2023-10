V podstatě není rok, aby se neurodilo jablek, hrušek a švestek – tradičního českého ovoce, které umí být levnou zásobárnou vitamínů nejen v sezoně, ale po celý rok. Jakkoliv zakonzervované ovoce, zelenina či houby jsou pokladem ve spíži zejména v zimě. Přebytky, které jsme nestihli zavařit, zamrazit, případně odvézt do lihovaru, můžeme usušit. Naše babičky k tomu využívaly kamna a slunce, my můžeme sáhnout po sušičkách ovoce.

Teplo trouby nebo sušičky uchová na zimu spoustu vitamínů. | Foto: Shutterstock

Polosušená rajčata jsou voňavá a šťavnatá, jejich příprava potřebuje trochu cviku:

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Zásady při sušení jídla na slunci

* Jak na sušení v troubě

* Jak použít elektrickou sušičku

* Tipy pro dobré sušení

Sušení na slunci vyžaduje trpělivost a opravdu krásné počasí. Ať už to děláte uvnitř, nebo venku na dvoře, případně na balkoně, vždy potřebujete několik slunečných dnů, přímé slunce a nízkou relativní vlhkost prostředí. Nejvhodnější je samozřejmě suché, horké počasí. Možná si to vyžádá trochu experimentování v závislosti na druhu potraviny, kterou sušíte, a na konkrétních podmínkách, ale jinak je to celkem jednoduché.

Inspirací vám může být známá italská pochoutka – sluncem sušená rajčata. Je jasné, že síla slunce je v Itálii nepoměrně větší než u nás, ale za vyzkoušení to stojí.

Jaké dodžet zásady při sušení jídla na slunci:

Zdražování jídla, energií i věcí běžné potřeby trápí obyvatele České republiky. Jak ušetřit? Inspirujte se nápady našich babiček, které věděly, jak neplýtvat a uměly vše dobře využít.Zdroj: Deník

Ovoce nebo zeleninu rozložte rovnoměrně na plech

Plech dejte na slunné místo v bytě nebo venku a zakryjte gázou, aby na ovoce nebo zeleninu nesedal hmyz.

Jednou denně ovoce a zeleninu na plechu obraťte. Přes noc nenechávejte plech venku, aby na něj nepadala rosa a nedostala se k němu zvířata.

Podstatou úspěchu je suché, slunné počasí. V opačném případě se potravina zkazí dříve, než se vysuší. Tímto postupem se velmi dobře suší například jablka, hrušky, meruňky a právě rajčata. Díky slunečním paprskům v nich přirozené sacharidy zhoustnou a produkty budou sladší. Podobně můžete sušit ovoce i na radiátoru nebo na krbu – rozložte ho na plech nebo vhodnou podložku a sušte.



Jak na sušení v troubě

Trouba musí být zapnutá několik hodin, což je energeticky náročné. Výhodnější je trouba s cirkulací vzduchu, není to však nutné. Na sušení menšího množství potravin stačí menší elektrická trouba. Pro začátek nabízíme několik základních tipů.

1. Troubu nastavte na nejnižší teplotu. V horkovzdušné s ventilátorem to bude 30 až 40 °C. Při tzv. šetrném sušení na 30 až 50 °C zůstane v ovoci víc živin.

2. Ovoce nebo zeleninu rovnoměrně rozložte na plech. Vzduch bude lépe proudit, když je rozložíte na mřížku nebo na pečicí papír.

3. Když jsou kousky ovoce nebo zeleniny trochu větší, můžete je rozložit přímo na rošt.

4. U horkovzdušné trouby mohou zůstat dvířka zavřená, cirkulaci vzduchu zajišťuje ventilátor. Jinak nechte dvířka pootevřená, aby mohla odcházet vlhkost.

5. Čas sušení záleží na potravině. Může to trvat až 20 hodin.

Jak použít elektrickou sušičku

„Ještě před pár lety jsem považovala sušičku ovoce za další zbytečný krám do baráku,“ napsala do recenzí na webu jednoho z internetových prodejců domácích spotřebičů Alena S. „Přesvědčil mě až letošní houbový rok – tolik hub bych jinak neusušila. Sušička je super záležitost, dělám v ní i křížaly a rajčata."

Sušení nejrůznějších plodů či masa patří k nejstarším způsobům uchovávání potravin. A také k nejzdravějším. Důvod, proč sušení ovoce, zeleniny, hub či masa slaví velký návrat, souvisí i s trendem zdravé výživy. Takto zpracované potraviny si zachovávají vysoký obsah vitaminů, stopových prvků a minerálů (až kolem 80 procent z původního množství), a to bez použití chemie.

Sušička ovoce spotřebuje méně elektrické energie než elektrická trouba. Je to dlouhodobá investice, kvalitní přístroj stojí i několik tisíc korun. Pokud si sušičku nemůžete dovolit, zkuste se na ni složit s podobně smýšlejícími známými a podle potřeby si ji půjčovat.

Před pořízením se poraďte s odborníky nebo se podívejte na spotřebitelské testy. Ty vám napoví nejvíce. „Kromě velikosti a designu se sušičky liší řadou parametrů,“ píše například web iReceptář.

„Velmi důležitá je možnost nastavení teploty a zadní ventilátor. Ten napomáhá rovnoměrnému vysoušení, aniž by bylo nutné posouvat jednotlivá síta a střídat tak jejich umístění. Kvalitní sušičky proto využívají sušicí systémy s horizontálním prouděním vzduchu a nastavitelný termostat,“ informuje dále iReceptář s tím, že pokud jde o nastavení teploty, měli byste mít možnost vybrat si aspoň ze tří stupňů intenzity sušení, případně mít provedení s termostatem. Ten se nastavuje zpravidla v rozpětí přibližně od 30 do 70°C.

U jednotlivých výrobků je také často hodnocení uživatelů. I z toho se dá vycházet. A hledejte sušičku bez plastů – ať už jde o podnosy, nebo celý vnitřek. Mohou být sice vyrobené z polypropylenu nebo akrylátů, které jsou poměrně stabilní, ale raději se jim vyhněte.

Tipy pro dobré sušení

Při sušení ovoce a zeleniny se opravdu výborně zachovají živiny a v domácích podmínkách se dá efektivně dělat třemi způsoby: na slunci, v troubě nebo elektrické sušičce potravin. Všechny tři způsoby sušení lze vykonávat i bez plastů, což je další bonus zejména pro ty ekologicky uvědomělé. Bez ohledu na to, který způsob sušení si vyberete, při přípravě a uskladnění je potřebné dodržet určité zásady.

Ovoce a zeleninu, kterou chcete sušit, je potřeba nejdříve důkladně umýt a nakrájet. Šťavnaté ovoce rozpulte nebo rozčtvrťte a zeleninu nakrájejte na tenké plátky.

Zelenina je méně kyselá, proto se ve větších kusech snáz kazí. Nakrájené kousky by měly být menší a přibližně stejně velké, aby se sušily rovnoměrně rychle.

Na zablokování enzymů, které jsou při uskladnění příčinou kažení, poslouží blanšírování. Je to speciální tepelná úprava zeleniny a ovoce, při které se plody krátce povaří několik sekund až minut (podle velikosti) a potom se ponoří do ledové vody. Zachovají si tak víc chuti, barvy, vitaminů a svěžesti.

Při sušení ovoce se doporučuje nepřekročit teplotu 42 °C, ovoce si tak zachová víc výživných látek.

Když už je potravina usušená, uložte ji do sklenice nebo nerezové nádoby. Nemusíte ji ukládat do mrazničky.

Sušené ovoce vždy skladujte ve tmě a suchu, v dobře uzavřených nádobách. Milují ho totiž potravinoví moli a do otevřených sáčků, krabiček a neuzavřených nádob se dostanou skutečně snadno.

Pokud chcete předejít zhnědnutí některých druhů ovoce (jablek, hrušek nebo meruněk), před sušením namočte nakrájené řezy do směsi připravené z 250 ml vody a 1 lžíce citrónové šťávy. Kousky ovoce pak nechte chvíli okapat a můžete rovnou sušit. Ovoce ošetřené tímto roztokem zůstane v průběhu sušení světlé a nezhnědne ani během skladování.