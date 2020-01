Mši svatou za ně v dolněmčanském chrámu odsloužil P. Petr Hofírek.

U slavnostního okamžiku se sešla celá početná rodina. Přání pevného zdraví a dalších let společného života si manželé Dufkovi vyslechli od své dcery, syna, pěti vnuků i sedmi pravnuků.

Jak říkáme výročí svatby:



- zlatá svatba – 50 let

- smaragdová svatba – 55 let

- diamantová svatba – 60 let

- platinová svatba – 70 let