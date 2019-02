O důležitý krok blíž k získání třiceti milionů potřebných na pořízení a instalaci techniky zabezpečující stabilní prostředí pro Slovanskou Epopej je Moravský Krumlov. Krajští zastupitelé podpořili dotaci deset milionů pro město. Pokud Krumlov získá požadované záruky.

Představitelé kraje chtějí totiž mít jistotu, že dvacet monumentálních pláten Alfonse Muchy na krumlovském zámku vydrží delší dobu. „Chceme mít jistotu, že Epopej zůstane na Moravě pět a více let, aby se finanční injekce pro Moravský Krumlov zúročila. Udělám maximum pro to, aby se Epopej do Krumlova vrátila a znovu lákala domácí i zahraniční návštěvníky,“ uvedl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek.