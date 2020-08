Scénář k filmu napsal autor obou Špindlů Jaroslav Sauer, přísun trapností je tudíž zaručen. Trochu to zkraje vázlo, neboť film nejprve roztočil Tomáš Svoboda, poté se ho ujal Jiří Diarmaid Novák. Nakonec ale tenhle „dáreček“ přece jen do kin doputoval. A jaký je?

Tvůrci neomylně vsadili na na to nejnudnější téma, k němuž se autoři čas od času uchylují v pošetilé představě, že to ještě publikum baví. A to zní: štěstí není v penězích, nýbrž – považte-, v lásce.

Buran a blondýna

V centru pozornosti je manželský pár, který sužují následující potíže: nezaměstnanost (pro jistotu u obou), dluhy, návštěvy exekutora a pohrdání okolí i příbuzných. Ani v postavách se autorské invence nedočkáme. Čenda je obligátní venkovský buran, manželka Jana roztržitá a jednoduchá blondýna.

Nezáviděníhodnou situaci manželů změní loterijní tiket, který dvojka vyfasuje v kostele, navrch požehnaný místním farářem (!). Samozřejmě vyhraje, vybere nemístnou sumu peněz, poplatí dluhy a vyrazí – kam jinam než do šumu velkoměsta.

Děj prakticky neexistuje, zato je tu přehlídka zážitků, jakou najdete na každém druhém reklamním webu gastronomické a adrenalinové zábavy. Jízda limuzínou, wellness, luxusní hotel i restaurace, simulátor volného pádu… Samozřejmě s patřičnými značkami, čili další bezduchá úlitba sponzorům.

Tím vším dvojice prochází nedotčena inteligencí a s infantilně udiveným výrazem a padají otázky a odpovědi asi tohoto typu: „Jak to vydržíte bez televize?“„ Jé, co to je?“ „To je vůně nového auta.“ Ťuká si sklenkami s osvíceným Pražským Hradem za zády a konejšivě se oslovuje: „Ty jsi čumák.“

Bez humoru

Cesta čumáků k titulnímu štěstí se zkrátka naplňuje banálním, kýčovitým a k uzoufání nudným způsobem. Nad lecčím by člověk mávl rukou, kdyby mu tvůrci dopřáli alespoň občas úlevný smích. Humor se ale jaksi až na dvě tři kratičké výjimky do této trapné pohádky o lásce v chudobě, jež je nade vše, nevešel. A to se komediálně nadaná Petra Hřebíčková i Karel Zima poměrně dost snažili.

Celá tahle povedená reklamní štrapáce, kde si alespoň Jaroslava Pokorná či David Novotný drží svou laťku, trvá bezmála sto minut. To je skoro trestuhodné.

Hodnocení Deníku: 30 procent