77plus1: Optimistický malíř, dobrodružná zubařka i robotický pomocník z gymnázia

Rozhovor s malířem jižní Moravy Antonínem Vojtkem na mě působil jako pohlazení. Zazněly v něm třeba tyto věty: „Prosazuji krásu, laskavost a něhu. Nikoho nehanit, nebýt zapšklý, nevraživý a nezávidět. Získal jsem od maminky pokoru a s věkem životní nadhled. To je podstatné. Ať mě potkaly jakékoli trable, vždy jsem je přijal. Přát, dávat a rozdávat radost. To je přece smysl života.“ Malíř to jen neříká, ale skutečně žije, možná proto působí ve svých devadesáti letech neuvěřitelně vitálně, mladistvě a opravdu šťastně. Krásné jsou i jeho obrazy, takže je skvělé, že s prací rozhodně nekončí a letos chystá nejméně pět výstav.

