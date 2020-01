Zatímco na jeho větvích si tradičně pochutnají zvířata z pražské zoologické zahrady, dřevo využijí do posledního kousku brněnští truhláři, kteří z něj již podruhé vyrobí originální stoly. Nejméně polovinu výtěžku z jejich prodeje navíc věnuje truhlářská dílna na výsadbu nových vzrostlých stromů.

„Již jsme vysadili pět vzrostlých lip a javorů v areálu nemocnice v Městci Králové nebo čtyřmetrovou jedli v Řeporyjích. Na jaře roku 2020 nás čeká vysazení dalších 25 stromů,“ prohlásil Petr Vlk, ředitel firmy Wood & Resin a jeden z tvůrců stolů z masivního smrkového dřeva.

Stoly se lvem

Příběh nejznámějšího vánočního stromu v Česku zaujal i umělce Marka Číhala. „Moc se mi líbí, jak pokračuje jejich život v nových vzrostlých stromech, které budou povzbuzením a osvěžením všem lidem,“ uvedl Číhal, který se bude na výrobě stolů podílet tím, že na jejich horní desky namaluje specificky pojatého českého lva.

Kresba do dřeva je pro Číhala novinkou. Absolvent AVU v ateliéru Vladimíra Skrepla již dříve pracoval s kresbou v interiérech, konkrétně do betonu. Nový materiál je tak podle jeho slov jeho osobní výzvou. Autorská kresba se bude do dřeva vyřezávat pomocí CNC strojů nebo bude na desku kreslit Číhal ručně. Metoda bude přizpůsobena stavu dřeva, uvedla agrntura ČTK.

Stejně jako loni si i letos budou moci zájemci koupit všechny výrobky s předstihem v dražbě. Dostanou je ale až po několika měsících, poté co dřevo dokonale vyschne.

„Naše myšlenka je jednoduchá. Byla by velká škoda, aby tak krásné dřevo z vánočního stromu, který měsíc obdivovaly statisíce lidí, skončilo bez užitku. Rozhodli jsme se dát mu novou tvář a vdechnout mu nový život,“ dodal Vlk.