Kmotr, Mafiáni, Zjizvená tvář, Casino. A teď Irčan. Vybranou sešlost mafiánských filmů doplnil očekávaný opus Martina Scorseseho, jenž našel důstojný prostor na Netflixu.

Není náhoda, že se příběhu ujal právě Scorsese režisér, který je při vší úctě k De Palmovi či Tarantinovi nejlepším vypravěčem gangsterek.

Utajené vraždy

Předlohou je kniha I Heard You Paint Houses (2004), kterou s gangsterem a odborovým funkcionářem Frankem Sheeranem sepsal právník Charles Brandt. Sheeran (mimochodem možná příbuzný zpěváka Eda Sheerana) zabil přes dvacet lidí a v knize se po letech přiznal ke dvěma tajeným vraždám, včetně odboráře Hoffy.

Pro sedmasedmdesátiletého Martina Scorseseho je Irčan důstojným završením série gangsterek, kde lze číst odkazy na jeho Mafiány či Taxikáře, ale i noblesní poctu velikánům žánru (mimo jiné obsazením), třeba Kmotrovi.

Frankova temná kariéra zabijáka, který „jen“ poslouchá rozkazy, musela režiséra provokovat. Irčan není typický gangster, jenž tahá za nitky klíčových figur. S takřka autistickým chováním prochází životem plným vražd, jenž začíná u válečných zločinů v Itálii a končí službou mafii. Míru brutality neřeší, když někdo vyčiní jeho dceři, jde a za její vyděšené účasti dotyčného zmlátí. Střet dvojí loajality, do nějž se časem dostane, zvládá s neproniknutelným výrazem a De Niro ho hraje výtečně.

Podívejte se na oficiální trailer k filmu:

V protikladu k němu stojí živelný Hoffa v bravurním podání Pacina, působící jako neřízená, samolibá střela, a tato kombinace charakterů filmu dobře slouží. Jejich stárnutí je věrohodné, ostatně digitální omlazení bylo jednou z nejdražších položek. Skvělé jsou i další výkony, za všechny alespoň režisérův dvorní „mafián“ Joe Pesci.

Svědomí a bilance

Scorsesemu dal Frank šanci rozehrát i další klíčové motivy, jež působivě strukturuje. Třeba jak tenká je hranice mezi poslušností a odpovědností za vlastní činy. Nebo svědomí a bilance ve stáří, jež ve své nemohoucnosti přináší hořké sebereflexe. Například v rodinných vztazích. Tahle kapitola, kterou se běžně tvůrci gangsterek nezatěžují, je asi nejsilnější.

Režisér všechny roviny dohrává s parádou. Včetně Frankova konce, kdy padá doma s holemi a v domově seniorů prosí o otevřené dveře na chodbu. Co kdyby…

Ne že by Irčan nutně musel mít téměř čtyři hodiny. Ale neberte to, když je producent tak velkorysý. A i když je k vi-dění jen na internetové televizi Netflix, nedostupný je jen zdánlivě. Měsíční poplatek mezi 200 až 300 korunami není nic, co by diváka zatížilo. Stojí to za to.

Hodnocení Deníku: 80 %