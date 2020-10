Před 150 lety přijel do Mostu první vlak a začala doba uhelná

Ve čtvrtek 8. října uplyne přesně 150 let od významné události, která předznamenala další vývoj Mostecka. Tehdy, 8. 10. 1870, městem Most projel první vlak do Chomutova. Byla tak zahájena železniční doprava na posledním úseku Ústecko-teplické dráhy z Duchcova.

Slavnostní příjezd prvního vlaku do Mostu 8. října 1870 zachytil malíř H. Loss | Foto: Oblastní muzeum a galerie v Mostě