Easy Rider německého střihu: Užít sex a vyčůrat se do Baltu

Projet Německo, užít sex, sjet kopec po zadním kole a vyčurat se do Baltu. Takový plán mají hrdinové německé road movie s přiléhavým názvem 25 km/h. Zdá se to jako protimluv, ale německá komedie, jež vstupuje do kin, je vtipná. Díky svižnému scénáři, břitkým dialogům i zdařilému castingu. Čtyřicátníci Christian a Georg jsou bratři, kteří na klikatých cestách (a to doslova) hledají ztracené vzpomínky na společné mládí a klíč ke změně svých životů.

Na cestě. Christian (Lars Eidinger) a Georg (Bjarne Mädel) míří rychlostí 25 kilometrů v hodině za svobodou i sami za sebou. | Foto: AČFK