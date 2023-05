Nebezpečná nákaza zvířat, pásmo infekce. Pohyb mimo vyznačené cesty zakázán. Tyto až zlověstně vypadající cedule visí už několik dní v okolí Máchova jezera. Nařizují návštěvníkům chodit pouze po vyznačených turistických cestách nebo nepouštět své psy z vodítek. I katastr města Doksy včetně Starých Splavů totiž spadá do oblasti o výměře přes 230 km², ve které kvůli prasečímu moru nařídila Státní veterinární správa (SVS) mimořádná veterinární opatření.

Lidé v okolí Máchova jezera nesmí kvůli Africkému moru prasat sejít z turistických cest. | Foto: Deník/Petr Pokorný

Důvod byl pádný: vyšetření divokého prasete, uloveného u obce Hradčany u Mimoně, potvrdilo nákazu africkým morem prasat. Ten se na člověka nepřenáší, za porušování pravidel ovšem hrozí vysoké pokuty. Podle některých zdrojů ale první nařízení ještě nejsou definitivní a mohou doznat změn.

„Jako strážníci jsme zajišťovali označení frekventovaných vstupů do lesa výstrahou a zákazem vstupu. Varovné cedule jsou u cest v katastru města Doksy včetně Starých Splavů,“ potvrdil Deníku zastupitel Doks a strážník Josef Oplt. Podle něj není panika na místě.

O krocích veterinářů informoval také Krajský úřad Libereckého kraje a snažil se o uklidnění: „V souvislosti s výskytem afrického moru prasat apelujeme na turisty v okolí Hradčan nad Ploučnicí a Máchova jezera, aby se drželi vyznačených turistických tras. Připomínáme ale, že vir není přenosný na člověka a není nebezpečný ani při konzumaci vepřového masa a výrobků z něj, a nemoc tak představuje riziko hlavně pro zemědělce,“ uvedl Liberecký kraj na sociální síti.

Africký mor prasat se v Libereckém kraji šíří, první případ hlásí Českolipsko

Do sledované oblasti je zahrnuto 14 katastrálních území obcí v Libereckém kraji. Lokalita s novým výskytem nákazy je od dříve potvrzených míst na Frýdlantsku vzdálená zhruba 50 kilometrů. Obce, na něž se mimořádná opatření vztahují, musely nejpozději do pátku 12. května provést soupis všech prasat chovaných v domácnostech a chovatelé, kteří chovají prasata k nekomerčním účelům, budou muset nechat prasata do deseti dnů porazit.

„Pokud jde o počet chovů či chovatelů v tomto pásmu infekce, kterých se týkají nucené porážky, tak jejich počet je zhruba deset. Termín provedení porážek je stanoven do 15. května,“ sdělil v pátek odpoledne mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Zákaz lovu i krmení

Podle úřadu mají přijatá opatření za cíl minimalizovat šíření nákazy v populaci prasat divokých a především ochránit chovy prasat domácích před zavlečením nákazy. SVS zakázala lov zvěře a krmení prasat divokých. V pásmu byl také omezen pohyb obyvatel mimo vyznačené cesty a zintenzivněno vyhledávání a sběr těl uhynulých divočáků. Rovněž je zde zakázáno chovat prasata ve venkovních prostorech. Nesmí se ani přemísťovat do pásma infekce s výjimkou přesunu k okamžité porážce na jatka.

„Rozmístili jsme informativní cedule o mimořádných veterinárních opatřeních po obvodu našich katastrálních území na cesty mimo obce. Současně jsme informovali občany celého města o opatření pomocí vývěsek, internetu, rozhlasu a informačních SMS,“ řekl starosta města Zákupy Radek Lípa, který je i myslivecký hospodář. Provedli také evidenci chovů prasat v pásmu infekce a vše předali krajské veterinární správě. „Podle veterinárního opatření je zákaz vstupovat v nezastavěné části obce mimo vyznačené cesty, turisty to tedy omezí,“ zmínil starosta.

Den s policií se blíží. Na autodrom dorazí zásahovka i policejní Ferarri

Z pozice mysliveckého hospodáře také ujistil, že si vytipovali parcelu na sběrné místo, jež by sloužilo ke sběru kadáverů uhynulých divokých prasat. „Budeme se snažit v rámci možností plnit všechna nařízení pro myslivce plynoucí z mimořádného opatření,“ řekl Radek Lípa.

Na území města Česká Lípa zatím kvůli nákaze žádná opatření neplatí. „Situaci sledujeme, a pokud by došlo ke změně, budeme občany ihned informovat,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.