Z prozatím nezjištěných příčin začal praskat jeho dvougenerační dům v Nové ulici. Do druhého dne z něj zbyla jen hromada suti. „Byli jsme doma, když vyběhly děti a začaly křičet, že hoří barák. Za nimi běžela manželka a říkala: nehoří, trhají se zdi. Hned na to se do příkopu vyvalil kus zdi. Manželka hned volala hasiče a zabezpečili jsme chodník, aby se zeď nevyvalila do silnice, to bylo hrozné,“ popsal průběh neštěstí Milan Šír, který v domě bydlel s manželkou a dvěma dětmi. Přízemí obývala jeho tchyně. Stačili si vzít jen doklady. Díky práci přivolaných hasičů se později podařilo zachránit i další osobní věci.

Statik, který zasahoval na místě, nakonec nařídil destrukci domu, hrozilo totiž jeho zřícení do ulice. „Byla to přes 100 let stará budova. My jsme ji koupili asi před osmi lety, kdy jsme začali s rekonstrukcí. Vyměnili jsme rozvody, udělali nové podlahy. Před pěti lety jsme koupili nový kotel a letos jsme chtěli završit opravu novou fasádou, okapy a hromosvody. Chtěli jsme mít bezpečný, opravený dům pro rodinu. Místo toho jsme ale přišli o všechno,“ řekl Deníku Milan Šír.

Důvod, proč rodinný dům začal praskat a následně se zřítila jedna ze zdí, je zatím nejasný. Na domě ale nedávno pracovala stavební firma.

„Advokát té firmy se nám zatím neozval, i když nám to bylo přislíbeno. Musíme počkat, až se vyšetří, co se vlastně stalo. Dům jsme měli pojištěný, chtěli jsme si být jistí, že pokud by se něco stalo, budeme krytí. Chybí nám doplatit 1,6 milionu hypotéky,“ vysvětlil Šír.

Hned po zveřejnění události se začali ozývat lidé a nabízeli pomoc. „Nikdy jsme se nechtěli dostat do situace, kdy budeme závislí na pomoci od jiných. Každá pomoc je ale pro nás v současné situaci přínosem. Sousedé přišli hned na pomoc, i ti, které neznáme. Začali nám nosit věci. Jedni sousedi nás nechali u sebe přespávat, další nám nabídli dlouhodobé bydlení. Další přišli pomáhat s odklízením věcí,“ řekl s dojetím Šír, který se díky solidaritě sousedů přestěhoval do domu jen pár metrů od místa, kde původně bydlel.

„Je skvělé, že tady ta možnost byla. Máme tu zvířata a zázemí. Děti tu chodí do školky. Kdybychom se museli přestěhovat do náhradního bydlení na druhou stranu města, bylo by to pro nás logisticky dost náročné,“ uvedl Milan Šír a poprosil ty, kteří nabízejí fyzickou pomoc, aby vyčkali, až bude jasné, že se může začít s odklízením sutin. „ V případě, že bychom museli na vlastí náklady odklízet zřícený dům, by pro nás největší pomoc byl finanční příspěvek na transparentní účet 123-2588860237/0100,“ nasměroval Šír lidi, kteří nabízejí finanční pomoc jeho rodině.

Podobně k neštěstí přistupuje i jeho tchyně Hana Kočová, která bydlela v přízemí domu. „Lidi jsou ohromně solidární. O tom, že máme skvělé sousedy, jsme věděli, už když jsme se sem nastěhovali. Teď se to jenom potvrdilo,“ řekla Deníku.