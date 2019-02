Skutečné události, skuteční operátoři a záchranáři. To bude série krátkých dokumentů, které ve spolupráci s ostatními složkami připravuje Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Pořad bude ukazovat práci operátorů linky 112 i ostatních operačních středisek všech základních složek integrovaného záchranného systému a také práci záchranářů u vybraných událostí.

Cílem série dokumentů je veřejnosti co nejvíce a co nejpřesněji přiblížit, jak práce operátorů a záchranářů vypadá. „Voláním na tísňovou linku to vždy začíná. Přichází prosba o pomoc, jen málokdy je dostatek informací, co přesně se na místě děje,“ informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Operátoři tísňových linek podle jeho slov musí doslova ve vteřině rozhodnout, jak dál postupovat.