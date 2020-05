Cokoli spojené s Čínou se momentálně kvůli pandemii ocitá na pranýři, něžný americko-čínský snímek Malá lež ale pojem „čínský“ záslužně (alespoň na poli kinematografie) rehabilituje. Díky jeho autorce, režisérce a pianistce v jedné osobě Lulu Wang, které je sedmatřicet a která natočila teprve svůj druhý celovečerní film. A dobrý.

Reálný příběh

Má dvě přednosti. Jednak základ v reálné události, jednak je navzdory vážné nemoci jedné z ústředních postav vyprávěn s příkladnou lehkostí. Babičce, žijící po smrti manžela v osamění v čínské metropoli, diagnostikují lékaři zhoubný nádor. Její sestra se ale se souhlasem rodiny rozhodne to veselé staré paní zamlčet. Zbývá jí pár měsíců, a tak se příbuzní, žijící už dlouho v Americe, vydají do Číny. Jak to ale babičce vysvětlit, když se neviděli čtvrt století? Tož se ohlásí fiktivní svatba…

Babiččiny dospělé děti to chápou jako jediné správné řešení, nejmladší generace je ale na pochybách. Nejvíc se bouří Billi, kterou rodiče přivezli do USA jako malou holku, a která babičku miluje mimo jiné proto, že s ní má spojené „nejkrásnější vzpomínky na dětství“. Krom toho je pro ni jako pro svobodomyslnou Američanku čínská přetvářka silné sousto.

Lulu Wang čerpala z vlastní zkušenosti, ostatně v závěrečných titulcích se dozvíme, jak vše dopadlo. Rodačka z Pekingu studovala hudbu a literaturu v Bostonu a evidentně má i dar psát dobré dialogy a režírovat. Navíc díky životní zkušenosti skvěle trefila rozdíly mezi čínskou a americkou kulturou i způsobem života a ještě se nad nimi umí laskavě pousmát.

Rodinné hovory

Nabízí roztomilé situační gagy a dialogy, pohrávající si občas se známým „ztraceno v překladu“. Čínsko-americké hovory u rodinného stolu, kde se rychle zamlouvají kolize či osobní problémy, také nemají chybu. „A co tvá hra na klavír, Billi?“ snaží se strýc o neutrální konverzaci, kterou oslovená utne: „Už nehraju!“ Babička, před níž se musí mluvit maximálně o po-časí, se znepokojeně zajímá o zdraví bližních, kteří blednou a házejí kradmé pohledy, neboť se jim dohodnutá „malá lež“ špatně skrývá.

Do milého nadhledu se při tom autorce vešly i vážné a dojemné chvíle (například při loučení), svědčící o tom, jak citlivý je pro většinu aktérů dotek rodné země i tradice a kolik lásky a objetí, hlavně těm nejmladším, v životě chybí. Skladba Leonarda Cohena Come Healing o kříži, který člověk nechává za sebou, a uzdravení duše i těla mluví ve finále za vše.

Není divu, že se film dostal mezi desítku titulů roku a že herečka a rapperka Awkwafina získala za roli Billi Zlatý globus. Chválu si ale zaslouží i protagonistka babičky, sedmasedmdesátiletá Shuzhen Zhao.

Hodnocení Deníku: 80 %