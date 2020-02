Krásně starosvětský, výpravný i vtipný. Takový je film Malé ženy, který právě vstupuje do kin. V mnohém je překvapivě současný.

Emma Watson, Florence Pugh, Saoirse Ronan a Eliza Scanlen ve filmu Malé ženy | Foto: Falcon

Pokud je hlavní postavou dívka, ať se do konce knížky vdá! Tak zní podmínka vydavatele, jemuž zkraje filmu nabízí Jo March první stránky svého románu. Scéna skvěle předznamená dobu, do níž je příběh situován. I předsudky, s nimiž se tehdejší společnost na ženy dívala. Tvůrčí ambice? Nepřichází v úvahu. Sňatek a rodina, tím to hasne.