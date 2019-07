Nějaké objekty má sice vytipované, ale potřebnou smlouvu na užívání ještě ne. „Není to snadné prostory pro náš záměr najít. Ne každý strpí ve svém objektu takovou komunitu,“ řekla Barbora Bočková, která neziskovou agenturu vede. S kolegyněmi už obešla řadu areálů, kde volné místnosti jsou, zatím ale bezúspěšně.

Lidé bez domova by se tam mohli například umýt a občerstvit. Terénní pracovníci by s nimi mohli také probrat jejich situaci a poradit jim, jak se vrátit do běžného života. A právě jejich restart chce město Teplice podpořit. Podle náměstka primátora Jiřího Štábla by na rozjezd dalo 100 tisíc korun.

„Na vybavení zázemí a další věci,“ podotkl náměstek. „Projekt to je dobrý. A vzhledem k tomu, že tu nově máme protialkoholní záchytnou stanici, mělo by to i logickou návaznost. Spousta lidí bez domova má zájem vrátit se do normálního života a třeba i pracovního procesu. Jenže neví, jak a chybí jim podpora. V denním centru by s nimi proškolení pracovníci mohli celou životní situaci probrat. Jsem přesvědčen o tom, že to může fungovat,“ prohlásil Štábl.

Mezi teplickými obyvateli jsou na tento projekt kladné i záporné reakce. 32letý Miloš z Řetenic to schvaluje. „Alespoň se tam přesune skupinka bezdomovců, kteří dělají bordel v Jaselské ulici,“ komentoval záměr. Proti je seniorka Miluška. „Budou toho akorát zneužívat a začnou se k nám sestěhovávat i z dalších měst,“ myslí si.

Bočková v současné době jedná se dvěma subjekty, které vlastní po Teplicích objekty. Konečné rozhodnutí musí padnout do září, aby se organizace mohla s projektem zapojit do systému sociálních služeb a využívat státní peníze. Květina je připravena zahájit potřebné administrativní kroky také ve vztahu k Ústeckému kraji. „Zejména zaregistrovat sociální službu a požádat o zařazení do základní sítě sociálních služeb v kraji. Nepředpokládáme, že by tam nebyla zařazena,“ zmínila ředitelka.

Zimní příbytky

Situaci lidí bez přístřeší v Teplicích spolek mapuje několik měsíců. Ve spolupráci s magistrátem zástupci Květiny už minulou zimu vytipovali lokality, kde se tito lidé zdržují. Terénní pracovníci tam pak poskytovali základní sociální poradenství, ale díky spolupráci s potravinovou bankou a dalším darům mohli lidem nabídnout také jídlo a materiální pomoc.

Největším neoficiálním centrem bezdomovců je polorozpadlý objekt v Mlýnské ulici. Ten ale lidé bez střechy nad hlavou obývají bez souhlasu majitele. Daří se jim tu žít už řadu let. Při loňské zimě jich tu byly dvě desítky. Na jaře se dokonce někteří zapojili do projektu Ukliďme Česko a do městem přistaveného velkého kontejneru vynášeli nepořádek z útrob objektu.