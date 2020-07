Sedm pilířů tvoří osobnost dobré ženy a hospodyňky mimo jiné skromnost, pracovitost a odolnost vůči alkoholu. Alespoň podle autora a režiséra Martina Provosta, francouzského herce, který se na sklonku 90. let vrhl na režii. V našich kinech jsme mohli vidět jeho snímky Polibek od Beatrice nebo Séraphine.

Nekázeň se trestá

Příběh aktuální komedie se odehrává v 60. letech minulého století na francouzském maloměstě, v privátní rodinné škole, kde se dívky učí „jak být dobrou ženou“. Vede ji rázná Paulette s postarším manželem za pomoci švagrové Gilberte a jeptišky Marie-Thérèse.

Panují tu striktní poměry, vylučující jakoukoli nekázeň, a není divu, že mladičké svěřenkyně z toho dvakrát nejásají. Ve společnosti to ale kvasí a obroda je na dohled.

Těžko říct, proč si šedesátiletý Provost vybral právě tohle téma, zda kvůli vlastní nefunkční domácnosti, lekci ženám či autorskému rozmaru. Možná si to neujasnil ani on sám. Jak ve scénáři, tak v režii si nepočíná právě nejobratněji. Skáče od jednoho k druhému nastolí poměry ve škole, kde si hraje spíš s jednotlivými situacemi a ženskými charaktery než pevně vystavěným příběhem, pak sklouzne k románku a proměně spořádané ředitelky, přidá televizní soutěž a skončí muzikálovým číslem, do nějž zamíchá motiv známé pařížské studentské rebelie.

Filmová huspenina

Některé situační gagy z prostředí školy působí mile a vtipně, jiné baví méně. Obecně se Provostovi pointy nedaří, takže humoru je tu na žánr komedie povážlivě málo a jistí ho spíše samotné herečky svými výkony. Vaření téhle huspeniny o oddaných manželkách a úskalí tradičních rodinných modelů se táhne, takže stopáž 110 minut je vskutku na hraně únosnosti.

Děkovat může režisér dvěma protagonistkám. Yolandě Moreau v roli nemotorné kuchařky Gilberte a především Juliette Binoche, která si svou ředitelku vychutnala ve všech odstínech. Od komisní dámy v kostýmku trpně podstupující manželskou povinnost pod peřinou až po rozevlátou a zamilovanou ženu plnou přehmatů. Hlavně díky ní si lze tenhle letní mišmaš trochu užít.

Hodnocení Deníku: 50 procent