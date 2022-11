Na Staroměstském náměstí se v sobotu 26. listopadu rozsvítil vánoční strom, který vyrostl v Kytlici na Děčínsku. Zdobí jej přes šest kilometrů světelných kabelů v červené a zlaté barvě a nabídne každou půl hodinu jinou animaci. Strom bude svítit každý den od 16 hodin do půlnoci.

Nedomyslitelnou součástí začátku adventních svátků jsou samozřejmě vánoční trhy. Dva největší z nich se pořádají na Staroměstském a Václavském náměstí a zahájeny byly v sobotu 26. listopadu a potrvají až do 6. ledna. Na „Staromáku“ je k výběru ze 79 prodejních stánků a na Václavském náměstí pětadvacet.

Po celé adventní období bude na Staroměstském náměstí probíhat i kulturní program. Chybět nebudou folklórní, národopisné či dětské soubory z České republiky a zahraničí. „Doplní je taneční vystoupení a programové bloky pro všechny generace. Kromě vystupujících z celého Česka hosté uvidí soubory z Lotyšska, Holandska, Polska, Maďarska, Slovenska, Německa a mnoho dalších. Bude to určitě pestré,“ řekla programová manažerka trhů Simona Štěruská. Veřejnost, především pak rodiny s dětmi, se mohou těšit i na dětské dílny, které budou otevřeny každou sobotu a neděli od 11 do 15 hodin.

Letos se kvůli ekonomické situaci zdražily nájmy stánkařů, a to zhruba o míru inflace. „Po třech letech, co znovu začínáme, jsem nesmírně rád, že většina prodejců vytrvala a vydržela. Velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom vytvořili krásnou vánoční atmosféru,“ uvedl Libor Votruba, předseda představenstva společnosti Taiko, která je organizátorem trhů.

Zdraží se tak i občerstvení. Klobása bude letos stát kolem 120 korun, svařák vyjde na 90 korun. Prodejní stánky prodejci otevřou každý den od 10 do 22 hodin. Společnost Taiko pořádá trhy i na náměstí Republiky, které budou otevřeny od 24. listopadu do Štědrého dne a organizátoři připravili 19 prodejních míst. Na náměstí Republiky bude možné koupit v době od 18. do 24. prosince vánoční kapry.

Trhy na Mariánském náměstí

Už v pátek odstartovaly trhy na Mariánském náměstí. Nechybí zde vánoční strom, který se poprvé rozzářil v pátek vpodvečer, pódium s kulturním programem, tradiční svařák a ani možnost přispět na dobrou věc.

Do 18. prosince bude na Mariánském náměstí osm prodejních stánků, v nichž neziskové organizace a také společnosti hlavního města představí svou činnost a nabídnou k prodeji různé výrobky. Mimo jiné to budou Nadace pro život, Potravinová banka, Anděl strážný, Spolek Kolumbus, H.O.L.I. CZm s.p., či Sdružení Tulipán. Nakoupit bude možné například šperky, řezbářské a další řemeslné výrobky – ať už pro radost nebo jako dárek pod stromeček. V každém případě tak nákup podpoří prodejce z neziskových organizací. Ve stáncích, které budou otevřené každý den od 11:00 do 19:00 hodin, budou k dostání i vánoční dekorace, květiny i různé slané i sladké dobroty a něco na zahřátí.

Zahájení trhů Vánoce na Mariánském.Mariánské nám., Praha 1, před budovou Nové radniceZdroj: Deník/Radek Cihla

O adventních víkendech se návštěvníci mohou těšit na divadelní, hudební, pěvecká a další vystoupení. Na pódiu na náměstí vystoupí například Sbor školy Jaroslava Ježka, děti z MŠ Řásnovka a žáci ZuŠ Biskupská, Dixie Band Městské policie hl. m. Prahy, Hudba Hradní stráže, Pěvecké sdružení pražských učitelek PSPU, Ženský komorní sbor Collegium Cantantium, klavírista Patrik Kačo, divadelní soubor Loutky v nemocnici a další. Podrobný program víkendových dnů bude k dispozici na stránkách vanoce.praha.eu.

Dominantou Mariánského náměstí je osmimetrový smrk ozdobený v barvách Prahy: zlatými a červenými koulemi. Vánoční výzdobu doplňuje dřevěný betlém a Ježíškova nebeská kancelář. Unikátní betlém byl vytvořen z modřínu pomocí motorové pily, jeho tvůrcem je řezbář Jan Kužel z Dobré Vody u Hořic. Ježíškovu nebeskou kancelář pak představuje kaplička, v níž si příchozí budou moci napsat na nekonečný dopisní papír svá tajná přání a zazvonit na zvonec, aby se vyplnila.