Psal se rok 1982 a v kinosálech startoval pouť jeden z nejvíce kasovních akčních hrdinů Rambo. Námětem pro film Teda Kotcheffa byla kniha spisovatele Davida Morrela Rambo: First Blood a na scénáři spolupracoval i hlavní protagonista Sylvester Stallone. Ten dal ostatně k filmu impuls. Po 37 letech máme v kinech cosi jako epilog odkazující právě k filmu prvnímu. Rambo: Poslední krev.

Zesláblý veterán

Vietnamský veterán tak jako jeho představitel zestárl. V Cannes, kde se promítaly první ukázky, třiasedmdesátiletý herec přiznal, že ho akční scény vysílily. Časy, kdy John Rambo padal ze skal do peřejí a vyhazoval do vzduchu, co se dalo od trafostanice po benzínku jsou pryč.

Pravda, krátkou vzpomínku na ně si herec dopřál alespoň ve finále Poslední krve. S výzbrojí, kterou běžní hospodáři na farmě (kde se usadil) nedisponují. Lukem a šípy počínaje, samopaly a opakovací puškou konče. Za takovou reklamu by se nemusela stydět ani americká zbrojovka.

Stručně k ději dá-li se tak předložená směs klišé nazvat. Rambo tráví seniorské chvíle na arizonském ranči, odkud navzdory zákazu uteče jeho chráněnka do Mexika, aby poznala svého otce. Padne do rukou pasáků drogových bossů a její osud je zpečetěn. Rambo se rozzlobí, odveze ji zpět a naštve bossy. Opevní se na ranči, z nějž udělá de facto minové pole, a čeká návštěvu. Pak už jen lítají třísky, kusy země, kamenů a proudy krve. Bohužel ne poslední ačkoli to titul slibuje.

Po pravdě, mnoho z jiskrného vietnamského veterána nezbylo. Přišel o kštici, zato přibylo vrásek a šejdrem posazené oko což do tváře hrdiny zjevně nevepsali autoři, nýbrž hříšný hollywoodský život. Po většinu času chmur-ně hledí za obzor, vede v sedle dialog s půvabnou chráněnkou a nimrá se v neklidném nitru. „Válku mám věčně v hlavě. Nejde vypnout,“ trousí moudra někdejší rebel, zatímco ho schovanka než se z ní stane namísto studentky padlý anděl školí v tom, že tradiční dopisy se už nepíšou.

Proč?

Sem tam rozčilují autoři nelogičnostmi, třeba proč John vpadne doprostřed bandy pasáků a nechá se zmasakrovat? Proč je dívčin otec takový hajzl, až se mu jeho řeč nedá věřit? Proč tu za každou cenu musí statovat (samozřejmě nezávislá) novinářka, když posléze vypadne z příběhu? A proč naštvaná partička postupně naskáče do Rambovy podzemní chodby, kde to nezná, a je evidentní, že jde o past? Tak natvrdlí pasáci zase nejsou. Zvlášť když pocházejí z Mexika.

Slibovaná akční řež a pomsta přicházejí až v samém finále. Dost se na ně fanoušek rambovské série, znuděný už posté na plátně vylíčenou realitou mexických kartelů, načeká. Je dobrá, Rambo ji koření hudbou z přenosného přehrávače, ale uteče jako nic, člověk si ji skoro neužije. Špatný režijní timing.

Pro ty, kteří by si rádi vydechli, že sága má tečku, je tu špatná zpráva. V přípravách je totiž New Blood nová krev. Hádejte čí.

Hodnocení Deníku: 50 %