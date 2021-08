„Za Prahu jsme připraveni vypomoci s přijetím afghánských tlumočníků a jejich rodin. Podobně jsme už spolu s vládou našli společné řešení v případě pomoci běloruským disidentům,“ informoval v pondělí na Twitteru primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který napsal ve stejný den SMS zprávu ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD).

Letos v březnu Praha vyslyšela žádost ministerstva vnitra a pronajala šest městských bytů Bělorusům, které postihly represe ze strany diktátora Alexandra Lukašenka. Byty jsou dnes plně obsazené, většinou celými rodinami. Jejich nájemníci za ně po počáteční pomoci od státu sami platí nájem.

Ze strany představitelů samospráv nebyla nabídka pražského primátora jediná. Také poslankyně a starostka Prahy 2 vyzvala ke spolupráci mezi vládou a regiony při integraci nových afghánských exulantů.

„Přeji si teď jedno a prosím o to samé všechny hejtmany, primátory i kolegy starosty. Jestli se k nám naši spolupracovníci z Afghánistánu bezpečně dostanou, pomozme Janu Hamáčkovi a jeho resortu s jejich integrací. Bez nás a našeho maximálního nasazení a pomoci to nepůjde. Ukažme všem, že to dokážeme,“ apelovala na Twitteru Jana Černochová (ODS).

Pomoci je naše povinnost

Hřibův koaliční kolega Jan Čižinský (Praha sobě) považuje tento krok za samozřejmý. „Pomoc lidem, kterým hrozí v jejich zemi mučení a smrt, je naší lidskou povinností. Vláda se nemůže vymlouvat, že těm lidem není možné pomoci, když jsme připraveni spolupracovat,“ uvedl Čižinský.

Opozice, neziskové organizace i například řada veteránů z afghánské mise v minulých dnech kritizovala vládu za pomalé tempo při pomoci afghánským spolupracovníkům a také za to, že se pomoc zatím netýká spolupracovníků mimo vládních organizací ani těch, kteří měli kontrakty s českou armádou v minulosti.