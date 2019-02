Celkově budou mít k dispozici sto kol na devíti stálých stanovištích. Dále budou i virtuální stanoviště.

"Jsme prvním městem v republice, které bude mít sdílená kola prostřednictvím společnosti nextbike. Oficiální představení projektu se uskuteční ve čtvrtek 28. února, naostro se to rozjede o den později," komentoval primátor František Jura.

Na celý den za 150 korun

Další podrobnosti o projektu doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

„Virtuální stanoviště jsou vlastně naše stojany, tedy městský mobiliář, kam bude možno zapůjčená kola odložit. Devět stojanů pak umístí na své náklady firma nextbike, která sdílení kol zajišťuje. V rámci pilotního projektu bude prvních patnáct minut zapůjčení kola zdarma, dále patnáct korun za každou započatou půlhodinu,“ uvedl Jiří Pospíšil.

Celodenní půjčení vyjde na sto padesát korun.

Zkušenosti ze zahraničí

Pro společnost nextbike to bude první bikesharingový projekt v České republice, ačkoliv sdílená kola již úspěšně provozuje ve více než dvou stovkách měst po celém světě.

„Velice se těšíme na náš první projekt v Prostějově a doufáme, že si lidé budou užívat jízdu na našich kolech, která jsou vyráběná v České republice,“ říká Tomáš Karpov, výkonný ředitel nextbike Czech Republic.

Uživatelé se mohou informovat na služby sdílených kol v Prostějově na stránkách nextbike Czech Republic včetně možnosti stáhnout si příslušnou aplikaci do mobilu: https://nextbikeczech.com/cs/prostejov/

Společnost nextbike zprovoznila pro uživatele služby sdílená kola v Prostějově speciální webovou stránku se všemi informacemi včetně možnosti stáhnout si příslušnou aplikaci do mobilu.

Oficiální představení projektu veřejnosti se uskuteční ve čtvrtek 28. února od 16 hodin před prostějovskou radnicí.





Místa, kde budou nové stojany pro sdílení kol rozmístěny:

1) ulice Mathonova, u autobusových zastávek,

2) ulice Janáčkova, u autobusového nádraží,

3) ulice Kojetínská, u autobusové zastávky,

4) na nám. T. G. Masaryka, před domem č. 125/15,

5) ulice Plumlovská, u Penny marketu,

6) ulice Janáčkova, naproti vlakovému nádraží,

7) ulice Kralická, naproti vjezdu do areálu společnosti Windmöller & Hölscher Czech s.r.o.,

8) ulice Melantrichova, u hlavního vchodu do základní školy,

9) ulice E. Valenty, u hlavního vchodu do základní školy.