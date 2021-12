Pustit se do naší nejoblíbenější pohádky, to chtělo opravdu kuráž. Protože ať už by byla jakákoli, nevyhne se přísnému srovnání. A to nevyznívá pro její tvůrce (režie Cecilie A. Mosli) nejlépe. Upřímně - mediálně propíraný polibek dvou princových kumpánů je to nejmenší, co tu člověka rozčiluje.