MPM v Polici nad Metují se může pyšnit unikátní sbírkou papírových modelů, která nejspíš nemá nikde obdoby. Tato unikátnost před časem získala ještě větší náskok před světem díky daru rodiny modeláře z Prahy.

„Takovýchto krabic jsme dostali 36,“ dívá se ředitel Muzea papírových modelů Pavel Frydrych na krabici od banánů, ze které trčí křídla a trupy letadel různých druhů, barev a velikostí. „Jsou to modely z pozůstalosti po Václavu Šnoblovi, přivezl nám je jeho vnuk. Těch modelů je celkem 5469 kusů,“ přidává těžko uvěřitelné číslo.

Některé modely jsou naprosto neuvěřitelné. „Tak například tenhle stroj,“ bere do dlaně podivný letoun se zakřivenými křídly, „nikdy ve skutečnosti nelétal. Vznikl jen jako prototyp a my ho tu máme v papírové 3D podobě,“ říká Frydrych o stroji, který by klidně mohl účinkovat v seriálu Star Wars.

5469 modelů letadel,

36 krabic od banánů napěchovaných až po okraj,

48 let modelářské práce,

2,2 modelu týdně

První papírový model letadla vlastní konstrukce vznikl v modelářské dílně Václava Šnobla bezmála před neuvěřitelným půl stoletím. K tomu, aby ho vymyslel a slepil mu – s trochou nadsázky – stačila jen publikace „Papírové letiště“ s univerzálními návody a chuť se pustit do něčeho nového. Během pár dní vznikl model letadla Blohm-Voos BV 40 a když se podařil jeden, tak proč nezkusit další. A potom další. A další…

„A kdybych měl použít slovo další u každého modelu letadla, který vymyslel a slepil, musel bych to slovo vyslovit téměř pět a půl tisíckrát,“ připomíná s úsměvem ředitel muzea, že za 48 let své modelářské práce Václav Šnobl vytvořil 5469 modelů. „A tady v těch dvou sešitcích, je seznam všech letadel, která jsou v těch krabicích uloženy,“ ukazuje deníček modeláře, kam si zapisoval každý svůj slepený počin.

Neuvěřitelná sbírka

Najednou byla na světě zcela neuvěřitelná sbírka modelů letadel celého světa. Dokonce i těch, jejichž vývoj se zastavil v rámci testování a světlo světa nespatřilo víc jak jeden, dva prototypy. Čistě statisticky to vychází na 2,2 modelu týdně od roku 1965 do roku 2013. Přes prázdniny, Vánoce, dovolenou, nemoci…

Nyní modely čeká před instalací kontrola, popřípadě oprava a oprášení, protože věk se na některých podepsal. Nyní modely procházejí před uložením do depozitu procesem třídění, popřípadě oprav.

„Pomáháme jim vrátit se do kondice, protože přece jen se u některých za půl století projevil věk a převoz k nám do muzea k jejich dokonalosti také moc nepřispěl,“ dodává Frydrych, a prozrazuje, že pro letošní sezónu představí MPM alespoň pár kousků. „Půjde o jakousi malou ochutnávku. Tuhle unikátní kolekci si nechceme nechat jen pro sebe, a plánujeme potěšit oko návštěvníka. Proto na jaro příštího roku plánujeme výstavu modelů letadel,“ uzavírá.